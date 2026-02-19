Dobrev szoknyája mögül óbégat Molnár, nehogy sírás legyen a vége az arcoskodásnak

A legutóbbi közvélemény-kutatási adatok nem sok jóval kecsegtetik a DK-t, az adatok azt mutatják, hogy veszélybe került a parlamenti küszöb elérése is. Érzékelték ezt a pártban is; Dobrev Klára úgy érezte, hogy ezen a helyzeten úgy lehet segíteni, hogy nekitámad a határon túli magyaroknak, és – követve Gyurcsány Ferenc magyargyűlöletét – elvenné a szavazati jogukat. Vadai Ágnes Tóth Gabiban látta a legnagyobb ellenfelet, és minősíthetetlen stílusban ugrott az énekesnő torkának.
Most éppen Molnár Csaba, a párt szürke eminenciása érezte úgy, hogy most már neki is meg kell szólalnia. Dobrev szoknyája mögül elkezdett ő is óbégatni.
„Trump ideküldte a balkezét kampányolni Orbán mellett. Kevés lesz ez, fiúk!”
Ez igen! Tökös legény ez a Molnár, szó se róla.
Mindenesetre én az ő helyében visszavennék az arcomból, és sokkal inkább azon aggódnék, hogy bejut e a pártom a parlamentbe, nem fenyegetőznék összevissza.
Mert ez így ultraciki és végtelenül szánalmas.
Borítókép: Dobrev Klára és Molnár Csaba (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)
