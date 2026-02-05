pep guardiolaarsenalligakupamanchester citymarc guéhi

Guardiola a lehetetlent akarja: az Arsenal elleni döntő előtt átírná a szabályokat

Olyan dologra készül a Manchester City menedzsere, amiről ő is pontosan tudja, szinte esélytelen, hogy sikerüljön. Pep Guardiola ugyanis azt szeretné, ha az Angol Labdarúgó Liga (FCA) azonnal megváltoztatná a szabályait, és engedélyezné Marc Guéhi számára, hogy a Ligakupa döntőjében pályára léphessen az Arsenal ellen. Ugyan a szabályok engedélyezik azt, hogy egy játékos egy szezon alatt két klub színeiben is játszhasson a sorozatban, ám azt is kimondják, hogy a fináléban csak akkor lehet ott a pályán, ha az első elődöntő előtt már új csapatának a tagja. Ez alapján a két új igazolásból Semenyóra számíthat Guardiola, Guéhire pedig nem.

Molnár László
2026. 02. 05. 7:30
Pep Guardiola szívesen megváltoztatná a Ligakupa szabályait új belső védője, Marc Guéhi kedvéért Fotó: Ben Stansall Forrás: AFP
A Manchester City 3-1-re legyőzte a vendég Newcastle United csapatát a labdarúgó angol Ligakupa elődöntős párharcának szerdai visszavágóján, így kettős győzelemmel – összesítésben 5-1 – bejutott a fináléba , ahol márciusban az Arsenal lesz az ellenfele. Noha Pep Guardiola kifejezetten büszke arra, hogy a csapatával hosszabb gödör után ismét trófeáért játszhat, kiderült, hogy a mostani idény előtt módosított szabály miatt már hátrányból indul a döntőben. A BBC szerint a City menedzsere olyanra készül, amire esélye sincs: rá akarja venni az Angol Labdarúgó Ligát (FCA) arra, hogy még a döntő előtt változtassa meg a szabályait, és engedélyezze a nemrég 23 millió euróért megvásárolt belső védő, Marc Guéhi számára, hogy a döntőben pályára léphessen az Arsenal ellen.

Marc Guéhi a Newcastle ellen a Ligakupa elődöntőjének visszavágóján ugyan nem játszott a Manchester Cityben, a döntőben még sem számíthat rá Pep Guardiola
Marc Guéhi a Newcastle ellen a Ligakupa elődöntőjének visszavágóján ugyan nem játszott a Manchester Cityben, a döntőben még sem számíthat rá Pep Guardiola    Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Guardiola igazságtalanak érzi a helyzetet

A Manchester City edzője a dailymail.co.uk portálnak elárulta, hogy már kérte a klub vezetőségét, tegyenek indítványt arra nézve, hogy az angol válogatott játékos ott lehessen a március 22-i döntőben. Kétségtelen tény, nem lesz egyszerű dolguk a most folyó szezonban megváltozott szabályok átírására vagy felülbírálására, ugyanis azok azt rögzítik, 

játszhat egy szezonon belül egy játékos két klub színeiben a sorozatban, ám csak az, aki már az elődöntő első meccsén is pályára lépett.

Éppen ennek köszönhetően a Bournemouth csapatától érkezett Antoine Semenyo ott lehet majd a pályán az Arsenal ellen, hiszen mindkét mérkőzésen kezdőként lépett pályára a Newcastle United elleni elődöntőben, míg a Crystal Palace-tól frissen igazolt Guéhi nem, ugyanis, ő az odavágón még nem a City játékosa volt, így a visszavágón sem szerepelhetett.

Marc Guéhi statisztikája (2025/26)

  • a játékos értéke: 55 millió euró
  • átigazolási díja: 23 millió euró
  • Premier League: 22 meccs, 2 gól, 3 gólpassz
  • FA Kupa: 1 meccs
  • Konferencialiga-alapszakasz: 6 meccs, 1 gólpassz
  • Konferencialiga-selejtező: 2 meccs
  • Ligakupa: 3 meccs, 1 gól
  • Angol Szuperkupa: 1 meccs
  • Összesen: 35 meccs, 3 gól, 4 gólpassz

– Remélhetőleg meg tudjuk győzni az illetékeseket, hogy Marc ott lehessen a döntőben. Nem értem, miért nem játszhat a döntőben, hiszen sok pénzt kifizettünk érte, mi fizetjük a bérét, és ő hivatalosan a mi játékosunk – morgolódott Guardiola, aki azt hozzátette, pontosan tudja, mennyi esélyük van arra, hogy Guéhi kedvéért módosítsák a szabályokat: 

Semmi. Ebben az országban lehetetlen küldetés, hogy az észérvekre hallgatva menet közben változtassanak a kiíráson. De mindenképpen meg kell próbálnunk.

 

Angol Ligakupa, elődöntő, 2. mérkőzés

Manchester City–Newcastle United 3-1 (3-0)

gólszerzők: Marmosh (7.,29.), Reijnders (32) illetve Elanga (63.)

Továbbjutott: 5-1-es összesítéssel a Manchester City

