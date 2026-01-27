Arne SlotLiverpoolJamie CarragherPremier League

Carragher figyelmezteti Slotot, akit a Liverpool egy esetben szinte biztos, hogy kirúg

A Liverpool szombaton az utolsó percekben kapott góllal kikapott a Bournemouth otthonában a Premier League 23. fordulójában. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője ismét kemény kritikákat kapott, Jamie Carragher, a klub korábbi játékosa, a Sky Sports műsorában figyelmeztette a hollandot. Carragher aggódik a Liverpoolért, amely már nem is áll Bajnokok Ligája-indulást jelentő pozíción a bajnokságban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 6:51
Arne Slot jövőjét firtató kérdések egyre gyakrabban kerülnek elő
Arne Slot jövőjét firtató kérdések egyre gyakrabban kerülnek elő Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2026-ban a Liverpool továbbra sem nyert mérkőzést a Premier League-ben, ráadásul a címvédő 13 meccses veretlenségi sorozata is véget ért szombaton. A Liverpool ugyanis 3-2-re kikapott a Bournemouth ellen , ahol Szoboszlai Dominik hiába rúgott gólt és adott gólpasszt. A 23. forduló végére aztán Arne Slot együttese visszacsúszott a hatodik helyre – a Chelsea és az Arsenalt legyőző Manchester United is megelőzte –, amely már biztosan nem jelent Bajnokok Ligája-indulást a következő idényben. Hétfő este a Sky Sports műsorában Jamie Carragher szakértő elemezte a Liverpool helyzetét.

A Liverpool szombaton a Bournemouth otthonában kapott ki a Premier League-ben
A Liverpool szombaton a Bournemouth otthonában kapott ki a Premier League-ben  Fotó: GLYN KIRK / AFP

Liverpool: Arne Slot focija nem alkalmas a Premier League-ben

A Vörösök korábbi játékosa már az elején leszögezte, Slot felfogása jelenleg nem követi a Premier League trendjeit, amelyek szerinte a pontrúgások és bedobások, a kontratámadások, illetve a mély blokkok – utóbbival persze a nagy csapatoknak kell megküzdenie, erről egyébként a holland edző is sokszor beszélt az idény során, hogy az ilyen védelmek ellen egyelőre nincs megoldásuk. Carragher ugyanakkor kiemeli, Slot csapata ha a bajnokságban nem is, a BL-ben kompetitív lehet, ahol az alapszakasz vége előtt egy fordulóval a negyedik helyen áll 15 ponttal.

Azt látjuk, hogy van egy csapat a Premier League-ben, amely nem alkalmas a bajnokságban, de amikor Európában látjuk őket, akkor képes legyőzni a Real Madridot, míg az Intert idegenben.

A BL-ben a bedobások és a mély blokkok nem annyira jellemzőek, ez pedig megkönnyíti a Liverpool helyzetét – magyarázta a szakértő.

Retteg ettől Carragher, amely Arne Slot bukását is jelentené a Liverpoolnál

Ezt követően Carragher arról beszélt, komoly aggályai vannak, hogy a Liverpool a következő idényben is a BL-ben fog-e szerepelni. Alap esetben az első négy hely jelent BL-indulást Angliában, ugyanakkor minden bizonnyal az angol csapatok jó nemzetközi szereplése miatt az ötödik pozíció is indulási jogot eredményez. A Liverpool hátránya egy pont az ötödik Chelsea-től 23 forduló után.

– Nagyon aggódom a Liverpool miatt, mert ahogy mondtam, ez a csapat nem felkészült a Premier League futballjára. Az, hogy úgy nem jutsz be a Bajnokok Ligájába, hogy címvédő vagy, 450 millió eurót költesz a nyáron új játékosokra és a Premier League-ben a legmagasabb a bérköltséged – ami általában a legfontosabb meghatározó tényező a bajnokságban való helyezésnél –, azt hiszem, komoly kérdéseket vet fel – folytatta Carragher, a műsorvezető ezután konkrétan megkérdezte Carraghert: ha nincs BL-indulás, akkor Slotnak mennie kell?

Az angol egyértelműen fogalmazott, ebben az esetben Slot nem tudna mivel mentegetőzni, és már Carragher sem tudna mit felhozni a holland mentségére.

Abból a szempontból érdekesek Carragher mondata, hogy a múlt héten még megvédte Slotot, aki szerinte méltatlan támadásokat kap a közösségi médiában hat hónappal azután, hogy a csapat bajnok lett. Úgy tűnik, Carragher türelme is elfogyott.

Nyáron jöhet Xabi Alonso a Liverpool élére?

Amióta a spanyol edzőt menesztette a Real Madrid, sokak számára egyértelmű, hogy a Liverpool korábbi játékosának kéne leülni a kispadra. A spanyol AS írta meg a napokban, hogy a Liverpool vezetősége már megkereste Alonsót, hogy érdekelné-e az állás. A témáról Arne Slotot is megkérdezték, aki a Marseille elleni BL-mérkőzés előtt nevetve azt mondta, már beszélt is vele, hogy hat hónap múlva átveszi tőle a munkát.

A Liverpool szerdán az azeri Qarabag ellen zárja a BL-alapszakaszt, míg a bajnokságban szombat este a Newcastle Unitedot fogadja.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu