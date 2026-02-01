Manchester CityTottenhamPremier League

Puskás-díjas találathoz hasonló csodagól után újabb fordulat a Premier League aranycsatájában

Egymással ellentétes félidőt hozott a Tottenham és a Manchester City mérkőzése a Premier League 24. fordulójában. A Manchester City az első játékrészben kétgólos előnyre tett szert, utána viszont kis túlzással annak is örülhetett, hogy legalább az egyik pontot elvitte Londonból.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 19:54
Ezúttal Dominic Solanke villogott, Erling Haaland gól nélkül maradt Fotó: Ben Stansall Forrás: AFP
Az Arsenal szombati sikere után a Manchester Cityn volt a sor, hogy megmaradjon a két csapat közötti négypontos különbség, ám Pep Guardiola csapata ahhoz a Tottenhamhez látogatott, amely korábban már többször is borsot tört vasárnapi ellenfele orra alá. A két csapat augusztusi mérkőzését meglepetésre a Spurs nyerte 2-0-ra, a vendégeket már csak ezért is fűthette a visszavágás.

Nem bírt egymással a Tottenham és a Manchester City
Nem bírt egymással a Tottenham és a Manchester City Fotó: Ben Stansall/AFP

Erősen kezdett a Manchester City

A Manchester City – amely hétközben a Sallai Rolandék elleni győzelemmel kiharcolta az egyenes ági nyolcaddöntőt a Bajnokok Ligájában – a szerdán megsérült Jérémy Doku nélkül is jól kezdett Londonban, Rayan Cherki már a 11. percben megszerezte a vezetést: a francia klasszis némileg váratlanul lőtte el a labdát 15 méterről, a pontos kísérlet végül utat talált a jobb alsó sarokba (0-1).

Hogy mennyire nem megy hazai pályán a Tottenhamnek, jól jelzi, hogy az otthoni mérlege csupán a ligautolsó Wolverhamptonnak rosszabb, Thomas Frank csapata a vasárnapi összecsapásra is hárommeccses hazai nyeretlen szériával érkezett.

Elöl teljesen veszélytelen, hátul viszont életveszélyes volt a Spurs, egyáltalán nem okozott meglepetést, hogy Antoine Semenyo még a szünet előtt megduplázta a City előnyét: a 44. percben a hazai térfél közepén szerzett labdát a vendégcsapat, amely két gyors húzásból odaért a kapu elé, a ghánai válogatott szélső pedig kihasználta a ziccert (0-2). A Bournemouth-tól szerződtetett futballista huszonöt napon belül két csapat színeiben is bevette a Spurs kapuját, korábban január 7-én, a 3-2-es Bournemouth-siker alkalmával.

A szünet után jött a dráma

A második játékrészre mintha egy teljesen másik Tottenham jött volna ki, nem telt el tíz perc, amikor Dominic Solanke góljával szépített a hazai együttes, amely egyre inkább magára talált, és elkezdte nyomás alá helyezni a vendégeket. Ez a 70. percben fizetődött ki, Conor Gallagher jobb szélről érkező beadása után Solanke hihetetlenül látványos skorpiórúgással juttatta a labdát Gianluigi Donnarumma kapujába, megszerezve a második gólját (2-2).

A nigériai származású angol válogatott csatár hasonló mozdulattal talált be, mint amilyenért az akkor még az Arsenalban szereplő Olivier Giroud Puskás-díjat kapott 2017-ben.

Solanke egyenlítése:

Giroud Puskás-díjas gólja:

Innentől szép fokozatosan elkezdett csökkenni a hazai nyomás, a City visszavette a kontrollt, ám olyan szintű lehetőségeket nem tudott kialakítani, hogy meglegyen a győzelem – sokatmondó, hogy Erling Haalandék a szünet után nem találták el a kaput.

A Manchester City hátránya így hat pontra nőtt az éllovas Arsenal mögött, és amennyiben a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Liverpool a jövő vasárnapi rangadón legyőzi Guardioláékat, könnyen megeshet, hogy behozhatatlannak tűnő előnyre tesz szert Mikel Arteta együttese.

Premier League, 24. forduló

Szombat:

  • Chelsea–West Ham United 3-2 (0-2)
  • Liverpool–Newcastle United 4-1 (2-1)
  • Wolverhampton Wanderers–Bournemouth 0-2 (0-1)
  • Leeds United–Arsenal 0-4 (0-2)
  • Brighton–Everton 1-1 (0-0)

Vasárnap:

  • Aston Villa–Brentford 0-1 (0-1)
  • Manchester United–Fulham 3-2 (1-0)
  • Nottingham Forest–Crystal Palace 1-1 (1-1)
  • Tottenham Hotspur–Manchester City 2-2 (0-2)

Hétfő:

  • Sunderland–Burnley 21.00 (tv: Match4)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

