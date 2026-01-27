Carragher figyelmezteti Slotot, akit a Liverpool egy esetben szinte biztos, hogy kirúg

2026-ban a Liverpool továbbra sem nyert mérkőzést a Premier League-ben, ráadásul a címvédő 13 meccses veretlenségi sorozata is véget ért szombaton. A Liverpool ugyanis 3-2-re kikapott a Bournemouth ellen , ahol Szoboszlai Dominik hiába rúgott gólt és adott gólpasszt. A 23. forduló végére aztán Arne Slot együttese visszacsúszott a hatodik helyre – a Chelsea és az Arsenalt legyőző Manchester United is megelőzte –, amely már biztosan nem jelent Bajnokok Ligája-indulást a következő idényben. Hétfő este a Sky Sports műsorában Jamie Carragher szakértő elemezte a Liverpool helyzetét.

A Liverpool szombaton a Bournemouth otthonában kapott ki a Premier League-ben Fotó: GLYN KIRK / AFP

Liverpool: Arne Slot focija nem alkalmas a Premier League-ben

A Vörösök korábbi játékosa már az elején leszögezte, Slot felfogása jelenleg nem követi a Premier League trendjeit, amelyek szerinte a pontrúgások és bedobások, a kontratámadások, illetve a mély blokkok – utóbbival persze a nagy csapatoknak kell megküzdenie, erről egyébként a holland edző is sokszor beszélt az idény során, hogy az ilyen védelmek ellen egyelőre nincs megoldásuk. Carragher ugyanakkor kiemeli, Slot csapata ha a bajnokságban nem is, a BL-ben kompetitív lehet, ahol az alapszakasz vége előtt egy fordulóval a negyedik helyen áll 15 ponttal.

Azt látjuk, hogy van egy csapat a Premier League-ben, amely nem alkalmas a bajnokságban, de amikor Európában látjuk őket, akkor képes legyőzni a Real Madridot, míg az Intert idegenben.

A BL-ben a bedobások és a mély blokkok nem annyira jellemzőek, ez pedig megkönnyíti a Liverpool helyzetét – magyarázta a szakértő.

Retteg ettől Carragher, amely Arne Slot bukását is jelentené a Liverpoolnál

Ezt követően Carragher arról beszélt, komoly aggályai vannak, hogy a Liverpool a következő idényben is a BL-ben fog-e szerepelni. Alap esetben az első négy hely jelent BL-indulást Angliában, ugyanakkor minden bizonnyal az angol csapatok jó nemzetközi szereplése miatt az ötödik pozíció is indulási jogot eredményez. A Liverpool hátránya egy pont az ötödik Chelsea-től 23 forduló után.

– Nagyon aggódom a Liverpool miatt, mert ahogy mondtam, ez a csapat nem felkészült a Premier League futballjára. Az, hogy úgy nem jutsz be a Bajnokok Ligájába, hogy címvédő vagy, 450 millió eurót költesz a nyáron új játékosokra és a Premier League-ben a legmagasabb a bérköltséged – ami általában a legfontosabb meghatározó tényező a bajnokságban való helyezésnél –, azt hiszem, komoly kérdéseket vet fel – folytatta Carragher, a műsorvezető ezután konkrétan megkérdezte Carraghert: ha nincs BL-indulás, akkor Slotnak mennie kell?

Az angol egyértelműen fogalmazott, ebben az esetben Slot nem tudna mivel mentegetőzni, és már Carragher sem tudna mit felhozni a holland mentségére.

Abból a szempontból érdekesek Carragher mondata, hogy a múlt héten még megvédte Slotot, aki szerinte méltatlan támadásokat kap a közösségi médiában hat hónappal azután, hogy a csapat bajnok lett. Úgy tűnik, Carragher türelme is elfogyott.