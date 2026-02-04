A Manchester City megoldotta, elhappolhatja a trófeát az Arsenal orra elől

Az angol bajnokság 24. fordulójában a Manchester City idegenben vesztett pontokat, mivel csak 2-2-es döntetlent játszott a Tottenham otthonában. Az Angol Ligakupában jobban állt Pep Guardiola együttese, mivel az első elődöntőben idegenben két góllal múlta felül a Newcastle csapatát a St. James Parkban. A visszavágóra szerda este került sor, és a hátrányban lévő Szarkák nem sok jóra számíthattak az Etihad Stadionban.

Omar Marmus két gólt rúgott az első félidőben Pep Guardiola csapatában a Newcastle ellen. Fotó: OLI SCARFF / AFP

Guardiola csapata hengerelt az első félidőben

Az első tíz percben lendületesen kezdett a hazai pályán játszó Manchester City: egy remek baloldali összjáték után Omar Marmus egy az egyben vezethette rá a labdát a kapus Ramsdale-re. A menteni igyekvő Daniel Burnsről az egyiptomi támadó sípcsontjára pattant a labda, majd onnan a vendégek kapujába hullott.

Pep Guardiola csapata így már a 7. percben megszerezte a vezetést, és összesítésben háromgólos előnyre tett szert.

Pár perccel a gól után a Szarkák Willock révén veszélyeztettek, de James Trafford lábában elakadt a labda. Rögtön után a holland Tijjani Reijnders éles szögből leadott lövése suhant el a Newcastle kapuja előtt.

A hazaiak lendülete tovább is kitartott, ez újabb gólokat hozott az égszínkék csapatnak. A 29. percben Antoine Semenyo robogott el a bal oldalon, majd a remek formában lévő szélső centerezését Kieran Trippier próbálta kivágni. Az angol hátvéd elcsúszott, a labda magasra pattant, s a leghamarabb Marmus eszmélt, egy méterről a földön fekvő Trippier felett a hálóba bólintott.

Tijjani Reijnders és Antoine Semenyo remekelt az első félidőben a Newcastle ellen. Fotó: OLI SCARFF / AFP

Alig három perccel később újabb hazai találat született: a nagy kedvvel játszó Reijnders hagyta faképnél a Newcastle középpályásait, majd a tizenhatos elé érve Semenyo elé játszott. A ghánai játékos csele nem jött be, beleértek a vendégek védői, majd a labda Reijnders elé került, aki tíz méterről kilőtte a kapu bal alsó sarkát. Az első félidőben több találat nem született.

A Newcastle szurkolók bizakodtak, de hiába

A második félidő első tíz perce eseménytelenül csordogált, majd a 66. percben megtört a jég, betalált a vendég Newcastle United. A Joseph Willock helyére beálló Anthony Elanga a tizenhatos széléről engedett el egy ballábas lövést, a labda pedig a jobb kapufa érintésével csapódott a hálóba. A Szarkák nyolc év után tudtak gólt szerezni a Manchester City otthonában.

Nyerni fogunk és továbbjutunk 6-5-re

– énekelték a vendégszurkolók , majd a szintén csereként beállt Harvey Barnes találatánál már többen reménykedtek a feltámadásban. A bíró azonban a gólpasszt adó Wissát leshelyzetben találta, és ezért nem adta meg a gólt. A folytatásban a nagyon aktívan játszó Elanga veszélyes beadása suhant el a City kapujának gólvonala előtt, majd Cherki gyönyörű mélységi passza után a csereként beállt Erling Haaland tizenöt méteres lövését tolta kapufára Ramsdale.