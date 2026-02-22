Új információk Szoboszlai jövőjéről: brutális Liverpool-ajánlat, a Real Madrid feladja?

Szoboszlai Dominik jelenlegi szerződése még 2028 nyaráig érvényes, a problémát az okozza, hogy a sajtóhírek szerint heti 120 ezer fontos fizetése messze elmarad a Liverpool legjobban kereső játékosaiétól, miközben ebben az idényben egyértelműen ő a csapat első számú vezére. Ráadásul állítólag a Real Madrid is élénken figyeli a magyar középpályás helyzetét, amivel további nyomás nehezedik a Liverpoolra.

Szoboszlai Dominik Szalah után a Liverpool egyik legjobban kereső futballistája lehet Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Most a liverpool hírek egyik jelentős forrása, az Anfield Watch című lap arról számolt be, hogy az angol klub áttörést érhetett el a Szoboszlai új szerződéséről szóló tárgyalásokban, miközben a Real Madrid kiszállhat a magyar megszerzéséért folytatott versenyből.

Mennyi lehet Szoboszlai új fizetése? Komoly Liverpool-ajánlat

Az Anfield Watch szerint áttörés történt a tárgyalásokban, és Richard Hughes sportigazgató célja, hogy 2030 utánig is a klubnál tartsa a magyart. A lap szerint Szoboszlai fizetési igénye heti 300 ezer font lehet, ami így több mint a duplája a jelenlegi bérének. Ez már arányos lehetne a teljesítményével, hiszen bekerülhetne vele a Premier League 10 legjobban fizetett futballistája közé.

A heti 300 ezer fonttal Szoboszlai az angol bajnokság ötödik legjobban kereső játékosa lehetne holtversenyben Bukayo Sakával (Arsenal) és Bruno Fernandesszel (Manchester United).

Liverpoolban pedig a fizetési rangsor harmadik helyére ugorhatna előre Mohamed Szalah (400 ezer) és a csapatkapitány, Virgil van Dijk (350 ezer) mögé.

🚨 | BREAKING : DOMINIK SZOBOSZLAI 🇭🇺



Liverpool FC are in ADVANCED TALKS with Dominik Szoboszlai over a new long-term contract extension at Anfield! 🇭🇺🔓🔴#LFC



The idea for Liverpool FC is to complete and announce the renewal of Dominik Szoboszlai BEFORE the end of the season,… pic.twitter.com/jYoWNkwu28 — Krrish (@KrrishFT) February 20, 2026

A Liverpool ügyeiben bennfentes X-felhasználó, Krrish megerősítette, hogy a klub hajlandó megadni Szoboszlainak a kért fizetést, cserébe 2031-ig nyaráig hosszabbodna meg a szerződése.

A Real Madrid nem engedheti meg magának a magyar sztárt?

Az Anfield Watch hozzátette, hogy a Liverpoolra Szoboszlai-ügyben veszélyes Real Madrid pedig a másik oldalról kiszállhat a versenyből. Egyrészt a Liverpool nem hajlandó meghallgatni sem az esetleges ajánlatokat a magyar középpályásért, másrészt a királyi gárda nem tud most nagy forrásokat mozgósítani érte.

A Liverpool még a hivatalos tárgyalások lehetőségét sem nyitotta meg. Nincs meghatározott irányár. A Real Madrid tervei között nem szerepel, hogy pénzügyi versenybe bocsátkozzon. Más prioritások is napirenden vannak, ezért a klub úgy látja, hogy az üzlet jelenleg nem megvalósítható

– írják spanyol forrásokra hivatkozva.