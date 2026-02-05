Slot áradozott Kerkez Milosról, de szerinte erre még nem áll készen

Rendkívüli

Arne Slot, a Liverpool edzője a Manchester City elleni vasárnapi bajnoki rangadó előtt elmondta, hogy jobbhátvéd poszton továbbra sem bevethető Jeremie Frimpong, s Joe Gomez visszatérése is kevés esély van. Szoboszlai Dominik úgy tűnik, ismét a védelemben kaphat helyett. Slot emellett dicsérte a hétvégén gólpasszt kiosztó Kerkez Milost, de azt is hozzátette, miért kell még mellé Andy Robertson is.

A Liverpool vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) a Manchester City ellen játszik Premier League-rangadót. Arne Slot együttesének ritka hét a mostani, amikor hétköznap nincs mérkőzés, így a játékosok a Newcastle United elleni 4-1-es szombati győzelem után több szabadnapot is kaptak – Szoboszlai Dominik például Székesfehérváron töltötte a hét elejét. Mindezt Pep Guardiola és a City már nem mondhatja el magáról, ugyanis a manchesteriek szerdán a Ligakupa-elődöntőben voltak érdekeltek, ahol a Newcastle Unitedot 3-1-re legyőzve jutottak a döntőbe, ahol az Arsenal lesz majd az ellenfelük. 

A Liverpool idei első bajnoki győzelméig egészen szombat estig kellett várni
Arne Slot a sérültekről jó hírt nem tudott közölni

A holland edzőt Jérémy Jacquet-ről kérdezték először, akit a Liverpool a januári átigazolási ablak utolsó napjaiban szerzett meg. A francia Rennes húszéves védője csaknem hetvenmillió euróért csatlakozik majd a Vörösökhöz a nyáron. – Nagyon örülünk neki, mert nagyon tehetséges. Nem mi voltunk az egyetlenek, akik érdeklődtek iránta, ezért nagy elismerés illeti a vezetőket, akik szerződtették a játékosokat. Ez egy újabb példa arra a modellre, amelyet ebben a klubban alkalmazunk: fiatal, tehetséges, pályafutása elején járó és fejlődőképes játékosokat keresünk, akik hosszú távon tudják a csapatot erősíteni.

Slot ezután a jobbhátvédekről beszélt, akik továbbra sem bevethetők. 

Frimpong ezen a héten biztosan nem edz, Joe Gomez talán szombaton már edzhet a csapattal, s akkor csereként bevethető lehet vasárnap

 – mondta Slot, ebből kiindulva pedig adja magát, hogy ismét Szoboszlai legyen a jobbhátvéd. Szintén friss hír, hogy az északír jobb-bekk, Conor Bradley aki még január elején, az Arsenal ellen szenvedett súlyos térdsérülést – 2026-ban már nem valószínű, hogy pályára fog lépni. 

Wirtz és Kerkez fejlődése a téma Angliában is

Természetesen az elmúlt 11 meccsen hat gólt és három gólpasszt jegyző Florian Wirtzet is dicsérte Slot, a német kapcsán mi is megírtuk, hogy a fejlődése mögött első sorban a magára szedett több kiló izom segített. Mindezt pedig a holland is megerősítette. – Azt látja mindenki, hogy a pályán és a konditeremben nyújtott hihetetlen munkája beérett, teljesen megérdemli az elismerést. A labdás képességei kapcsán sosem voltak kérdőjeleink, most viszont már a társaival remek a kapcsolata, és ez a pályán is látszik. Labda nélküli játéka is kiemelkedő már, és ez a PL-ben nagyon fontos.

A Liverpool edzőjét ezután Kerkez Milosról kérdezték, aki a Newcastle ellen gólpasszt jegyzett a hétvégén. Slot dicsérte őt, de szerinte arra még nem áll készen, hogy egyszerre elbírja a Premier League és a BL terhelését.

Ez történik, ha egyre több időt játszol a társakkal, illetve egy-egy rosszabb pillanata ellenére is bízol benne. Mindig is tudtuk, hogy milyen potenciál van benne. Robertson sokat segít Kerkeznek is, illetve én is nagyon örülök, hogy itt van, mert a Bajnokok Ligája és a Premier League egyszerre hatalmas terhelés lenne Kerkeznek.

Liverpool–Manchester City: Szoboszlaiék jó előjelekkel várják a rangadót

A Liverpool edzője elismerően beszélt a Cityről, illetve a saját csapatával kritikus volt, amikor a legutóbbi egymás elleni mérkőzésről beszélt. Slot szerint a City akkor – főleg az első félidőben – lefocizta a Liverpoolt, a vége 3-0-s hazai győzelem lett. Ezután Slot hozzátette, a City erejéről sokat elmond, hogy a Ligakupán a második sorukkal győzték le nagyon simán a Newcastle-t. 

A bajnokságban hatodik Liverpool az elmúlt négy idényben nem kapott ki a Citytől hazai pályán a bajnokságban, s ezen sorozatot vasárnap is szinte kötelező a címvédőnek folytatni, különben ponthátrányba kerül a Chelsea-vel és a Manchester Uniteddal szemben a Bajnokok Ligája-indulást jelentő pozíciókért. 

