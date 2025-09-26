  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Nagy nevek maradtak ki a magyar világbajnoki keretből, Böde-Bíró Blankáék még hiányozni fognak
világbajnoki keretgolovin vlagyimirnői kézilabda-válogatott

Nagy nevek maradtak ki a magyar világbajnoki keretből, Böde-Bíró Blankáék még hiányozni fognak

A szövetségi kapitány kijelölte a magyar női kézilabda-válogatott 35 fős bő keretét a november 26. és december 14. közötti, holland-német közös rendezésű világbajnokságra. Golovin Vlagyimir a tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon harmadik helyezett együtteséből gyermekáldás miatt hiányzik Böde-Bíró Blanka és Győri-Lukács Viktória, valamint a sérült Faluvégi Dorottya és Juhász Gréta. Egyéb okokból nem került be Kácsor Gréta, Tóth Nikolett és Szöllősi-Schatzl Nadine. Utóbbi mellőzése és annak indoklása nagy port vert fel. Golovin Vlagyimir nem változtatott a döntésén.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 26. 20:13
Golovin Vlagyimir Felcsút, 2025. április 7. A magyar női kézilabda válogatott sajtónyilvános edzése, középen Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány Felcsúton 2025. április 7-én. MTI/Vasvári Tamás
A kör bezárult, Golovin Vlagyimir keretet hirdetett Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2024-es esztendőbeli teljesítmény alapján a sportújságírók az év legjobb női csapatának választották meg a magyar női kézilabda-válogatottat, amely az idei világbajnokságon több kulcsemberét is kénytelen lesz nélkülözni. A Golovin Vlagyimir által kihirdetett bő keretben akadnak meglepetések is.

Golovin Vlagyimir
Golovin Vlagyimir megmutatta, kikre számít a világbajnokságon Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Golovin Vlagyimir kemény döntései

A szövetségi kapitány keze bizonyos értelemben meg volt kötve, ugyanis gyermekáldás miatt eleve nem számolhatott a csapatkapitány kapussal, Böde-Bíró Blankával és az ikerterhességgel anyai örömök előtt álló jobbszélsővel, Győri-Lukács Viktóriával. Sérülése okán nem jöhetett szóba ezúttal Faluvégi Dorottya és Juhász Gréta meghívása sem. 

A tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon harmadik helyezett együttesből három játékosról is lemondott Golovin Vlagyimir, aki nem számít Kácsor Gréta, Tóth Nikolett és Szöllősi-Schatzl Nadine szolgálataira.

 Utóbbi mellőzése és annak indoklása – mint beszámoltunk róla – nagy port vert fel. Golovin Vlagyimir nem változtatott a döntésén azok után sem, hogy a balszélső jelezte, a kapitány állításával ellentétben, igenis komolyan tervez a 2028-as olimpiáig. Hogy pontosan mi állhat a háttérben, nem tudni. Az eset és a reakció kísértetiesen hasonló, mint a női vízilabda-válogatottnál Cseh Sándor és Gurisatti Gréta között volt a nyáron. A pólósok végül világbajnoki ezüstérmesek lettek... 

Új arcok és esélyek

Golovin Vlagyimir a kulcsemberek közül számolhat az újdonsült csapatkapitány Klujber Katrinnal, a kapus Szemerey Zsófival, irányító poszton Vámos és simon Petrával, beállóban Tóvizi Petrával, Bordás Rékával és Pásztor Noémivel is. Ugyanakkor több olyan játékost is behívott, akik a jövő, akár a Los Angeles-i játékok emberei lehetnek. Az élre kívánkozik közülük a nemzeti csapatban a debütálásra váró balátlövő Pődör Rebeka, aki szombathelyi színekben az előző NB I-es kiírás gólkirálynője lett 237 találattal. Fölényére jellemző, hogy 54 találattal előzte meg az ezüstérmest, a keretbe szintén meghívott esztergomi poszttársat, Faragó Leát. 

A 35 játékos közül kerül majd ki az a 18 kézilabdázó, akik részt vehetnek a világbajnokságon, amelyen mérkőzésenként 16 játékos léphet pályára. 

A 18 fős kereten belül a vb során 5 cserére van lehetőség a 35-ös névsorból – ismerteti a szabályokat a Magyar Kézilabda szövetség (MKSZ). 

A magyar női kézilabda-válogatott októberben még két Eurokupa-mérkőzést játszik itthon Törökország, idegenben Csehország ellen. Közvetlenül a világbajnokság előtt novemberben Norvégiában vesz részt felkészülési tornán Golovin Vlagyimir csapata, amely november 27-én Szenegál ellen kezdi meg szereplését a hollandiai Hertogenboschban. A mieink csoportban még Irán és Svájc szerepel majd.

A napokban az olimpiai bronzérmes svédeket győzték le felkészülési találkozón Klujber Katrinék, a mérkőzésről alább láthanak összefoglalót:

A magyar női válogatott 35 fős világbajnoki kerete:

Kapusok: SZEMEREY Zsófi (Győri Audi ETO KC), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), BUKOVSZKY Anna (MOL Esztergom), HERCZEG Lili (MOL Esztergom),  ZAJ Klára (Vác)

Jobbszélsők:  KOVÁCS Anett (MOL Esztergom), TÖPFNER Alexandra (CS Rapid Bucuresti, román), GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER), FALUSI-UDVARDI Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC), PÁLFFY Anna (Vác)

Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), ALBEK Anna (Metz Handball, francia), AFENTALER Sára (Vác)

Irányítók: VÁMOS Petra (Metz Handball, francia), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), KUKELY Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC), SZABÓ Nina (DVSC SCHAEFFLER), KAJDON Blanka (Vác)

Beállók: TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZMOLEK Apollónia (MOL Esztergom), FARAGÓ Luca (Thüringer HC, német), PÁSZTOR Noémi (Szombathelyi KKA)

Balátlövők: KUCZORA Csenge (Thüringer HC, német), FARAGÓ Lea (MOL Esztergom), CSÍKOS Luca (Váci NKSE), VARGA Emília (MOL Esztergom), PŐDÖR Rebeka (Szombathelyi KKA), OGONOVSZKY Eszter (Super Amara Bera Bera, spanyol)

Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), HÁRSFALVI Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria), PETRUS Mirtill (DVSC SCHAEFFLER), FODOR Csenge (Győri Audi ETO), BALLAI Anna (MOL Esztergom) 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.