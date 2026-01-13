Manchester Cityangol LigakupaNewcasltePep GuardiolaLigakupa

Haaland keresztbe tett neki, mégis tovább szárnyal a Manchester City új sztárja

Már csak négy csapat maradt. Az angol Ligakupa első elődöntőjében a Newcastle és a Manchester City találkozott, az eseménytelen és gól nélküli első félidőt követően a második játékrészben felpörögtek az események. A mérkőzést 2-0-ra a Manchester City nyerte, Semenyo és Cherki szerezte a gólokat.

Tóth Norbert
2026. 01. 13. 23:07
A Manchester City megnyerte az elődöntős párharc idegenbeli meccsét. (OLI SCARFF / AFP)
Az angol Ligakupa első elődöntőjében a Newcastle United és a Manchester City csapott össze. A manchesteriek útja a Huddersfield, Swansea, Brentford hármason át vezetett idáig, még a Szarkák a Bradford Cityt, a Tottenham Hotspurt és a Fulhamet ejtették ki.

A Manchester City nyerte az elődöntő odavágóját.
Fél lábbal a Ligakupa döntőjében a Manchester City. (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Kioltották egymást a csapatok

Hiányzók mindkét oldalon akadtak, továbbá midőn egy kupameccsről volt szó (még ha egy elődöntő is), mindkét vezetőedző rotált. Pep Guardiola O'Reilly és Alleyne személyében két fiatalnak is bizalmat szavazott, valamint Trafford vette át Donnarumma helyét a kapuban. A frissen igazolt Semenyo a kezdőben kapott helyet. Hazai oldalon többek között Barnes, Elanga, Tonali és Woltemade is a kispadon kezdett.

Ahogy várható volt, a Manchester City volt labdabirtoklási fölényben, ám ez meddő fölény volt, nem párosult helyzetekkel. A Newcastle közben kétszer kísérletezett, de egyik lövés sem talált kaput. Több helyzetük nem is volt a hazaiaknak.

A félidő végére kiegyenlítődött a labdabirtoklás, a Manchester City pedig szintén mindössze kétszer lőtt kapura az első játékrész alatt, ezekre a próbálkozásokra is az utolsó percekig kellett várni a manchesteri szurkolóknak.

 0-0-s állással mentek szünetre a felek.

Nem tartogatott sok izgalmat az első félidő. (Fotó: MI NEWS / NurPhoto / AFP)
Nem tartogatott sok izgalmat az első félidő. (Fotó: MI NEWS / NurPhoto / AFP)

Fél lábbal a döntőben a Manchester City

A második félidő elején felpörögtek az események: a 49. percben nem sok hiányzott a City vezetéséhez: Pope remek reflexmozdulattal fogta a csapattársán megpattant labdát. A következő két percben két komoly gólszerzési lehetőséget alakított ki a Newcastle: előbb Trafford védte bravúrral Wissa lövését, majd Guimaraes nyolc méterről leadott lövése csattant a bal kapufán.

Az 53. percben a találkozó első találata is megszületett: Doku egy remek csel után adhatott be balról, laposan érkező labdájába Bernando Silva szúrt bele az ötösnél, így az Semenyo elé került, aki közelről passzolt a hálóba (0-1). Az új igazolás a második meccsén a második gólját szerezte manchesteri színekben.

Semenyo repülőrajtot vett a Manchester Cityben. (Fotó: OLI SCARFF / AFP)
Semenyo repülőrajtot vett a Manchester Cityben. (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Semenyo néhány perc múlva ismét betalált, azonban Haaland passzív leshelyzete miatt érvénytelenítették a térddel szerzett gólt. Millimétereken múlt a szituáció, percekig vizsgálta a VAR. A folytatásban tovább rohamoztak a manchesteri kékek, hogy megszerezzék a második góljukat, azonban a hazai védelem kitartott, Pope két védést is bemutatott.

Eddie Howe csapata sem adta fel, küzdött, próbálkozott a legvégéig, azonban rendre pontatlanok voltak a hazaiak a kapu előtt.

A 99. percben Cherki állította be a végeredményt. A csereként beálló francia a szintén a kispadról érkező Ait Nouri passzát váltotta gólra, lövését nem tudta Pope lábbal hárítani (0-2).

A Manchester City 2-0-ra nyert, és komoly előnyben a párharcban, sőt, fél lábbal már a döntőben. Az elődöntő visszavágóját február 4-én vívják Manchesterben.

Angol Ligakupa, elődöntők

Kedd
Newcastle United—Manchester City 0-2 (0-0). Gólszerző: Semenyo (53.), Cherki (99.)

Szerda
Chelsea—Arsenal 21.00

 

