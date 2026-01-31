LiverpoolNewcastlePremier League

Kerkez-gólpassz és pityergős gólöröm – ilyen még nem történt idén a Liverpoollal

A Newcastle szerzett vezetést az Anfielden a Premier League 24. fordulójának szombati mérkőzésén, de Hugo Ekitiké duplájával hét perccel később már a Liverpool vezetett, majd Florian Wirtz és Ibrahima Konaté is betalált, ezzel 4-1-re győzött a bajnokcsapat. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést, előbbi első gólpasszát jegyezte a Vörösök mezében a Liverpool idei első bajnoki győzelme során.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 22:58
A duplázó Ekitiké (középen) és a gólpasszt adó duó, Wirtz, illetve Kerkez Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Januárban mintha más Liverpool lépne pályára a Premier League-ben és más a Bajnokok Ligájában. A nemzetközi porondon idén mindkét mérkőzését nagy különbséggel, három, illetve hat góllal nyerte meg Arne Slot csapata, otthon viszont bukdácsol, első győzelmére vár, miközben négy döntetlenje van és egyszer ki is kapott, épp a legutóbbi fordulóban, a Bournemouth – Szoboszlai Dominik remek találata ellenére is – utolsó másodperces góllal 3-2-re múlta felül a Vörösöket. A sorozatos pontvesztések ahhoz vezettek, hogy a Liverpool kiszorult a BL-indulást biztosító helyekről, csak a 6. helyről várta a 24. fordulót.

Szoboszlai Dominik és Harvey Barnes párharca a Liverpool–Newcastle Premier League-mérkőzésen
Szoboszlai Dominik és Harvey Barnes párharca a Liverpool–Newcastle Premier League-mérkőzésen Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Gordon góljával a Newcastle vezetett

Éppen ideje volt tehát a javításnak, erre szombat este a Newcastle ellen volt lehetősége a Szoboszlait és Kerkez Milost a kezdőcsapatba nevező címvédőnek. Az első negyed óra alapján viszont nem erre lehetett számítani, mert a Liverpool az „angliai arcát” vette elő. Ment az adok-kapok a pályán, és folyamatosan a Szarkák rohamoztak az Anfielden, a hazaiak talán a felezővonalig sem jutottak át a 17. perc előtt, amikor Hugo Ekitiké egy tizenhét méterről megeresztett erős lökettel tesztelte Nick Pope-ot. A Newcastle fölénye ellenére Alissonnak sem akadt sok dolga korábban. A brazil kapus ugyanakkor rövid ápolásra szorult, Anthony Gordon szállt bele Alissonba sárga lapért. Előbbi egyébként Liverpool-szurkoló, és néhány éve voltak olyan pletykák, hogy álomcsapatánál köthet ki. Ebből semmi sem lett, de Gordonon minden Liverpool elleni meccsen nagyon látszik a bizonyítani akarás. Augusztusban a nagy akarásnak nyögés lett a vége, durva szabálytalanságáért kiállították, és végül a Newcastle is kikapott 3-2-re.

Gordon szombaton is ekkora elánnal játszott, ami eleinte szabálytalanságokban mutatkozott meg. Később pedig gólban: egy kontra végén Harvey Barnestól kapta meg a labdát, majd jobbról kilőtte a hosszút – nagyszerű befejezés volt, Kerkez lábai között talált utat a kapuba a 36. percben. Gordon egy év elteltével szerzett akciógólt. Ezelőtt is volt már veszélyes helyzete a Newcastle-nek, Barnes szabadrúgásból a kapufára bombázott, Alisson már verve volt. 

Két perc alatt fordított a Liverpool

A Liverpool is próbálkozott egy-két lövéssel, de nem mondhatjuk, hogy a levegőben lógott volna a gól. Mégis jött: Florian Wirtz zsenialitása kellett ehhez, aki három védőn is átjátszotta magát, majd középre tette a labdát, ahol Ekitiké érkezett, és közelről bekotorta az egyenlítő gólt a 41. percben. Pillanatokkal később pedig már vezettek is a Vörösök: Kerkez remek indítással Ekitikét találta meg, aki lerázta magáról az üldözőit, és spiccel kilőtte a bal alsót. Kerkez első gólpasszát jegyezte csapata színeiben.

Liverpooli vezetésnél kezdődött tehát a második félidő. A Newcastle megint aktív volt, de inkább a házigazda veszélyeztetett: Szoboszlai 18 méterről megeresztett lövése még csemege volt Pope-nak, Ekitiké viszont nem járt messze a mesterhármastól, de ziccerben elmérte a kaput. Úgy tűnt, a Liverpool a kezében tartja a mérkőzést, a vendégek csak leshelyzet után tornáztatták meg Alissont, és nagy bánatukra a 67. percben még messzebb kerültek a pontszerzéstől. A felezővonalnál veszítettek labdát, amivel meglódult Wirtz és Szalah, az összjátékuk végén előbbi 14 méterről kapufás gólt lőtt.

Innen már nem volt visszaút a Newcastle-nek, már csak azért sem, mert a hajrában Ibrahima Konaté is betalált, Pope elejtett labdáját gurította a kapuba, majd pityeregve ünnepelt az édesapját a közelmúltban elveszítő francia védő. Érzelmes pillanatok voltak, az egész csapat, még Alisson is azonnal ott termett mellette.

A Liverpool idei első győzelmét könyvelte el a Premier League-ben, és a 4-1-es sikerrel fellépett a tabella ötödik helyére. A Newcastle a tizedik.

Premier League, 24. forduló

szombat:

  • Chelsea–West Ham United 3-2 (0-2)
  • Liverpool–Newcastle United 4-1 (2-1)
  • Wolverhampton Wanderers–Bournemouth 0-2 (0-1)
  • Leeds United–Arsenal 0-4 (0-2)
  • Brighton–Everton 1-1 (0-0)

vasárnap:

  • Aston Villa–Brentford 15.00
  • Manchester United–Fulham 15.00 (tv: Spíler1)
  • Nottingham Forest–Crystal Palace 15.00
  • Tottenham Hotspur–Manchester City 17.30 (tv: Match4)

hétfő:

  • Sunderland–Burnley 21.00 (tv: Match4)

A tabella ITT érhető el.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.