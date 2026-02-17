Rendkívüli

Békemenet lesz március 15-én

Elárulta a rendőrség a múlt heti közúti drog- és alkoholrazzia eredményét

Hét nap alatt több mint 153 ezer sofőrt ellenőriztek az országos akcióban.

2026. 02. 17. 11:33
szonda
Forrás: Police.hu
Országos alkohol- és drogellenőrzési akciót tartott a rendőrség Magyarország teljes területén 2026. február 9–15. között. Az egyhetes fokozott ellenőrzés során a rendőrök 153 729 járművezetőt ellenőriztek. Az intézkedések eredményeként 292 járművezetővel szemben indult eljárás. Büntetőeljárás 166 sofőrnél ittas járművezetés, 13 esetben pedig bódult járművezetés miatt indult.

A tapasztalatok szerint a járművezetők túlnyomó többsége jogkövető magatartást tanúsított, ugyanakkor a kiszűrt közel háromszáz jogsértő is komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelentett.

Az ellenőrzések nem kizárólag a közlekedési szabálysértések feltárására korlátozódtak: az akció során a rendőrök többek között 15 kábítószerrel kapcsolatos, egy lőfegyverrel összefüggő, hat tulajdon elleni bűncselekményt tártak fel, valamint 58 körözött személyt fogtak el.

 


 

