Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

LiverpoolCrystal PalaceMarc GuéhiManchester CityPremier League

Mindenki nyert, csak a Liverpool járt pórul ezzel a döntéssel

A Liverpool és Marc Guéhi sem lehetett boldog tavaly nyáron, amikor a Crystal Palace az utolsó pillanatban meggondolta magát, és mégsem adta el az angol védőt. Végül csak a Vörösök maradtak hoppon, mert Guéhi a télen egy másik topcsapatnál kötött ki. A hétvégén már be is mutatkozott a Manchester City játékosaként, és a Wolverhampton elleni győzelem után a Liverpool is szóba került.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 18:05
Marc Guéhi elérte, amit akart: végre topcsapatban játszik Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hiba csúszott tavaly nyáron a Liverpool átigazolási gépezetébe. Hiába egyezett már meg a klub mindenben Marc Guéhivel és a Crystal Palace-szal, a Sasok az utolsó pillanatban visszakoztak, és a transzfer a kútba esett. Ez nagy érvágás volt a Vörösöknek, hiszen középhátvédek terén nincsenek eleresztve, de a 26-szoros angol válogatott futballistának is, aki – ha a Chelsea felnőttcsapatában lejátszott 180 percet nem vesszük figyelembe – topklubnál még nem bizonyíthatott.

Marc Guéhi győztes mérkőzésen mutatkozott be a Manchester Cityben
Marc Guéhi győztes mérkőzésen mutatkozott be a Manchester Cityben. Fotó: MI News/NurPhoto

Guéhi: Liverpool helyett Manchester City

Ezután azonban már nem kellett sokat várnia a kiugrási lehetőségre, már a szerződése nyári lejárta előtt csapatot váltott, a sérüléshullám miatt bajba került Manchester City lecsapott rá. Guéhi a bemutatása után adott első nyilatkozatában azt sejtette, nem bánta túlságosan, hogy így alakult a sorsa, mivel mostantól Anglia legjobb alakulatának tagja lehet. Arról nem is beszélve, hogy a hírek szerint heti háromszázezer fontot kap a Citytől, és ezt az összeget a Liverpool szinte biztosan nem adta volna meg neki.

Guéhi a hétvégén már debütált is az égszínkék mezben, a Wolverhampton ellen 2-0-ra megnyert bajnokin végig a pályán volt. A mérkőzés után pedig a nyári kálváriájáról is vallott, vagyis arról, hogy nem költözhetett Liverpoolba:

Egy hajszálon múlott. Az orvosi vizsgálat gyakorlatilag már lezajlott, aztán az utolsó pillanatban visszakozott a klub. Úgy álltam hozzá az egészhez, hogy lesz, ami lesz. Tiszteletlenség lett volna a Palace-szal szemben, ha nem a megfelelő módon viselkedem, hiszen a klub mindent megadott nekem. A legkevesebb, amit tehetek, hogy minden egyes nap megjelenek a munkahelyemen, befogom a számat, és lehajtott fejjel végzem a dolgomat. Szerintem ez a legfontosabb

 – magyarázta a 25 éves védő, aki most már elérte, amit akart. – Egyszerűen örülök, hogy végre célba értem. Nyilván nem könnyű elhagyni egy klubot, ahol ennyire hosszú ideig voltam. Rengeteget tettek értem, és örökké hálás leszek nekik. De nagyon örülök, hogy most itt lehetek. Boldog vagyok, hogy csatlakoztam ehhez a fantasztikus futballklubhoz. Már jó ideje egyeztettünk, de természetesen más klubokkal is tárgyaltunk. A beszélgetések alapján, illetve miután néhány itteni játékost is megkérdeztem, azt éreztem, hogy ez az a hely, ahol fejlődhetek, jobbá válhatok, ahol a lehető legtöbbet tudok segíteni – tette hozzá Guéhi.

A Liverpoolnak sem ártott volna a segítség, mert Virgil van Dijknak és Ibrahima Konaténak nincs olyan helyettese, akire hosszú távon lehetne számítani, hiszen Joe Gomez rendkívül sérülékeny.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyarország

Egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.