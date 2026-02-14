Orbán egyik legnagyobb ellenfele küldte meg a selyemzsinórt Magyar Péternek

Most pedig Orbán Viktor egyik legnagyobb ellenfele, Vásárhelyi Mára vetítette előre Magyar Péter vereségét:

„Soha nem csináltam titkot abból, hogy Magyart teljesen alkalmatlannak tartom a rámért szerepre (természetesen nem a szexuális orientációja miatt, amiről egyébként fogalmam sincs), mégis azt kell mondanom, hogy ezért az esetleges kudarcért elsősorban nem Magyar lesz a felelős, ahogy nem Márki-Zay volt elsősorban a felelős a 2022-es bukásért sem, hanem az ellenzéki közösség többsége.”