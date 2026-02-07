Szoboszlai követelése megosztó az angolok szerint – dupla fizetés, speciális záradék

Az már nem titok, hogy Szoboszlai Dominik új szerződést kaphat a Liverpooltól, hiszen maga a játékos is elismerte egy nyilatkozatában nemrég, hogy zajlanak a tárgyalások.

Szoboszlai Dominik új szerződése vitás pontokat tartalmazhat a liverpooli sajtó szerint (Fotó: AFP/Paul Ellis)

– Mostantól a döntés nem az én kezemben van – idézte fel Szoboszlai szavait friss cikkében a liverpooli Anfield Index, amely szerint a magyar futballista hangsúlyozta, hogy szereti a várost, a klubot, a csapattársait és az Anfield közönségét.

Az angol lap szerint a szavai sokatmondóak voltak: elégedettséget sugallnak, ugyanakkor csendben elismerik azt is, hogy a modern szerződések legalább annyira az értékbecslésről szólnak, mint a lojalitásról.

Szoboszlai követelései: dupla fizetés, kivásárlási záradék?

Az új szerződés elsősorban a játékos felértékelődött szerepéről szól, hiszen még két év hátra van a jelenlegi megállapodás lejártáig. Csakhogy Szoboszlai a jelenlegi szerződését a 2023-as érkezésekor írta alá, azóta pedig jelentősen megváltozott a szerepe a csapaton belül: mostanra a Liverpool egyik legfontosabb játékosa lett.

A jelenlegi fizetése azonban nem ezt tükrözi vissza: az Anfield Index magyar Blikk forrására hivatkozva írja azt, hogy

Szoboszlai nagyjából heti 120 ezer fontot kereshet, ami csupán a 12. helyre lehet elég a Liverpool bérlistáján, míg az új fizetése több mint a duplája, heti 300 ezer font lehetne.

Azt is írják, hogy Szoboszlai új szerződésében lenne egy kivásárlási záradék, azaz egy előre meghatározott összegért meg lehetne vásárolni őt. A Liverpool éppen egy ilyen kitételnek köszönhetően szerezte meg a magyar játékost Lipcséből 70 millió euróért.

Liverpooli vélemény: kockázatos és megosztó

Az Anfield Index véleményezi a megjelent információkat Szoboszlai új szerződéséről. Mint írják, egy ilyen mértékű fizetésemelés egyszerre lenne jutalom és kockázat. A Liverpool hagyományosan pénzügyi fegyelem mellett dolgozik, de célzottan hajlandó elit szerződéseket adni. Szoboszlai ebbe a kategóriába emelése azt jelezné: a klub sarokkőként tekint rá.

A lap szerint a kivásárlási záradék problémás lehet: a játékos szempontjából ez hosszú távú rugalmasságot biztosít, a klub oldaláról viszont sebezhetőséget jelent.