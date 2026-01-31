Kerkez-gólpassz és pityergős gólöröm – ilyen még nem történt idén a Liverpoollal

Januárban mintha más Liverpool lépne pályára a Premier League-ben és más a Bajnokok Ligájában. A nemzetközi porondon idén mindkét mérkőzését nagy különbséggel, három, illetve hat góllal nyerte meg Arne Slot csapata, otthon viszont bukdácsol, első győzelmére vár, miközben négy döntetlenje van és egyszer ki is kapott, épp a legutóbbi fordulóban, a Bournemouth – Szoboszlai Dominik remek találata ellenére is – utolsó másodperces góllal 3-2-re múlta felül a Vörösöket. A sorozatos pontvesztések ahhoz vezettek, hogy a Liverpool kiszorult a BL-indulást biztosító helyekről, csak a 6. helyről várta a 24. fordulót.

Szoboszlai Dominik és Harvey Barnes párharca a Liverpool–Newcastle Premier League-mérkőzésen Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Gordon góljával a Newcastle vezetett

Éppen ideje volt tehát a javításnak, erre szombat este a Newcastle ellen volt lehetősége a Szoboszlait és Kerkez Milost a kezdőcsapatba nevező címvédőnek. Az első negyed óra alapján viszont nem erre lehetett számítani, mert a Liverpool az „angliai arcát” vette elő. Ment az adok-kapok a pályán, és folyamatosan a Szarkák rohamoztak az Anfielden, a hazaiak talán a felezővonalig sem jutottak át a 17. perc előtt, amikor Hugo Ekitiké egy tizenhét méterről megeresztett erős lökettel tesztelte Nick Pope-ot. A Newcastle fölénye ellenére Alissonnak sem akadt sok dolga korábban. A brazil kapus ugyanakkor rövid ápolásra szorult, Anthony Gordon szállt bele Alissonba sárga lapért. Előbbi egyébként Liverpool-szurkoló, és néhány éve voltak olyan pletykák, hogy álomcsapatánál köthet ki. Ebből semmi sem lett, de Gordonon minden Liverpool elleni meccsen nagyon látszik a bizonyítani akarás. Augusztusban a nagy akarásnak nyögés lett a vége, durva szabálytalanságáért kiállították, és végül a Newcastle is kikapott 3-2-re.

Gordon szombaton is ekkora elánnal játszott, ami eleinte szabálytalanságokban mutatkozott meg. Később pedig gólban: egy kontra végén Harvey Barnestól kapta meg a labdát, majd jobbról kilőtte a hosszút – nagyszerű befejezés volt, Kerkez lábai között talált utat a kapuba a 36. percben. Gordon egy év elteltével szerzett akciógólt. Ezelőtt is volt már veszélyes helyzete a Newcastle-nek, Barnes szabadrúgásból a kapufára bombázott, Alisson már verve volt.