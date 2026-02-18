Rendkívüli

Szijjártó Péter bejelentést tesz a kormányülés eredményeiről – kövesse velünk élőben

autós hírrendőrségigazolvány

Nem hittek a szemüknek a rendőrök, amikor a sofőr elővette az igazolványát

Első ránézésre látszott, hogy az autón lévő piros rendszámtábla sem eredeti. A megállítás után a rendőrök további érdekességekkel szembesültek.

2026. 02. 18. 11:56
Forrás: Police.hu
A Heves vármegyei rendőrség számolt be róla, hogy a hatvani sofőr egy „Universal Pass”, majd egy „Élő ember igazolvány” feliratú kártyával akarta magát igazolni – elmondása szerint hivatalos személyi igazolványát nem hajlandó használni. 

Fotó: Heves vármegyei rendőrség

A járőr kérdésére diktált adatai valósak voltak, ezek alapján kiderült: nincs érvényes vezetői engedélye. De az autó forgalmija is rég lejárt, a járművet kivonták a forgalomból. Az eredeti rendszámot egyébként ő maga cserélte le a jelenlegi kamura.

Fotó: Heves vármegyei rendőrség

Kihallgatásán nem fogadta el gyanúsítotti megnevezését, bűnügyi nyilvántartásba vételét, nem értett egyet a „megértettem” kifejezéssel és semmit nem írt alá. 

Fotó: Heves vármegyei rendőrség

Kijelentette, hogy a rendőröket nem fogja beengedni otthonába, mert álláspontja szerint, a nemzetközi jog alapján az erőszaknak minősülne. Egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével gyanúsítják.


 

