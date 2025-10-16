„A fejekben kell rendet rakni” – a szövetségi kapitány keresi a csapatát

Minden alkalmat ki kell használni, hogy fejlődjön a csapat az év fő versenyéig, a világbajnokságig. Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya nem volt elégedett, amikor szeptemberben újra látta a lányokat, hiába győzte le Magyarország 34-32-re az olimpiai negyedik Svédországot. Az 55 esztendős szakember a héten a törökök ellen itthon (Nagykanizsa, csütörtök, 19.00, tv: M4Sport) és Csehországban ismét felmérheti, hol tart a csapata, amely idén április és szeptember között nagy szünetet tartott, nem lépett pályára.

Golovin Vlagyimir pontosan tudja, merre szeretne haladni a csapattal Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

– Öt hónap nagyon sok idő! – sóhajtott egy nagyot lapunknak válaszolva Golovin Vlagyimir. – El voltunk kényeztetve a szakmai stábbal, hogy az olimpiai felkészülésre tényleg hosszú idő állt rendelkezésre tavaly. Az meg is mutatkozott az eredményességben. A legutóbbi edzőmérkőzéseinken látszott is, hogy nem állt úgy össze a játékunk, a védekezésünk sem volt olyan feszes, mint korábban.

– A fejekben kell rendet rakni, és akkor biztos, hogy jók leszünk. Amit játszottunk idáig, azt nem hinném, hogy elfelejtettük, csak precízen kell végrehajtani az adott feladatokat. Örülnék, ha ez rövid időn belül sikerülne.

A dánokról vehet példát Golovin Vlagyimir

Természetesen tragédia nincsen, csupán a korábban automatizmusként működő alapjátékhoz, helyezkedésekhez és páros kapcsolatok hatékony működtetéséhez kell visszatalálni. Gyakran szereztek egyébként bravúros gólokat Klujber Katrinék a 2024-es Európa-bajnokságon és az olimpián is, remekül vegyítették a rögtönzést a begyakorolt taktikai variációkkal. Kérdés, ha kevés idő áll rendelkezésre a felkészülésre, érdemes-e bonyolítani a játékot.

– Nekünk is ugyanannyi felkészülési lehetőség jut, mint más válogatottaknak. Egyszer beszélgettem egy edzővel, aki szövetségi kapitány is volt. Meg is tanultam, amit mondott. Amikor ő irányította a nemzeti együttest, nagyon sokat akart begyakoroltatni a csapattal, de azt tapasztalta, az nem feltétlenül olyan jó. Ugyanis a válogatottnál alkalmazni kell, amit a játékosok játszanak a klubjaikban. Természetesen ki kell alakítani egy saját rendszert, de ahhoz tényleg nagyon kevés idő van egy-egy összetartáson.

– Persze a válogatottak nem egy év alatt épülnek. A dánok például mélyről indultak, kellett nekik egy évtized, hogy minden világversenyen újra éremesélyesek legyenek. Nekünk is hasonlóan kell gondolkodnunk, még akkor is, ha most is van átalakulás, amely befolyásolja az építkezést. Azért szerencsére nem olyan sok a változás a decemberi Eb-hez képest, így a meglévő alapokra ráhelyezve, remélem, fejlődni is tudunk

– mondta lapunknak Golovin Vlagyimir, aki különböző okokból nem számít, számíthat Böde-Bíró Blanka, Győri-Lukács Viktória, Faluvégi Dorottya, Juhász Gréta, Kácsor Gréta, Tóth Nikolett és az őt közösségi oldalán cáfoló Szöllősi-Schatzl Nadine szolgálataira a november–decemberi világbajnokságra kihirdetett keretben.