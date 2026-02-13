Nem akárki intette csendre Magyar Péter durva provokátorait

A primitív atrocitásra a miniszter a következőket mondta:

„Vannak, akik azért jöttek ide, hogy ezt a gyűlést megzavarva megfenyegessék azokat, akik velük nem értenek egyet. Egy olyan országban élünk, ahol a demokrácia és a szabad véleménynyilvánítás jegyében bünteti, fenyegeti, zsarolja a hátsó sorokban azt, aki fideszes. Ez szégyen és gyalázat, és mi, fideszesek nem fogjuk soha hagyni!”

Az arcátlan, durva és félelemkeltő esemény a baloldalon sem nyerte el mindenkinek a tetszését.