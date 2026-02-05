Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

Szoboszlai DominikPremier LeagueLiverpool FC

Szoboszlai olyan bélyeget kapott Angliában, aminek nem örülhet őszintén

A Liverpoolhoz kapcsolódó egyik legnagyobb független angol oldal, a DaveOCKOP főszerkesztője, David O’Connell az egekig magasztalta Szoboszlai Dominikot. Az angol szakíró szerint ő lehet a Liverpool jövőbeli csapatkapitánya. Azt is mondta róla, hogy jelenleg ő a legjobb az egész Premier League-ben – mint jobbhátvéd… Ennek a dicséretnek Szoboszlai nem biztos, hogy őszintén örülhet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 11:31
Szoboszlai lenne a Premier League legjobb jobbhátvédje? Fotó: BENOIT PAVAN Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szoboszlai Dominik ebben az idényben olyan jól teljesít, hogy Arne Slot edző sokszor kényszerhelyzetekben is őt hívja segítségül. Így fordulhat elő, hogy sokszor jobbhátvédet játszik, ami a Liverpool talán leginkább elátkozott posztja lett ebben az idényben. Amióta Trent Alexander-Arnold tavaly nyáron a Real Madridba igazolt, nincs megnyugtató megoldás, mert Conor Bradley, Jeremie Frimpong és Joe Gomez is sokat sérült. Így marad Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik a Premier League legjobb jobbhátvédje az angol szakíró szerint
Szoboszlai Dominik a Premier League legjobb jobbhátvédje az angol szakíró szerint Fotó: MI NEWS / NurPhoto

– A sérülések minden együttes életét megkeserítik, a Liverpool szerencséje, hogy számolhat Szoboszlai Dominikkal, aki szinte bármelyik poszton a legmagasabb szintű teljesítményt nyújtja – mondta a Nemzeti Sportnak nyilatkozva David O’Connell, a DaveOCKOP főszerkesztője.

Szoboszlai a Premier League legjobb jobbhátvédje?

Az angol szakíró meglepő kijelentést is tett:

Talán meglepő, de szerintem jelenleg ő a Premier League legjobb jobbhátvédje, holott nem is ez az eredeti helye. Tökéletesen helyezkedik, a megelőző közbelépései tűpontosak.

Ez az a dicséret, aminek Szoboszlai nem biztos, hogy őszintén tud örülni, hiszen korábban már egyértelművé tette: a középpályán érzi magát a legjobban. Aligha akar hosszú távon jobbhátvéd maradni.

Pedig Arne Slot a vasárnapi, Manchester City elleni rangadó előtt tisztázta, hogy Bradley mellett Frimpong sem lesz bevethető, és Gomez is legfeljebb csak csereként, amiből az következhet, hogy Szoboszlai újra jobbhátvéd lehet.

A Liverpool tökéletes jövőbeli csapatkapitánya?

David O’Connell szerint Szoboszlai jobbhátvédként nyújtott teljesítménye még a hasznára válhat, mert profizmust sugall.

– Pontosan ilyen alapanyag kell egy leendő tökéletes csapatkapitány esetében – jelentette ki az angol szakíró. – James Milner sokoldalúságát és alkalmazkodóképességét juttatja eszembe, azzal a különbséggel, hogy Dominik sokkal technikásabb, ami felbecsülhetetlen értékűvé teszi a csapat számára. Ebből a szempontból a legjobbkor vághatott bele a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalásokba.

Hetek óta téma, hogy Szoboszlai új szerződést kaphat.

– Szerintem hosszabbít – jósolta O’Connell. – Nyilvánosan is kimondta, mennyire boldog Liverpoolban, hogy imádja a várost, a klubot és a szurkolókat is. Most kiváló tárgyalási pozícióban van, hogy a keret legjobban fizetett játékosai közé emelkedjen, mert ragyogó formában futballozik.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.