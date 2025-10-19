Hihetetlen, de Golovin Vlagyimir gólpasszt adott a női kézilabda-válogatott meccsén!

Az Eurokupa első fordulójában szerdán a csehek 41-25-re kikaptak idegenben a dánoktól, a Golovin Vlagyimir által irányított magyar válogatott pedig csütörtökön Nagykanizsán 43-30-ra nyert a törökök ellen. A magyar és a cseh együttes egymás ellen legutóbb a 2021-es világbajnokság csoportkörében találkozott. Azon a meccsen a cseh csapat megnehezítette a mieink dolgát, csak három góllal, 32-29-re nyertünk.

Golovin Vlagyimir és a válogatott itt még a törökök elleni mérkőzésen. Forrás: MKSZ

Ahhoz, hogy vasárnap Prágában elkezdődhessen a meccs, előbb rendbe kellett hozni a magyar kapu hálóját, ezt kapusunk, Szemerey Zsófi az egyik játékvezetővel együtt tette meg.

Golovin Vlagyimir gyorsan reagált

A meccsen aztán válogatottunk Vámos Petra és Tóvizi Petra találataival gyorsan elhúzott 2-0-ra, a 7. percben pedig egy igen különleges góllal lett 5-2 a javunkra. A cseh kapuban ekkor éppen nem volt kapus, mert mezőnyjátékos jött be a helyére. Ám a hazaiak támadásban kidobták a pályáról a labdát, ami éppen Golovin Vlagyimir előtt landolt. A szövetségi kapitány villámgyorsan felkapta, és odaadta Vámosnak, hogy gyorsan elvégezhessük a bedobást. Vámos Petra pedig egyből bedobta a labdát az üres kapuba – a „gólpassz” Goloviné.

A magyar csapat negyedóra után már 11-5-re vezetett, nemcsak elöl, hanem hátul is jó mentek a dolgok, Szemerey Zsófi kiválóan védett. Ám később jött egy hullámvölgy, kilenc perc telt el magyar találat nélkül. A 28. percben Márton Gréta törte meg a gólcsendet, ezzel lett 15-8, a félidőben pedig 15-9 állt az eredményjelzőn. Klujber Katrin, Kuczora Csenge és Vámos Petra is három gólnál járt, Szemerey Zsófinak pedig már nyolc védése volt.

Fordulás után Bukovszky Anna állt a kapunkba, a különbség pedig eleinte nem nagyon akart tovább nőni a két csapat között. Mi több, a 40. percben 20-15 volt az állás. S bár kétségkívül a csehek is szereztek szép gólokat, az idő haladtával kezdtek fáradni, az 50. percben 26-17 volt az állás. S innen meglett a „közte tíz” is 27-17-nél. A végeredmény pedig 31-20 lett, együttesünk a második meccsét is megnyerte az Eurokupában.