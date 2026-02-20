Márki-Zay Péter hátba szúrta Magyar Pétert, erre senki sem számított

Korábban megírtuk, hogy már a baloldalon is téma Magyar Péter esetleges leváltása. Több baloldali megmondóember, köztük Vásárhelyi Mária is már előrevetítette Magyar Péter bukását. Mos pedig olyan dolog történt, amire eddig nem volt példa.
Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán egy hosszú videóban elemezte a politikai helyzetet, ahol kitért a Tisza Pártra is. A hódmezővásárhelyi polgármester a Tisza Párt első számú támogatójaként gyakorlatilag hátba szúrta eddigi kedvencét, Magyar Pétert:
„Ha őhelyette Kapitány István lenne a miniszterelnök-jelöltje a Tiszának, hát őszintén szólva a Tiszának nem csökkennének a választásai esélyei, hanem ugrásszerűen növekednének.”
A bukott miniszterelnök-jelölt már átélte egyszer 2022-ben, hogy teljesen magára hagyták az elvtársai és egyedül kellett a színpadon magyarázkodnia. Talán félti Magyar Pétert ettől a traumától, amit ő átélt, igaz, mellette legalább a családja ott volt, Magyar Péter mellett egy vereség után még ők sem lennének ott, hiszen galád módon elárulta őket.
Mindenesetre, ha Vásárhelyi szavait egy Magyar Péternek küldött selyemzsinórként értelmeztük, akkor Márki-Zay mondatai ezt az analógiát tovább erősítik.
Mert egy biztos, nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.
Borítókép: Márki-Zay Péter és Magyar Péter (Fotó: MN-montázs)
