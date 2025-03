Újabb magyar zúzhatja szét a Fradi és a Győr BL-álmait

Alaposan megerősítette a csapatát az idén a Bajnokok Ligája trófeájára törő női francia klub, a Metz bejelentette, hogy újabb magyar játékost szerződtettek, és

Szöllősi-Schatzl Nadine az idény végéig kölcsönben szerepel náluk. A hirtelen klubcserének az az oka, hogy a Metz HB balszélsője, Chloé Valentini gyermeket vár.

A franciák másfél héttel ezelőtt, a Magyar Kupa négyes döntője előtt keresték meg a Budaörsöt, hogy engedje át nekik a szezon végéig az Eb-bronzérmes Szöllősi-Schatzlt. Hogy miért pont rá esett a Metz választása? Mert ő a szabályok szerint bevethető a Bajnokok Ligájában, miután a mostani szezonban még nem játszott a BL-ben. Ráadásul a balszélső nemzetközi szinten is elismert, klasszis játékos.

Az Eb-n bronzérmet szerző Szöllősi Schatzl Nadine 31 évesen megkapta első külföldi szerződését a BL-trófeára törő francia Metztől. Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A 31 éves játékos a csábító ajánlat ellenére sokat gondolkozott az ajánlaton, mert a budaörsi bronzéremmel zárult kupahétvégén mindenképpen játszani akart. Ugyanakkor a Budaörs, mely a bajnokságban hatalmas küzdelmet vív a kiesés ellen, nem akarta tapasztalt játékosát megfosztani attól a lehetőségtől, hogy szerepelhessen a BL újabb Final Four-jában – már csak egy lépés hiányzik ehhez –, illetve hogy megszerezhesse a francia bajnoki címet.

BL-győztes balszélső a BL-trófeára törő csapathoz

A Vámos Petrát, illetve az idény végén távozó és Győrbe igazoló Szemerey Zsófiát is foglalkoztató Metz a mostani idény első mérkőzésén döntetlent játszott a norvég Storhamarral a BL-ben, azóta viszont minden meccsét megnyerte, ahogyan a bajnokságban is. A BL negyeddöntőjében a horvát Podravka Koprivnica vagy a szintén francia Brest Bretagne lesz az ellenfele.

Szöllősi-Schatzl korábban a Győr, az Érd és a Ferencváros játékosa is volt, az ETO-val tavaly BL-t nyert,

majd nyáron szerződött Budaörsre. Pénteken a Toulon Métropole Var HB otthonában sorra kerülő bajnoki találkozón mutatkozhat be új együttesében, amely pályafutása első külföldi klubcsapata.

Jöhet egy új kaland

– Nagyon boldog és izgatott vagyok! Ez egy különleges helyzet, de nagyon várom ennek az új kalandnak a kezdetét. Ez egy nagyon jó csapat, kiváló játékosokkal.

Ebben a rövid, de fontos időszakban minden tőlem telhetőt megteszek majd és küzdök a csapatért

– fogalmazott Szöllősi-Schatzl. Magyar csapattársai sokat segíthetnek neki a gyors beilleszkedésben, hiszen Szemereyvel már a válogatottbeli szereplésük előtt is ismerték egymást, fiatalabb korukban néhány évig csapattársak voltak, de Vámossal is jó a kapcsolatuk a pályán és azon kívül is.