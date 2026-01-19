Dupla fricska a Liverpoolnak, Guardiola ünnepelhet

A Liverpool tavaly nyári nagy költekezésébe egy hiba csúszott. Amikor már szinte mindenki elkönyvelte, hogy a sokak által csodált védő, Marc Guéhi a Vörösöké lesz, kútba esett az üzlet. A Crystal Palace Oliver Glasner vezetőedző fenyegetőzése miatt az utolsó pillanatban visszakozott, a csapatkapitány a Sasokkal maradt, és azóta csendben tette a dolgát, nem panaszkodott a nyilvánosság előtt a történtek miatt.

Marc Guéhi csendben tette a dolgát, ennek gyümölcsöző szerződés lett a gyümölcse Fotó: Bradley Collyer / PA Wire

Liverpool helyett Manchester City

A Liverpoolnak nagy szüksége lett volna erősíteni a poszton, mert Virgil van Dijknak és Ibrahima Konaténak nincs megbízható helyettese, tehermentesítője. Joe Gomez jöhetne számításba, de ő általában sérült. Arról nem is beszélve, hogy Konaté szerződése a nyáron lejár, és a felek egyelőre nem egyeztek meg egymással a hosszabbításról. Van Dijké és Gomezé egy évvel később, és bár előbbi évekig a védelem oszlopa volt Liverpoolban, 34 éves, hosszú távon már nem lehet vele számolni.

Érthetetlen módon Premier League címvédője mégsem eredt a télen újra Guéhi nyomába, nem akart újra költekezni, csak a nyáron, ingyen akarta leigazolni a Liverpool mellett az Arsenal és a Bayern München által is kinézett angolt. Ezzel azonban elkésett, mert más kérői is voltak a 25 éves játékosnak, köztük a Manchester City. Az égszínkékek ráadásul mostanában védőhiánnyal küzdenek, Rúben Dias, John Stones és Josko Gvardiola sem bevethető, így a klub lépéseket tett az ügyben, olyannyira, hogy hétfő este bejelentette Guéhi leigazolását.

Guéhi Anglia legjobb klubjában?

A 26-szoros angol válogatott futballista öt és fél évre kötelezte el magát Pep Guardioláékhoz, akik egyelőre 23 millió eurót utalnak át a Crystal Palace-nak.

Nagyon boldog és elképesztően büszke vagyok arra, hogy a City játékosa lehetek. Ez az átigazolás a jutalom a számomra mindazért a kemény munkáért, amelyet a pályafutásom során elvégeztem. Most Anglia legjobb klubjánál vagyok, és egy hihetetlen játékoskeret tagja lehetek. Jó érzés ezt kimondani

– fogalmazott Guéhi, aki ezzel mondhatjuk, hogy a Liverpoolnak is odaszúrt, miután a nyáron kis híján Anglia éppen akkor legjobb klubjának a játékosa lett.