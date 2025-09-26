Nagy nevek maradtak ki a magyar világbajnoki keretből, Böde-Bíró Blankáék még hiányozni fognak

A 2024-es esztendőbeli teljesítmény alapján a sportújságírók az év legjobb női csapatának választották meg a magyar női kézilabda-válogatottat, amely az idei világbajnokságon több kulcsemberét is kénytelen lesz nélkülözni. A Golovin Vlagyimir által kihirdetett bő keretben akadnak meglepetések is.

Golovin Vlagyimir megmutatta, kikre számít a világbajnokságon Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Golovin Vlagyimir kemény döntései

A szövetségi kapitány keze bizonyos értelemben meg volt kötve, ugyanis gyermekáldás miatt eleve nem számolhatott a csapatkapitány kapussal, Böde-Bíró Blankával és az ikerterhességgel anyai örömök előtt álló jobbszélsővel, Győri-Lukács Viktóriával. Sérülése okán nem jöhetett szóba ezúttal Faluvégi Dorottya és Juhász Gréta meghívása sem.

A tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon harmadik helyezett együttesből három játékosról is lemondott Golovin Vlagyimir, aki nem számít Kácsor Gréta, Tóth Nikolett és Szöllősi-Schatzl Nadine szolgálataira.

Utóbbi mellőzése és annak indoklása – mint beszámoltunk róla – nagy port vert fel. Golovin Vlagyimir nem változtatott a döntésén azok után sem, hogy a balszélső jelezte, a kapitány állításával ellentétben, igenis komolyan tervez a 2028-as olimpiáig. Hogy pontosan mi állhat a háttérben, nem tudni. Az eset és a reakció kísértetiesen hasonló, mint a női vízilabda-válogatottnál Cseh Sándor és Gurisatti Gréta között volt a nyáron. A pólósok végül világbajnoki ezüstérmesek lettek...

Új arcok és esélyek

Golovin Vlagyimir a kulcsemberek közül számolhat az újdonsült csapatkapitány Klujber Katrinnal, a kapus Szemerey Zsófival, irányító poszton Vámos és simon Petrával, beállóban Tóvizi Petrával, Bordás Rékával és Pásztor Noémivel is. Ugyanakkor több olyan játékost is behívott, akik a jövő, akár a Los Angeles-i játékok emberei lehetnek. Az élre kívánkozik közülük a nemzeti csapatban a debütálásra váró balátlövő Pődör Rebeka, aki szombathelyi színekben az előző NB I-es kiírás gólkirálynője lett 237 találattal. Fölényére jellemző, hogy 54 találattal előzte meg az ezüstérmest, a keretbe szintén meghívott esztergomi poszttársat, Faragó Leát.

A 35 játékos közül kerül majd ki az a 18 kézilabdázó, akik részt vehetnek a világbajnokságon, amelyen mérkőzésenként 16 játékos léphet pályára.

A 18 fős kereten belül a vb során 5 cserére van lehetőség a 35-ös névsorból – ismerteti a szabályokat a Magyar Kézilabda szövetség (MKSZ).