Dobrev szoknyája mögül óbégat Molnár, nehogy sírás legyen a vége az arcoskodásnak

Most éppen Molnár Csaba, a párt szürke eminenciása érezte úgy, hogy most már neki is meg kell szólalnia. Dobrev szoknyája mögül elkezdett ő is óbégatni.

„Trump ideküldte a balkezét kampányolni Orbán mellett. Kevés lesz ez, fiúk!”

Ez igen! Tökös legény ez a Molnár, szó se róla.