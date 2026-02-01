Wirtz szárnyal, de helyette a labdaszedőnek állít szobrot Liverpool új kedvence

LiverpoolNewcastleflorian wirtzIbrahima KonatéHugo Ekitiké

Tavaly április óta nem fordult elő, hogy a Liverpool hátrányból megnyert volna egy Premier League-mérkőzést, de szombaton megtört a jég, és a Newcastle vezető góljára néggyel válaszoltak a hazaiak. Florian Wirtz, Ibrahima Konaté és Hugo Ekitiké is rászolgált a meccs legjobbja elismerésre, bár utóbbi a Liverpool egy pályán kívüli szereplőjét is felterjesztette a díjra.

A Liverpool szombati sikerkovácsai: Wirtz (7) és Ekitiké (22) Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A mérkőzés első harmadát, illetve a Newcastle vezető gólját látva semmi sem utalt arra, hogy jó estéje lesz a Liverpoolnak, de elég volt két remek momentum a szombati meccsen, és minden megváltozott. Anthony Gordon révén a 36. percben kerültek előnybe a Szarkák, ám Florian Wirtz remek egyéni villanása után Hugo Ekitiké egyenlített a 41. percben, két perccel később ugyanő köszönt be, Kerkez Milos nagyszerű észrevételének és labdájának, eső liverpooli köszönhetően is. Innentől már minden a hazaiak kedvére való volt, Wirtz góllal koronázta meg lenyűgöző teljesítményét, mielőtt a hosszabbításban Ibrahima Konaté lezárta volna a mérkőzést. A Vörösök tavaly április óta először fordítottak meg egy bajnoki meccset, és a 4-1-es siker idei első győzelmük volt a Premier League-ben.

Konaté mindkét kapu előtt helytállt a Liverpool Newcastle elleni mérkőzésén
Konaté mindkét kapu előtt helytállt a Liverpool Newcastle elleni mérkőzésén Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Wirtz és Ekitiké a Liverpool álomduója

A mérkőzés főszereplői minden kétséget kizáróan a gólszerzők voltak, mindhármuknak mikrofont kellett ragadniuk. Az angol bajnokság tempójához lassan alkalmazkodó 

Florian Wirtz szárnyal, a legutóbbi tizenegy fellépésén meg sem állt hat gólig és három gólpasszig. Hugo Ekitikével ütős párost alkot, az ő duójuk működött együtt a legtöbb gólban a PL-idényben, hármat-hármat készítettek elő a másiknak. A Newcastle ellen góllal és gólpasszal záró Wirtz lett a mérkőzés embere.

– Jó fordítás volt. Amikor 1-0-s hátrányba kerültünk, csapatként dolgoztunk együtt, hogy visszajöjjünk a meccsbe – ennél sokkal jobban nem is lehet csinálni. Sok jó helyzetünk volt, és néha az utolsó passz hiányzott, de mindig jó nyomás alatt tartani a Newcastle-t, és a saját térfelükre kényszeríteni őket. Élvezem a gólokat, és amíg segítek a csapatnak meccseket nyerni, addig boldog vagyok. A saját gólod megünneplése mindig a legjobb érzés. Nagyon boldog vagyok, hogy itt játszhatok a szurkolók előtt – áradozott Wirtz a BBC-nek, hozzátéve, hogy öröm Ekitikével együtt játszani.

Természetesen a francia támadó is hasonló szép szavakkal illette Wirtzet, bár ő nem a német középpályásnak adta volna a meccs legjobbja díjat, hanem olyasvalakinek, aki a második góljához járult hozzá.

– Külön elismerés jár a labdaszedő fiúnak, ő volt a meccs embere. Szükségünk van az ilyen reakciókra (amikor gyorsan visszaszerzik a labdát – a szerk.), mert a szurkolók is részei a játékunknak, mindenki, a labdaszedők is. Sok gólt akarok lőni, szeretnék a klub legeredményesebb gólszerzője lenni, de leginkább csak a csapat játékában akarok részt venni. Egyszerűen szeretem a futballt, és ha gólpasszt adok, annak is nagyon örülök – fogalmazott Ekitiké, akinek következő mondatát Newcastle-ben biztosan nem értékelik: – Még ha nem is ez volt a legerősebb ellenfél, amellyel összecsaptunk, mert azt mondanám, nagy és könnyű győzelem volt, de jó, hogy önbizalmat ad a játékosoknak.

Konaté megható estéje

A már említett harmadik gólszerző, a 93. percben betaláló Ibrahima Konaté az édesapja halála óta először pályára lépett pályára. A francia védő két mérkőzést hagyott ki a családi tragédia miatt, és az eredeti tervek szerint még szombaton sem állt volna a Liverpool rendelkezésére, de látva a csapat problémáit, azaz, hogy sérüléshullám csapott le a védőkre, jelentkezett Arne Slotnál, hogy hamarabb visszatérne.

Mesébe illő befejezés volt ez, Konaté első lábbal szerzett liverpooli gólját elérzékenyülve ünnepelte, és az egész csapat köré sereglett, Alisson a kapujából végigsprintelt a pályán, hogy társa mellett legyen. Konaténak sokat jelentettek ezek a pillanatok.

– Természetesen nagyon boldog vagyok. Szavakkal sem tudom leírni, mit érzek most, mert az elmúlt két hét nagyon nehéz volt nekem és a családomnak, de ez az élet része. Nehéz elfogadni, de nincs más választásunk – állapította meg szomorúan. – Tudom, hogy a csapatnak sok a sérültje. Amikor telefonáltunk, az edző azt mondta, csak magammal foglalkozzak, nem kell sietnem a visszatéréssel. Ebben a helyzetben viszont fontos volt, hogy visszajöjjek és segítsek a csapatnak. Ma sikerült is, itt az Anfielden – a hangulat elképesztő volt, és erre van szükségünk a szezon végéig. Az én szememben mindig mi vagyunk a jobb csapat a pályán, de néha túl sok gólt kapunk, vagy nem szerzünk eleget. Ma viszont nagyon jól csináltuk, és ugyanígy kell mennünk tovább, mérkőzésről mérkőzésre.

A következőre lesz ideje felkészülni a Liverpoolnak, mert csak jövő vasárnap kerül rá sor. Ki is kell használniuk a rendelkezésükre álló időt, ugyanis különleges ellenfél, a Manchester City látogat legközelebb az Anfieldre.

 

