Wirtz elárulta a titkot, Szoboszlai és Kerkez így segítették a feltámadásában

Tavaly a Liverpool 125 millió eurót fizetett ki Florian Wirtz leigazolására, aki a kezdeti hónapokban látványosan szenvedett Angliában. A német középpályás csak decemberben adta az első gólpasszát a Premier League-ben, azóta viszont átszakadt a gát, és immáron a Liverpool egyik legjobbja. A zárkózott Wirtz feltámadásában nemcsak a többkilónyi izom játszik szerepet, amit Angliában máris magára épített, hanem Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos személye is.

Szalay Attila
2026. 02. 04. 5:30
Szoboszlai és Wirtz egymásra találtak Liverpoolban Fotó: ARNE DEDERT Forrás: DPA
Florian Wirtz már 2020-ban a német futball legnagyobb reménysége volt, amikor 17 évesen bemutatkozott a Bundesligában. Tizenkilenc nappal később, mindössze a negyedik bajnokiján az első gólját is meglőtte. Ráadásul a Bayern München ellen, és a Bundesliga történetének akkori legfiatalabb gólszerzőjeként. Amikor tavaly a Liverpool 125 millió eurót fizetett érte a Bayer Leverkusennek, már a német liga egyik legjobbjaként érkezett. Ezért is volt nagy csalódás, hogy a Premier League-ben gyengén kezdett – de ennek már vége.

Szoboszlai és Wirtz, mostanra együtt a Liverpool húzóemberei
Szoboszlai és Wirtz, mostanra együtt a Liverpool húzóemberei Fotó: ARNE DEDERT/DPA

Tavaly decemberben, a Sunderland elleni 1-1-en adta az első gólpasszát a Premier League-ben. Addigra lejátszott 12 angol bajnokit úgy, hogy se gólja, se gólpassza nem volt, és elfogyott a türelem. Wirtz a kritikák kereszttüzébe került, noha már addig is voltak különleges momentumai. Ilyen volt októberben, a Chelsea ellen 2-1-re elvesztett rangadón az élményszámba menő sarkazása, amivel ziccerbe hozta Mohamed Szalahot, aki azonban kihagyta az ordító helyzetet – ha belövi, napokig Wirtz zseniális gólpassza lett volna a téma.

Már Steven Gerrard is dicséri

Az utóbbi időben viszont már nincs kérdés: Wirtz felnőtt a feladathoz. A múlt héten a Qarabag elleni BL-meccsen (6-0), majd szombaton a Newcastle United elleni bajnokin (4-1) is gólt szerzett, sőt az utóbbin gólpasszt is adott. Az elmúlt 15 tétmeccsén tíz gólban vállalt szerepet, idénybeli hat találatát pedig az utóbbi tíz mérkőzésen szerezte.

Wirtz már a Liverpool harmadik legeredményesebb játékosa az idénybeli hat góljával és nyolc gólpasszával – csupán Szoboszlai Dominik és Hugo Ekitiké előzi meg.

– Mindenki tudta, hogy előbb-utóbb kivirágzik – fogalmazott róla Steven Gerrard, a Liverpool legendája. – Úgy néz ki, mintha rengeteget dolgozott volna az edzőteremben. Sokkal erősebb és stabilabb a párharcokban. Ki kell mondani: elképesztő tehetségről beszélünk.

Wirtz egyik titka: több kiló izom

Korábban Arne Slot edző is kiemelte, hogy a német sokat erősödött, egyre több párharcot nyer meg, már nem tudják az ellenfelek fizikailag annyira elnyomni, mint korábban. A német Sport Bild szerint decemberig két és fél kiló színtiszta izmot építettek Wirtzre Angliában, ennek köszönhető, hogy már bírja a strapát, és meg tudnak mutatkozni a valódi képességei.

A Liverpool legeredményesebb játékosai az idényben:

  1. Hugo Ekitiké 19 pont (15 gól + 4 gólpassz)
  2. Szoboszlai Dominik 15 (8+7)
  3. Florian Wirtz 14 (6+8)
  4. Mohamed Szalah 12 (6+6)
  5. Cody Gakpo 11 (7+4)

Wirtz a BBC-nek adott hosszabb interjúban beszélt a kezdeti nehéz időszakról, ami lelkileg megviselte, önbizalomhiánnyal is küszködött.

– Azonnali sikert akartam, de nem ment – ismerte el. – Mentálisan erősnek kellett maradnom, és hinnem kellett magamban, hogy egyszer összeáll minden. Azt mondogattam magamnak: „Németországban olyan jól játszottál, nem felejthettél el mindent!”

Óriási lépés volt neki Liverpool

Wirtz számára a beilleszkedés sem ment könnyen, mert alapvetően nagyon zárkózott személyiség. Ez már gyerekkorában is megmutatkozott.

– A szüleim mindig azt mondják, hogy nagyon félénk voltam, és mindig a nővéreim mögé bújtam – mesélte, majd arra is kitért, hogy amikor hat-hét éves korában a tehetsége miatt nagyobb csapatok figyeltek fel rá, és végül a Kölnhöz igazolt, azt is nehezen élte meg:

Nem akartam odamenni, és új srácokkal megismerkedni, csak a régi csapatomnál akartam maradni a barátaimmal.

De nem kerülhette el a sorsát, a tehetsége többre sarkallta. Kölnből előbb Leverkusenbe került, onnan pedig már német bajnokként, válogatottként, 140 Bundesliga-meccsen 35 góllal és 47 gólpasszal a háta mögött igazolt Liverpoolba. De sokan nem értették meg, hogy neki az országváltás önmagában is óriási lépés volt, hiszen 22 éves koráig még Németországon belül is csak egy negyven kilométeres körön belül élt.

Wirtz másik titka: Szoboszlai, Kerkez és a padel

Wirtz a BBC-s interjúban kiemelt néhány játékostársat, akik segítették a beilleszkedését. Itt került elő Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos neve is.

– Néhányan már az érkezésem előtt is felvették velem a kapcsolatot – mesélte Wirtz. – Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is írt nekem, próbálták éreztetni velem, milyen Liverpool. Virgil azt mondta, segíthetek abban, hogy a csapat még jobb legyen, mint tavaly. Ilyesmiket jó hallani, és segít a döntésben.

A mindennapokban Wirtz padelezéssel kapcsolódik ki, amely egy ütős sport. Ezen keresztül szerzett új barátokat a csapatban.

– Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – vágta rá arra a kérdésre, hogy kikkel játszik.

Wirtz nehezen nyílik meg, és amikor Liverpoolba igazolt, korábbi leverkuseni csapattársa, Jeremie Frimpong volt az egyetlen kötődése a csapaton belül. Mostanra viszont elmondása szerint Szoboszlai, Kerkez és Ekitiké is közelebb került hozzá. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy kezd kiteljesedni Angliában is.

 

