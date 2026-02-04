„Mégis miről beszél?” – Slotot keményen helyretették furcsa mentegetőzése után

Arne Slot olyasmire volt képes, amire számtalan elődje nem: megnyerte a Premier League-et a Liverpoollal. Még Jürgen Klopp is csak egyszer lett bajnok 2020-ban, pedig a Vörösök azelőtt három évtizeden keresztül hiába álmodoztak erről a címről. Slot ezzel egy csapásra a Liverpool nagyjai közé került, máris szerződéshosszabbításról cikkeztek, de az még talán elhamarkodott döntés lett volna, mert a csapat novemberben vereségspirálba került, amelyből alig tudott kijönni, de az új év is döcögősen, döntetlenekkel indult. Így a tavaszi szezon korai szakaszában kizártnak mondható a címvédés, a Liverpool tizennégy pontos lemaradásban van a listavezető Arsenallal szemben, miközben éppen ennyi forduló van még hátra.

Arne Slot Liverpoolja unalmas futballt játszik? Fotó: AFP

Slot a trófeáknál többre tartja a szép játékot

Erről a trófeáról tehát valószínűleg lemondhatnak Szoboszlai Dominikék, és ugyanez a ligakupáról is elmondható, ahonnan a Crystal Palace elleni súlyos, 3-0-s vereséggel búcsúztak. Még kettőért versenyben van a Slot-gárda, de várhatóan az FA-kupában már a Brighton elleni, Valentin-napi randevú nem lesz könnyű menet, és ez hatványozottan igaz a Bajnokok Ligájára, ahol az alapszakasz harmadik helyezése után a nyolcaddöntőben folytatja a Liverpool. Előfordulhat, hogy a csapat trófea nélkül zárja az idényt, de Slot nem tart ettől. Mint mondta, szerinte van, amit többre tartanak ennél az iparvárosban. A mondatai ugyanakkor mentegetőzésként is értelmezhetjük.

– Edzőként megnyerheted a bajnokságot, a Bajnokok Ligáját, az FA-kupát vagy a ligakupát, de a legnagyobb győzelmed az lehet, hogy a legszebb, legélvezetesebb futballt játssza a csapatod – magyarázta Slot a The Reds Roundtable podcastben. – Bár most a szurkolók talán egy kicsit vitatkoznának ezzel. De abszolút erre törekszem. Mindig azt szeretném, ha nálunk lenne a labda, azt akarom, hogy intenzív legyen a játék, és hogy a drukkereknek tetsszen, amit látnak. Nem minden szurkolónk gondolja most azt, hogy öröm lenne minket nézni, és a legnehezebb az egészben, hogy ezt még meg is értem, egyetértek velük. A trófea egy dolog, de egy olyan csapatnak, klubnak vagy edzőnek lenni, amely a jó futballt képviseli, hosszú távon többet ér.

Rock and roll helyett unalmas liverpooli futball

Ezzel vélhetően sok topcsapatnál vitatkoznának, és Liverpoolban nagy probléma, hogy mostanában egyik sem valósul meg: a sikereknek és a szép játéknak is híján van az együttes. És az is előfordulhat, hogy a BL-ről is lemarad, hiszen jelenleg csak a hatodik a Premier League-ben, vagyis nincs indulást biztosító helyen. Ez pedig elfogadhatatlan a szakértők szerint.