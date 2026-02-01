Wirtz szárnyal, de helyette a labdaszedőnek állít szobrot Liverpool új kedvence

A mérkőzés első harmadát, illetve a Newcastle vezető gólját látva semmi sem utalt arra, hogy jó estéje lesz a Liverpoolnak, de elég volt két remek momentum a szombati meccsen, és minden megváltozott. Anthony Gordon révén a 36. percben kerültek előnybe a Szarkák, ám Florian Wirtz remek egyéni villanása után Hugo Ekitiké egyenlített a 41. percben, két perccel később ugyanő köszönt be, Kerkez Milos nagyszerű észrevételének és labdájának, eső liverpooli köszönhetően is. Innentől már minden a hazaiak kedvére való volt, Wirtz góllal koronázta meg lenyűgöző teljesítményét, mielőtt a hosszabbításban Ibrahima Konaté lezárta volna a mérkőzést. A Vörösök tavaly április óta először fordítottak meg egy bajnoki meccset, és a 4-1-es siker idei első győzelmük volt a Premier League-ben.

Konaté mindkét kapu előtt helytállt a Liverpool Newcastle elleni mérkőzésén Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Wirtz és Ekitiké a Liverpool álomduója

A mérkőzés főszereplői minden kétséget kizáróan a gólszerzők voltak, mindhármuknak mikrofont kellett ragadniuk. Az angol bajnokság tempójához lassan alkalmazkodó

Florian Wirtz szárnyal, a legutóbbi tizenegy fellépésén meg sem állt hat gólig és három gólpasszig. Hugo Ekitikével ütős párost alkot, az ő duójuk működött együtt a legtöbb gólban a PL-idényben, hármat-hármat készítettek elő a másiknak. A Newcastle ellen góllal és gólpasszal záró Wirtz lett a mérkőzés embere.

– Jó fordítás volt. Amikor 1-0-s hátrányba kerültünk, csapatként dolgoztunk együtt, hogy visszajöjjünk a meccsbe – ennél sokkal jobban nem is lehet csinálni. Sok jó helyzetünk volt, és néha az utolsó passz hiányzott, de mindig jó nyomás alatt tartani a Newcastle-t, és a saját térfelükre kényszeríteni őket. Élvezem a gólokat, és amíg segítek a csapatnak meccseket nyerni, addig boldog vagyok. A saját gólod megünneplése mindig a legjobb érzés. Nagyon boldog vagyok, hogy itt játszhatok a szurkolók előtt – áradozott Wirtz a BBC-nek, hozzátéve, hogy öröm Ekitikével együtt játszani.

Természetesen a francia támadó is hasonló szép szavakkal illette Wirtzet, bár ő nem a német középpályásnak adta volna a meccs legjobbja díjat, hanem olyasvalakinek, aki a második góljához járult hozzá.