Wirtz elárulta a titkot, Szoboszlai és Kerkez így segítették a feltámadásában

Florian Wirtz már 2020-ban a német futball legnagyobb reménysége volt, amikor 17 évesen bemutatkozott a Bundesligában. Tizenkilenc nappal később, mindössze a negyedik bajnokiján az első gólját is meglőtte. Ráadásul a Bayern München ellen, és a Bundesliga történetének akkori legfiatalabb gólszerzőjeként. Amikor tavaly a Liverpool 125 millió eurót fizetett érte a Bayer Leverkusennek, már a német liga egyik legjobbjaként érkezett. Ezért is volt nagy csalódás, hogy a Premier League-ben gyengén kezdett – de ennek már vége.

Szoboszlai és Wirtz, mostanra együtt a Liverpool húzóemberei Fotó: ARNE DEDERT/DPA

Tavaly decemberben, a Sunderland elleni 1-1-en adta az első gólpasszát a Premier League-ben. Addigra lejátszott 12 angol bajnokit úgy, hogy se gólja, se gólpassza nem volt, és elfogyott a türelem. Wirtz a kritikák kereszttüzébe került, noha már addig is voltak különleges momentumai. Ilyen volt októberben, a Chelsea ellen 2-1-re elvesztett rangadón az élményszámba menő sarkazása, amivel ziccerbe hozta Mohamed Szalahot, aki azonban kihagyta az ordító helyzetet – ha belövi, napokig Wirtz zseniális gólpassza lett volna a téma.

Már Steven Gerrard is dicséri

Az utóbbi időben viszont már nincs kérdés: Wirtz felnőtt a feladathoz. A múlt héten a Qarabag elleni BL-meccsen (6-0), majd szombaton a Newcastle United elleni bajnokin (4-1) is gólt szerzett, sőt az utóbbin gólpasszt is adott. Az elmúlt 15 tétmeccsén tíz gólban vállalt szerepet, idénybeli hat találatát pedig az utóbbi tíz mérkőzésen szerezte.

Wirtz már a Liverpool harmadik legeredményesebb játékosa az idénybeli hat góljával és nyolc gólpasszával – csupán Szoboszlai Dominik és Hugo Ekitiké előzi meg.

– Mindenki tudta, hogy előbb-utóbb kivirágzik – fogalmazott róla Steven Gerrard, a Liverpool legendája. – Úgy néz ki, mintha rengeteget dolgozott volna az edzőteremben. Sokkal erősebb és stabilabb a párharcokban. Ki kell mondani: elképesztő tehetségről beszélünk.

Wirtz egyik titka: több kiló izom

Korábban Arne Slot edző is kiemelte, hogy a német sokat erősödött, egyre több párharcot nyer meg, már nem tudják az ellenfelek fizikailag annyira elnyomni, mint korábban. A német Sport Bild szerint decemberig két és fél kiló színtiszta izmot építettek Wirtzre Angliában, ennek köszönhető, hogy már bírja a strapát, és meg tudnak mutatkozni a valódi képességei.