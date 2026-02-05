Szoboszlai olyan bélyeget kapott Angliában, aminek nem örülhet őszintén

Szoboszlai Dominik ebben az idényben olyan jól teljesít, hogy Arne Slot edző sokszor kényszerhelyzetekben is őt hívja segítségül. Így fordulhat elő, hogy sokszor jobbhátvédet játszik, ami a Liverpool talán leginkább elátkozott posztja lett ebben az idényben. Amióta Trent Alexander-Arnold tavaly nyáron a Real Madridba igazolt, nincs megnyugtató megoldás, mert Conor Bradley, Jeremie Frimpong és Joe Gomez is sokat sérült. Így marad Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik a Premier League legjobb jobbhátvédje az angol szakíró szerint Fotó: MI NEWS / NurPhoto

– A sérülések minden együttes életét megkeserítik, a Liverpool szerencséje, hogy számolhat Szoboszlai Dominikkal, aki szinte bármelyik poszton a legmagasabb szintű teljesítményt nyújtja – mondta a Nemzeti Sportnak nyilatkozva David O’Connell, a DaveOCKOP főszerkesztője.

Szoboszlai a Premier League legjobb jobbhátvédje?

Az angol szakíró meglepő kijelentést is tett:

Talán meglepő, de szerintem jelenleg ő a Premier League legjobb jobbhátvédje, holott nem is ez az eredeti helye. Tökéletesen helyezkedik, a megelőző közbelépései tűpontosak.

Ez az a dicséret, aminek Szoboszlai nem biztos, hogy őszintén tud örülni, hiszen korábban már egyértelművé tette: a középpályán érzi magát a legjobban. Aligha akar hosszú távon jobbhátvéd maradni.

Pedig Arne Slot a vasárnapi, Manchester City elleni rangadó előtt tisztázta, hogy Bradley mellett Frimpong sem lesz bevethető, és Gomez is legfeljebb csak csereként, amiből az következhet, hogy Szoboszlai újra jobbhátvéd lehet.

A Liverpool tökéletes jövőbeli csapatkapitánya?

David O’Connell szerint Szoboszlai jobbhátvédként nyújtott teljesítménye még a hasznára válhat, mert profizmust sugall.

– Pontosan ilyen alapanyag kell egy leendő tökéletes csapatkapitány esetében – jelentette ki az angol szakíró. – James Milner sokoldalúságát és alkalmazkodóképességét juttatja eszembe, azzal a különbséggel, hogy Dominik sokkal technikásabb, ami felbecsülhetetlen értékűvé teszi a csapat számára. Ebből a szempontból a legjobbkor vághatott bele a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalásokba.

Hetek óta téma, hogy Szoboszlai új szerződést kaphat.