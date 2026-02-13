Nem akárki intette csendre Magyar Péter durva provokátorait

Győrben tartott fórumot Lázár János, ahol a miniszter eseményét hőzöngő tiszások és Pintér Bence polgármester hívei próbálták megzavarni.
A primitív atrocitásra a miniszter a következőket mondta:
„Vannak, akik azért jöttek ide, hogy ezt a gyűlést megzavarva megfenyegessék azokat, akik velük nem értenek egyet. Egy olyan országban élünk, ahol a demokrácia és a szabad véleménynyilvánítás jegyében bünteti, fenyegeti, zsarolja a hátsó sorokban azt, aki fideszes. Ez szégyen és gyalázat, és mi, fideszesek nem fogjuk soha hagyni!”
Az arcátlan, durva és félelemkeltő esemény a baloldalon sem nyerte el mindenkinek a tetszését.
Nagy Attila Tibor a Facebook-oldalán osztotta ki a rendzavarókat:
„A győri Lázárinfó talán mintegy felében szinte folyamatosak voltak a bekiabálások, a pfujolások. A kormánykritikus résztvevők talán azt akarták érzékeltetni, hogy a Fidesz olyan nagy bajban van, hogy immáron az egyik választási bástyájában, Győrben is sokan ellenzik a Fideszt… Kissé túltolták, mert ha már a bekiabálások, sípolások célja a rendezvény ellehetetlenítése, az már a minisztert is megillető szólásszabadság gyakorlásának az akadályozása. Lázár kapott is az alkalmon és szembeállította a rendzavarókat a »csendes többséggel«…”
Ez a fajta verbális erőszak, amit már nem először tapasztalhattunk meg, nagyon sokba fog kerülni Magyar Péternek. Ugyanis ő engedte ki a gyűlölet szellemét a palackból, de erre a magyar emberek nem nyitottak.
Elutasítják a tiszás agressziót.
Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter Győrött (Forrás: YouTube)
