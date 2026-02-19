idezojelek
Poszt-trauma

Dobrev szoknyája mögül óbégat Molnár, nehogy sírás legyen a vége az arcoskodásnak

A száj nagy, a teljesítmény nulla.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
dobrevmolnár csabavadai ágnesgyurcsány ferenc 2026. 02. 19. 5:18
0

A legutóbbi közvélemény-kutatási adatok nem sok jóval kecsegtetik a DK-t, az adatok azt mutatják, hogy veszélybe került a parlamenti küszöb elérése is. Érzékelték ezt a pártban is; Dobrev Klára úgy érezte, hogy ezen a helyzeten úgy lehet segíteni, hogy nekitámad a határon túli magyaroknak, és – követve Gyurcsány Ferenc magyargyűlöletét – elvenné a szavazati jogukat. Vadai Ágnes Tóth Gabiban látta a legnagyobb ellenfelet, és minősíthetetlen stílusban ugrott az énekesnő torkának. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Dobrev
Dobrev Klára – Fotó: Fotó: Hatlaczki Balázs

Most éppen Molnár Csaba, a párt szürke eminenciása érezte úgy, hogy most már neki is meg kell szólalnia. Dobrev szoknyája mögül elkezdett ő is óbégatni.

„Trump ideküldte a balkezét kampányolni Orbán mellett. Kevés lesz ez, fiúk!”

Ez igen! Tökös legény ez a Molnár, szó se róla.

Mindenesetre én az ő helyében visszavennék az arcomból, és sokkal inkább azon aggódnék, hogy bejut e a pártom a parlamentbe, nem fenyegetőznék összevissza.

Mert ez így ultraciki és végtelenül szánalmas.

Borítókép: Dobrev Klára és Molnár Csaba (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekidegennyelv

Nyelvünk helyén idegen vartyogás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbéke

Háborúznának, de békéről papolnak

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyűlöletpolitika

Az ellenzék kampánya undorító

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmoralizálás

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu