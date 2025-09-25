Golovin Vlagyimir nem mond igazat, állítja Szöllősi-Schatzl Nadine

A magyar női kézilabda-válogatott az év végén világbajnokságon szerepel, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynak még két hónapja van, hogy összeállítsa a keretét. A kísérletezést szolgálta a svédek elleni két felkészülési mérkőzés is. A két együttes csütörtökön zárt kapus találkozón mérte össze erejét, akkor Felcsúton 33-27-es svéd siker született, szombaton aztán válogatottunk Tatabányán szurkolók előtt 34-32-re győzött. A 31 éves Szöllősi-Schatzl Nadine nem volt ott nemzeti csapatunkban.

Szöllősi-Schatzl Nadine (balra) továbbra is Vlagyimir Golovin rendelkezésére állna Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztõség

Golovin Vlagyimir: A jövőképében már nem szerepelt a következő olimpia

Golovin Szöllősi-Schatzl Nadine kimaradásáról az M4 Sport Kézilabda magazin című műsorában így beszélt:

– Volt vele egy beszélgetés arról, hogyan tervezi a pályafutását. A jövőképében már nem szerepelt a következő olimpia, de ha addig bent van a keretben, akkor valakinek nulláról kell majd beugrania helyette, ami nem szerencsés. Nagyon sajnálom, mert nagyon jóban vagyunk, már a juniorválogatottban is a játékosom volt. Sajnos van olyan, hogy elérkezik annak az ideje, hogy vége lesz…

Szöllősi-Schatzl Nadine: Szeretnék részt venni a harmadik olimpiámon

Szöllősi-Schatzl Nadine viszont egészen másképp látja a helyzetet, szerda este az Instagram-oldalán az alábbiakat írta:

„Kedves Kézilabda-szeretők és Szurkolók!

A hétfői Kézilabda Magazinban elhangzottakra szeretnék reagálni. A címeres mez mindig is megtiszteltetés, kiváltság és sokunk számára beteljesült álom volt. Minden sportoló számára mást jelent a válogatottban szerepelni, de az közös, hogy hatalmas büszkeség. Tisztában vagyok vele, hogy a sportban sokszor nehéz döntéseket kell meghozni. Ami azonban fontos számomra, hogy ezek indokai őszinték és igazak legyenek. Több mint egy hónappal ezelőtt egyértelműen nyilatkoztam: IGEN, szeretnék részt venni a harmadik olimpiámon. Nap mint nap ezzel a céllal mentem edzésre, és ezért küzdöttem.

Két olimpiai szereplés már önmagában ajándék – ezt sosem feledem –, de éreztem magamban még az erőt és az elhivatottságot, hogy megpróbáljam a harmadikat is. Ez bennem azóta sem változott. Fontos hangsúlyoznom: soha nem mondtam azt, hogy a civil életre koncentrálnék, vagy hogy az olimpia ne szerepelne a terveim között.

Ezek nem az én szavaim voltak, sajnálom, hogy félreérthetően vagy tévesen lett lekommunikálva. Minden percért és pillanatért hálás vagyok, amelyet a válogatottban tölthettem – a sikerekért és a nehezebb időszakokért egyaránt. Egy biztos: megérte a válogatott mezt viselni! Hajrá Magyarok! Ezzel az üzenettel szeretném is lezárni ezt a témát. Köszönöm mindenkinek a támogatást!