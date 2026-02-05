Slot áradozott Kerkez Milosról, de szerinte erre még nem áll készen

A Liverpool vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) a Manchester City ellen játszik Premier League-rangadót. Arne Slot együttesének ritka hét a mostani, amikor hétköznap nincs mérkőzés, így a játékosok a Newcastle United elleni 4-1-es szombati győzelem után több szabadnapot is kaptak – Szoboszlai Dominik például Székesfehérváron töltötte a hét elejét. Mindezt Pep Guardiola és a City már nem mondhatja el magáról, ugyanis a manchesteriek szerdán a Ligakupa-elődöntőben voltak érdekeltek, ahol a Newcastle Unitedot 3-1-re legyőzve jutottak a döntőbe, ahol az Arsenal lesz majd az ellenfelük.

A Liverpool idei első bajnoki győzelméig egészen szombat estig kellett várni (Fotó: NurPhoto/MI News)

Arne Slot a sérültekről jó hírt nem tudott közölni

A holland edzőt Jérémy Jacquet-ről kérdezték először, akit a Liverpool a januári átigazolási ablak utolsó napjaiban szerzett meg. A francia Rennes húszéves védője csaknem hetvenmillió euróért csatlakozik majd a Vörösökhöz a nyáron. – Nagyon örülünk neki, mert nagyon tehetséges. Nem mi voltunk az egyetlenek, akik érdeklődtek iránta, ezért nagy elismerés illeti a vezetőket, akik szerződtették a játékosokat. Ez egy újabb példa arra a modellre, amelyet ebben a klubban alkalmazunk: fiatal, tehetséges, pályafutása elején járó és fejlődőképes játékosokat keresünk, akik hosszú távon tudják a csapatot erősíteni.

Slot ezután a jobbhátvédekről beszélt, akik továbbra sem bevethetők.

Frimpong ezen a héten biztosan nem edz, Joe Gomez talán szombaton már edzhet a csapattal, s akkor csereként bevethető lehet vasárnap

– mondta Slot, ebből kiindulva pedig adja magát, hogy ismét Szoboszlai legyen a jobbhátvéd. Szintén friss hír, hogy az északír jobb-bekk, Conor Bradley aki még január elején, az Arsenal ellen szenvedett súlyos térdsérülést – 2026-ban már nem valószínű, hogy pályára fog lépni.

Wirtz és Kerkez fejlődése a téma Angliában is

Természetesen az elmúlt 11 meccsen hat gólt és három gólpasszt jegyző Florian Wirtzet is dicsérte Slot, a német kapcsán mi is megírtuk, hogy a fejlődése mögött első sorban a magára szedett több kiló izom segített. Mindezt pedig a holland is megerősítette. – Azt látja mindenki, hogy a pályán és a konditeremben nyújtott hihetetlen munkája beérett, teljesen megérdemli az elismerést. A labdás képességei kapcsán sosem voltak kérdőjeleink, most viszont már a társaival remek a kapcsolata, és ez a pályán is látszik. Labda nélküli játéka is kiemelkedő már, és ez a PL-ben nagyon fontos.