Márki-Zay Péter hátba szúrta Magyar Pétert, erre senki sem számított

Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán egy hosszú videóban elemezte a politikai helyzetet, ahol kitért a Tisza Pártra is. A hódmezővásárhelyi polgármester a Tisza Párt első számú támogatójaként gyakorlatilag hátba szúrta eddigi kedvencét, Magyar Pétert:

„Ha őhelyette Kapitány István lenne a miniszterelnök-jelöltje a Tiszának, hát őszintén szólva a Tiszának nem csökkennének a választásai esélyei, hanem ugrásszerűen növekednének.”