Mindenki nyert, csak a Liverpool járt pórul ezzel a döntéssel

Hiba csúszott tavaly nyáron a Liverpool átigazolási gépezetébe. Hiába egyezett már meg a klub mindenben Marc Guéhivel és a Crystal Palace-szal, a Sasok az utolsó pillanatban visszakoztak, és a transzfer a kútba esett. Ez nagy érvágás volt a Vörösöknek, hiszen középhátvédek terén nincsenek eleresztve, de a 26-szoros angol válogatott futballistának is, aki – ha a Chelsea felnőttcsapatában lejátszott 180 percet nem vesszük figyelembe – topklubnál még nem bizonyíthatott.

Marc Guéhi győztes mérkőzésen mutatkozott be a Manchester Cityben. Fotó: MI News/NurPhoto

Guéhi: Liverpool helyett Manchester City

Ezután azonban már nem kellett sokat várnia a kiugrási lehetőségre, már a szerződése nyári lejárta előtt csapatot váltott, a sérüléshullám miatt bajba került Manchester City lecsapott rá. Guéhi a bemutatása után adott első nyilatkozatában azt sejtette, nem bánta túlságosan, hogy így alakult a sorsa, mivel mostantól Anglia legjobb alakulatának tagja lehet. Arról nem is beszélve, hogy a hírek szerint heti háromszázezer fontot kap a Citytől, és ezt az összeget a Liverpool szinte biztosan nem adta volna meg neki.

Guéhi a hétvégén már debütált is az égszínkék mezben, a Wolverhampton ellen 2-0-ra megnyert bajnokin végig a pályán volt. A mérkőzés után pedig a nyári kálváriájáról is vallott, vagyis arról, hogy nem költözhetett Liverpoolba:

Egy hajszálon múlott. Az orvosi vizsgálat gyakorlatilag már lezajlott, aztán az utolsó pillanatban visszakozott a klub. Úgy álltam hozzá az egészhez, hogy lesz, ami lesz. Tiszteletlenség lett volna a Palace-szal szemben, ha nem a megfelelő módon viselkedem, hiszen a klub mindent megadott nekem. A legkevesebb, amit tehetek, hogy minden egyes nap megjelenek a munkahelyemen, befogom a számat, és lehajtott fejjel végzem a dolgomat. Szerintem ez a legfontosabb

– magyarázta a 25 éves védő, aki most már elérte, amit akart. – Egyszerűen örülök, hogy végre célba értem. Nyilván nem könnyű elhagyni egy klubot, ahol ennyire hosszú ideig voltam. Rengeteget tettek értem, és örökké hálás leszek nekik. De nagyon örülök, hogy most itt lehetek. Boldog vagyok, hogy csatlakoztam ehhez a fantasztikus futballklubhoz. Már jó ideje egyeztettünk, de természetesen más klubokkal is tárgyaltunk. A beszélgetések alapján, illetve miután néhány itteni játékost is megkérdeztem, azt éreztem, hogy ez az a hely, ahol fejlődhetek, jobbá válhatok, ahol a lehető legtöbbet tudok segíteni – tette hozzá Guéhi.