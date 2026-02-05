Guardiola a lehetetlent akarja: az Arsenal elleni döntő előtt átírná a szabályokat

A Manchester City 3-1-re legyőzte a vendég Newcastle United csapatát a labdarúgó angol Ligakupa elődöntős párharcának szerdai visszavágóján, így kettős győzelemmel – összesítésben 5-1 – bejutott a fináléba , ahol márciusban az Arsenal lesz az ellenfele. Noha Pep Guardiola kifejezetten büszke arra, hogy a csapatával hosszabb gödör után ismét trófeáért játszhat, kiderült, hogy a mostani idény előtt módosított szabály miatt már hátrányból indul a döntőben. A BBC szerint a City menedzsere olyanra készül, amire esélye sincs: rá akarja venni az Angol Labdarúgó Ligát (FCA) arra, hogy még a döntő előtt változtassa meg a szabályait, és engedélyezze a nemrég 23 millió euróért megvásárolt belső védő, Marc Guéhi számára, hogy a döntőben pályára léphessen az Arsenal ellen.
Guardiola igazságtalanak érzi a helyzetet
A Manchester City edzője a dailymail.co.uk portálnak elárulta, hogy már kérte a klub vezetőségét, tegyenek indítványt arra nézve, hogy az angol válogatott játékos ott lehessen a március 22-i döntőben. Kétségtelen tény, nem lesz egyszerű dolguk a most folyó szezonban megváltozott szabályok átírására vagy felülbírálására, ugyanis azok azt rögzítik,
játszhat egy szezonon belül egy játékos két klub színeiben a sorozatban, ám csak az, aki már az elődöntő első meccsén is pályára lépett.
Éppen ennek köszönhetően a Bournemouth csapatától érkezett Antoine Semenyo ott lehet majd a pályán az Arsenal ellen, hiszen mindkét mérkőzésen kezdőként lépett pályára a Newcastle United elleni elődöntőben, míg a Crystal Palace-tól frissen igazolt Guéhi nem, ugyanis, ő az odavágón még nem a City játékosa volt, így a visszavágón sem szerepelhetett.
Marc Guéhi statisztikája (2025/26)
- a játékos értéke: 55 millió euró
- átigazolási díja: 23 millió euró
- Premier League: 22 meccs, 2 gól, 3 gólpassz
- FA Kupa: 1 meccs
- Konferencialiga-alapszakasz: 6 meccs, 1 gólpassz
- Konferencialiga-selejtező: 2 meccs
- Ligakupa: 3 meccs, 1 gól
- Angol Szuperkupa: 1 meccs
- Összesen: 35 meccs, 3 gól, 4 gólpassz
– Remélhetőleg meg tudjuk győzni az illetékeseket, hogy Marc ott lehessen a döntőben. Nem értem, miért nem játszhat a döntőben, hiszen sok pénzt kifizettünk érte, mi fizetjük a bérét, és ő hivatalosan a mi játékosunk – morgolódott Guardiola, aki azt hozzátette, pontosan tudja, mennyi esélyük van arra, hogy Guéhi kedvéért módosítsák a szabályokat:
Semmi. Ebben az országban lehetetlen küldetés, hogy az észérvekre hallgatva menet közben változtassanak a kiíráson. De mindenképpen meg kell próbálnunk.
Angol Ligakupa, elődöntő, 2. mérkőzés
Manchester City–Newcastle United 3-1 (3-0)
gólszerzők: Marmosh (7.,29.), Reijnders (32) illetve Elanga (63.)
Továbbjutott: 5-1-es összesítéssel a Manchester City
