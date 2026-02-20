idezojelek
Poszt-trauma

Márki-Zay Péter hátba szúrta Magyar Pétert, erre senki sem számított

Ebből balhé lesz.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar Pétertiszamárki - zay pétervásárhelyi mária 2026. 02. 20. 5:18
0

Korábban megírtuk, hogy már a baloldalon is téma Magyar Péter esetleges leváltása. Több baloldali megmondóember, köztük Vásárhelyi Mária is már előrevetítette Magyar Péter bukását. Mos pedig olyan dolog történt, amire eddig nem volt példa. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter, Márki-Zay Péter
Magyar Péter. Fotó: AFP

Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán egy hosszú videóban elemezte a politikai helyzetet, ahol kitért a Tisza Pártra is. A hódmezővásárhelyi polgármester a Tisza Párt első számú támogatójaként gyakorlatilag hátba szúrta eddigi kedvencét, Magyar Pétert:

„Ha őhelyette Kapitány István lenne a miniszterelnök-jelöltje a Tiszának, hát őszintén szólva a Tiszának nem csökkennének a választásai esélyei, hanem ugrásszerűen növekednének.”

A bukott miniszterelnök-jelölt már átélte egyszer 2022-ben, hogy teljesen magára hagyták az elvtársai és egyedül kellett a színpadon magyarázkodnia. Talán félti Magyar Pétert ettől a traumától, amit ő átélt, igaz, mellette legalább a családja ott volt, Magyar Péter mellett egy vereség után még ők sem lennének ott, hiszen galád módon elárulta őket.

Mindenesetre, ha Vásárhelyi szavait egy Magyar Péternek küldött selyemzsinórként értelmeztük, akkor Márki-Zay mondatai ezt az analógiát tovább erősítik.

Mert egy biztos, nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.

Borítókép: Márki-Zay Péter és Magyar Péter (Fotó: MN-montázs)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekukrajna

A Tisza behódol, a Fidesz szuverén

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekidegennyelv

Nyelvünk helyén idegen vartyogás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbéke

Háborúznának, de békéről papolnak

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyűlöletpolitika

Az ellenzék kampánya undorító

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Keresztrejtvény
idezojelek

Napi keresztrejtvény

Keresztrejtvény avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu