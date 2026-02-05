Guardiola a lehetetlent akarja: az Arsenal elleni döntő előtt átírná a szabályokat

A Manchester City 3-1-re legyőzte a vendég Newcastle United csapatát a labdarúgó angol Ligakupa elődöntős párharcának szerdai visszavágóján, így kettős győzelemmel – összesítésben 5-1 – bejutott a fináléba , ahol márciusban az Arsenal lesz az ellenfele. Noha Pep Guardiola kifejezetten büszke arra, hogy a csapatával hosszabb gödör után ismét trófeáért játszhat, kiderült, hogy a mostani idény előtt módosított szabály miatt már hátrányból indul a döntőben. A BBC szerint a City menedzsere olyanra készül, amire esélye sincs: rá akarja venni az Angol Labdarúgó Ligát (FCA) arra, hogy még a döntő előtt változtassa meg a szabályait, és engedélyezze a nemrég 23 millió euróért megvásárolt belső védő, Marc Guéhi számára, hogy a döntőben pályára léphessen az Arsenal ellen.

Marc Guéhi a Newcastle ellen a Ligakupa elődöntőjének visszavágóján ugyan nem játszott a Manchester Cityben, a döntőben még sem számíthat rá Pep Guardiola Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Guardiola igazságtalanak érzi a helyzetet

A Manchester City edzője a dailymail.co.uk portálnak elárulta, hogy már kérte a klub vezetőségét, tegyenek indítványt arra nézve, hogy az angol válogatott játékos ott lehessen a március 22-i döntőben. Kétségtelen tény, nem lesz egyszerű dolguk a most folyó szezonban megváltozott szabályok átírására vagy felülbírálására, ugyanis azok azt rögzítik,

játszhat egy szezonon belül egy játékos két klub színeiben a sorozatban, ám csak az, aki már az elődöntő első meccsén is pályára lépett.

Éppen ennek köszönhetően a Bournemouth csapatától érkezett Antoine Semenyo ott lehet majd a pályán az Arsenal ellen, hiszen mindkét mérkőzésen kezdőként lépett pályára a Newcastle United elleni elődöntőben, míg a Crystal Palace-tól frissen igazolt Guéhi nem, ugyanis, ő az odavágón még nem a City játékosa volt, így a visszavágón sem szerepelhetett.

Marc Guéhi statisztikája (2025/26)

a játékos értéke: 55 millió euró

átigazolási díja: 23 millió euró

Premier League: 22 meccs, 2 gól, 3 gólpassz

FA Kupa: 1 meccs

Konferencialiga-alapszakasz: 6 meccs, 1 gólpassz

Konferencialiga-selejtező: 2 meccs

Ligakupa: 3 meccs, 1 gól

Angol Szuperkupa: 1 meccs

Összesen: 35 meccs, 3 gól, 4 gólpassz

– Remélhetőleg meg tudjuk győzni az illetékeseket, hogy Marc ott lehessen a döntőben. Nem értem, miért nem játszhat a döntőben, hiszen sok pénzt kifizettünk érte, mi fizetjük a bérét, és ő hivatalosan a mi játékosunk – morgolódott Guardiola, aki azt hozzátette, pontosan tudja, mennyi esélyük van arra, hogy Guéhi kedvéért módosítsák a szabályokat:

Semmi. Ebben az országban lehetetlen küldetés, hogy az észérvekre hallgatva menet közben változtassanak a kiíráson. De mindenképpen meg kell próbálnunk.