Steven Gerrard ítéletet mondott a Szoboszlai sarkát tipró Florian Wirtzről

Sokan és sokat vártak Florian Wirtz leigazolásától Liverpoolban, hiszen a klub mélyen a zsebébe nyúlt érte: 125 millió eurót fizetett a Bayer Leverkusennek, ezzel a 22 éves német a klubtörténet második legdrágább igazolása. Az őszi szezon nagy részében azonban Wirtz szenvedett, küzdött az átállással a Premier League fordulatszámára. Az utóbbi időben azonban nem érheti kritika a teljesítményét, sőt: az elmúlt hetekben a Liverpool egyik húzóembere lett , már Szoboszlai Dominik sarkában van a gólok és gólpasszok tekintetében, ami mellett a legendás Steven Gerrard sem ment el szó nélkül.

Florian Wirtz fejlődése a sokat kritizált Arne Slot edzőnek is jól jön Liverpoolban Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Wirtz a múlt héten a Qarabag elleni BL-meccsen (6-0), majd szombaton a Newcastle United elleni bajnokin (4-1) is gólt szerzett, sőt az utóbbin gólpasszt is adott.

Gerrard: Wirtz már akkor is zseniális volt, amikor még nem ment neki

– Mindenki tudta, hogy előbb-utóbb kivirágzik – jelentette ki Steven Gerrard, aki szerint Wirtz már akkor is különleges volt, amikor még nem jöttek az eredmények. – Már akkor is voltak zseniális pillanatai, amikor nem ment neki igazán – tette hozzá a klublegenda, aki külön kiemelte a játékos fizikai fejlődését:

Úgy néz ki, mintha rengeteget dolgozott volna az edzőteremben. Sokkal erősebb és stabilabb a párharcokban. Ki kell mondani: elképesztő tehetségről beszélünk.

Gerrard véleménye jól összefoglalja, hogyan változott meg látványosan Wirtz megítélése Angliában az elmúlt hetekben. A Newcastle ellen a német szép cselek után adott gólpasszt Hugo Ekitikének, majd maga is betalált. Wirtz az elmúlt 15 tétmeccsén tíz gólban vállalt szerepet, idénybeli hat találatát pedig az utóbbi tíz mérkőzésen szerezte. Ezzel Wirtz már harmadik a Liverpool kanadai táblázatán, amelyen Szoboszlai sarkát tiporja.

A Liverpool legeredményesebb játékosai az idényben:

Hugo Ekitike 19 pont (15 gól + 4 gólpassz) Szoboszlai Dominik 15 (8+7) Florian Wirtz 14 (6+8) Mohamed Szalah 12 (6+6) Cody Gakpo 11 (7+4)

Ez már nem ígéret, hanem kézzelfogható bizonyíték arra, hogy Wirtz megérkezett Liverpoolba.

Arne Slot állását is megmentheti a Liverpool német csillaga?

A brit sajtó ennek megfelelően hangot váltott, a korábbi éles kritikák helyét a méltatás vette át. A Mirror nemes egyszerűséggel már csak „Fantasztikus Floriannak” nevezi, és a következőket írja róla:

„Kifinomult cselei méltóak voltak a szombat esti főműsoridőhöz.”

„Nincs kétség afelől, hogy Wirtz mostanra valóban megérkezett.”

Más angol lapok is dicsérik, a Guardian szerint a Newcastle elleni gólja az utóbbi időben amúgy is erős teljesítményének a megkoronázása volt. Az Independent pedig Wirtz és Ekitike együttműködését emelte ki: „Ez a partnerség egyre izgalmasabbá válik” – írja a lap.

Erre a vonatra szállt fel a Daily Mail is, amely még tovább ment: szerinte a német–francia páros fejlődése mentheti meg a kritikák kereszttüzében álló Arne Slot edző állását, legalábbis időt adhatnak neki, hogy újra jóra fordítsa a megítélését.

Minden dicséret mellett azonban Gerrard szavai talán mindennél többet érnek Wirtz számára: Liverpoolban az ő elismerése külön súlyt kap.