Poszt-trauma

Orbán egyik legnagyobb ellenfele küldte meg a selyemzsinórt Magyar Péternek

Kezdődik a tánc.

magyar pétertisza párthadházyVásárhelyi Mária 2026. 02. 14. 6:12
A Tisza Párt lejtmenetben van. Természetesen a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatások még próbálják fenntartani azt az érzetet, hogy Magyar Péter vezet, azonban a közéleti történések egészen mást mutatnak. 

Magyar Péter AFP
Magyar Péter   (Fotó: AFP)

Magyar Péter nem tud semmi újat felmutatni, már hosszú-hosszú hónapok óta defenzívában van, a Fidesz tematizálja a közéletet, méghozzá a magyar emberek számára pozitív döntésekkel és konkrét intézkedésekkel. Ráadásul a Tisza Párt elnöke megkapta a nyakába Kapitány Istvánt, aki szemmel láthatóan nem akar a háttérben csendben meghúzódni, vezetői babérokra tör. Egyre több baloldali megmondóember beszél már nyíltan az esetleges vereségről, Puzsértól, egészen Hadházyig.

Most pedig Orbán Viktor egyik legnagyobb ellenfele, Vásárhelyi Mára vetítette előre Magyar Péter vereségét:

„Soha nem csináltam titkot abból, hogy Magyart teljesen alkalmatlannak tartom a rámért szerepre (természetesen nem a szexuális orientációja miatt, amiről egyébként fogalmam sincs), mégis azt kell mondanom, hogy ezért az esetleges kudarcért elsősorban nem Magyar lesz a felelős, ahogy nem Márki-Zay volt elsősorban a felelős a 2022-es bukásért sem, hanem az ellenzéki közösség többsége.”

Vásárhelyi posztja több mint baljóslatú üzenet, ez bizony egy selyemzsinór Magyar Péternek. Nincsenek véletlenek.

A tánc még csak most kezdődik.

Borítókép: Vásárhelyi Mária (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Százéves terv Európa elpusztítására

Önsorsrontás Székelyföldön

A polgári öntudat diadala

Olijnyikova lebuktatta önmagát

Google News
Robert C. Castel: A NATO és a francia atomernyő

Miért higgyen Kelet-Európa a Párizs-központú nukleáris garanciának?

