Nem hittek a szemüknek a rendőrök, amikor a sofőr elővette az igazolványát

A Heves vármegyei rendőrség számolt be róla, hogy a hatvani sofőr egy „Universal Pass”, majd egy „Élő ember igazolvány” feliratú kártyával akarta magát igazolni – elmondása szerint hivatalos személyi igazolványát nem hajlandó használni.

Fotó: Heves vármegyei rendőrség

A járőr kérdésére diktált adatai valósak voltak, ezek alapján kiderült: nincs érvényes vezetői engedélye. De az autó forgalmija is rég lejárt, a járművet kivonták a forgalomból. Az eredeti rendszámot egyébként ő maga cserélte le a jelenlegi kamura.

Fotó: Heves vármegyei rendőrség

Kihallgatásán nem fogadta el gyanúsítotti megnevezését, bűnügyi nyilvántartásba vételét, nem értett egyet a „megértettem” kifejezéssel és semmit nem írt alá.

Fotó: Heves vármegyei rendőrség

Kijelentette, hogy a rendőröket nem fogja beengedni otthonába, mert álláspontja szerint, a nemzetközi jog alapján az erőszaknak minősülne. Egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével gyanúsítják.