Poszt-trauma

Nem akárki intette csendre Magyar Péter durva provokátorait

Ismert baloldali politológusnak lett elege.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
magyar péter, nagy attila tibor, Győr, lázár jános, fidesz 2026. 02. 13. 5:19
Győrben tartott fórumot Lázár János, ahol a miniszter eseményét hőzöngő tiszások és Pintér Bence polgármester hívei próbálták megzavarni. 

Magyar Péter, Lázár, Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor. Fotó: Képernyőkép

A primitív atrocitásra a miniszter a következőket mondta:

„Vannak, akik azért jöttek ide, hogy ezt a gyűlést megzavarva megfenyegessék azokat, akik velük nem értenek egyet. Egy olyan országban élünk, ahol a demokrácia és a szabad véleménynyilvánítás jegyében bünteti, fenyegeti, zsarolja a hátsó sorokban azt, aki fideszes. Ez szégyen és gyalázat, és mi, fideszesek nem fogjuk soha hagyni!”

Az arcátlan, durva és félelemkeltő esemény a baloldalon sem nyerte el mindenkinek a tetszését.

Nagy Attila Tibor a Facebook-oldalán osztotta ki a rendzavarókat:

„A győri Lázárinfó talán mintegy felében szinte folyamatosak voltak a bekiabálások, a pfujolások. A kormánykritikus résztvevők talán azt akarták érzékeltetni, hogy a Fidesz olyan nagy bajban van, hogy immáron az egyik választási bástyájában, Győrben is sokan ellenzik a Fideszt… Kissé túltolták, mert ha már a bekiabálások, sípolások célja a rendezvény ellehetetlenítése, az már a minisztert is megillető szólásszabadság gyakorlásának az akadályozása. Lázár kapott is az alkalmon és szembeállította a rendzavarókat a »csendes többséggel«…”

Ez a fajta verbális erőszak, amit már nem először tapasztalhattunk meg, nagyon sokba fog kerülni Magyar Péternek. Ugyanis ő engedte ki a gyűlölet szellemét a palackból, de erre a magyar emberek nem nyitottak.

Elutasítják a tiszás agressziót.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter Győrött (Forrás: YouTube)

