magyar válogatottgolovin vlagyimirnői kézilabda

„A fejekben kell rendet rakni” – a szövetségi kapitány keresi a csapatát

Megkezdi szereplését az Eurokupában a magyar női kézilabda-válogatott. Golovin Vlagyimir együttese Törökországot fogadja csütörtökön Nagykanizsán, vasárnap Csehországban lép pályára, majd jövőre újra megmérkőzik a két riválissal, illetve a dánokkal is oda-vissza. A sorozat a világversenyekre való felkészülést szolgálja, a mieink már a november–decemberi világbajnokságot tartják szem előtt. A szövetségi kapitány szerint sok idő kiesett idén, miközben személyi változások is történtek a tavaly Európa-bajnoki bronzérmes együttesben.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 16. 5:27
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a Magyarország–Ukrajna barátságos női kézilabda-mérkőzésen a BUD Arénában 2025. március 8-án.
Golovin Vlagyimir (balra) és segítője, Szilágyi Zoltán már előre tekint Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Minden alkalmat ki kell használni, hogy fejlődjön a csapat az év fő versenyéig, a világbajnokságig. Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya nem volt elégedett, amikor szeptemberben újra látta a lányokat, hiába győzte le Magyarország 34-32-re az olimpiai negyedik Svédországot. Az 55 esztendős szakember a héten a törökök ellen itthon (Nagykanizsa, csütörtök, 19.00, tv: M4Sport) és Csehországban ismét felmérheti, hol tart a csapata, amely idén április és szeptember között nagy szünetet tartott, nem lépett pályára.

Golovin Vlagyimir pontosan tudja, merre szeretne haladni a csapattal
Golovin Vlagyimir pontosan tudja, merre szeretne haladni a csapattal

– Öt hónap nagyon sok idő! – sóhajtott egy nagyot lapunknak válaszolva Golovin Vlagyimir. – El voltunk kényeztetve a szakmai stábbal, hogy az olimpiai felkészülésre tényleg hosszú idő állt rendelkezésre tavaly. Az meg is mutatkozott az eredményességben. A legutóbbi edzőmérkőzéseinken látszott is, hogy nem állt úgy össze a játékunk, a védekezésünk sem volt olyan feszes, mint korábban. 

– A fejekben kell rendet rakni, és akkor biztos, hogy jók leszünk. Amit játszottunk idáig, azt nem hinném, hogy elfelejtettük, csak precízen kell végrehajtani az adott feladatokat. Örülnék, ha ez rövid időn belül sikerülne.

A dánokról vehet példát Golovin Vlagyimir

Természetesen tragédia nincsen, csupán a korábban automatizmusként működő alapjátékhoz, helyezkedésekhez és páros kapcsolatok hatékony működtetéséhez kell visszatalálni. Gyakran szereztek egyébként bravúros gólokat Klujber Katrinék a 2024-es Európa-bajnokságon és az olimpián is, remekül vegyítették a rögtönzést a begyakorolt taktikai variációkkal. Kérdés, ha kevés idő áll rendelkezésre a felkészülésre, érdemes-e bonyolítani a játékot.

– Nekünk is ugyanannyi felkészülési lehetőség jut, mint más válogatottaknak. Egyszer beszélgettem egy edzővel, aki szövetségi kapitány is volt. Meg is tanultam, amit mondott. Amikor ő irányította a nemzeti együttest, nagyon sokat akart begyakoroltatni a csapattal, de azt tapasztalta, az nem feltétlenül olyan jó. Ugyanis a válogatottnál alkalmazni kell, amit a játékosok játszanak a klubjaikban. Természetesen ki kell alakítani egy saját rendszert, de ahhoz tényleg nagyon kevés idő van egy-egy összetartáson. 

– Persze a válogatottak nem egy év alatt épülnek. A dánok például mélyről indultak, kellett nekik egy évtized, hogy minden világversenyen újra éremesélyesek legyenek. Nekünk is hasonlóan kell gondolkodnunk, még akkor is, ha most is van átalakulás, amely befolyásolja az építkezést. Azért szerencsére nem olyan sok a változás a decemberi Eb-hez képest, így a meglévő alapokra ráhelyezve, remélem, fejlődni is tudunk 

– mondta lapunknak Golovin Vlagyimir, aki különböző okokból nem számít, számíthat Böde-Bíró Blanka, Győri-Lukács Viktória, Faluvégi Dorottya, Juhász Gréta, Kácsor Gréta, Tóth Nikolett és az őt közösségi oldalán cáfoló Szöllősi-Schatzl Nadine szolgálataira a november–decemberi világbajnokságra kihirdetett keretben.

Az Operaház színpadán az Év női csapata, a Golovin Vlagyimir vezette női kézilabda-válogatott
Az Operaház színpadán az Év női csapata, a női kézilabda-válogatott

A díj hatása

A magyar női kézilabda-válogatott magasra tette a lécet, decemberben Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, januárban az Év női csapata díjat vehette át, miközben Golovin Vlagyimirt választották 2024 legjobb magyar edzőjének. Amekkora áldás, akkora átok és súly is lehet a két elismerés, a szövetségi kapitány szerint a hatása máig tart.

– Érződik a lányokon! Nem hiszem, hogy kifejezetten arra hajtottak és vágytak volna, hogy elnyerjék a díjat. 

– Ők az Európa-bajnokságon akartak érmet szerezni, ki is jelentették és sikerült is nekik. Az Év csapata-cím csak ráadás volt, ami biztos, hogy erőt ad a játékosoknak, és visszajelzés, hogy nem hiába dolgoznak annyit. 

Komoly elismerés, hiszem, hogy a szavazó újságírókkal nagyon sok szurkoló is egyetértett. Nem hinném, hogy rossz irányba befolyásolná a lányok gondolkodását, inkább pozitívan hat rájuk – vélekedett Golovin Vlagyimir. 

A csapategységgel és a hangulattal – mint az alábbi videóban látható Janurik Kinga és Klujber Katrin játékában – sincs probléma a női kézilabda-válogatottnál:

