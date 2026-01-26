Andy RobertsonTottenham Hotspur FCKerkez MilosLiverpool FC

Újabb fordulat a Liverpoolnál, ez Kerkez Milost is nagyban érintheti

Habár sokáig a távozása tűnt biztosnak, jelen állás szerint úgy néz ki, hogy Kerkez Milos posztriválisa mégis marad a Liverpool labdarúgócsapatánál. A legfrissebb hírek szerint Andy Robertson nem lesz a Tottenham játékosa.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 8:04
A skót balhátvéd nem kap annyi lehetőséget, mint amennyit szeretne Fotó: AFP/Glyn Kirk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Andy Robertson sorsa már egy ideje erősen kérdőjeles a Liverpoolnál: a skót válogatott balhátvéd ebben az idényben kiszorult a kezdőcsapatból, s bár 14 bajnokin pályára lépett a Premier League-ben, ezekből csupán négyszer volt tagja a kezdőcsapatnak. Arne Slot egyértelművé tette, hogy Kerkez Milost favorizálja a csapatkapitány-helyettessel szemben, aki korábban elmondta, többet szeretne játszani a nyári világbajnokságot megelőzően.

Andy Robertson a Bournemouth ellen is csereként állt be
Andy Robertson a Bournemouth ellen is csereként állt be (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Andy Robertson nem lesz a Tottenham játékosa

A 32. születésnapját márciusban ünneplő védő iránt a Tottenham érdeklődött élénken s tett ötmillió fontos ajánlatot. Robertsonnak a nyáron lejár a szerződése, ezt, a korát, valamint a csapatban betöltött szerepét nézve ennél többet nemigen remélhet érte a Liverpool. Az első hírek arról szóltak, hogy a Vörösök nyitottak az eladásra, figyelembe véve Robertson a 2017-es odaigazolása óta a klubért tett erőfeszítéseit.

Vasárnap viszont már arról írtak a megbízható források, hogy a két klub nem tud megegyezni, így a Liverpool kihátrál az üzletből. A BBC szerint a Pool eddig nem tudta visszahívni az AS Romától Kosztasz Cimikaszt, amely elengedhetetlen feltétele lett volna Robertson távozásának, emellett az egyre több sérülés – a Bournemouth elleni 3-2-es vereség során Joe Gomez is kidőlt – sem segítette a Spurs helyzetét.

A szombati bajnokit követően a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is elmondta, mennyire fontos tagja a csapatnak Robertson, aki egyáltalán nem erőltette a vezetésnél a távozást, annak ellenére sem, hogy többet szeretne játszani.

Mit jelent ez Kerkez Milosra nézve?

Noha valószínűtlennek tűnik, hogy Robertson hosszú távon visszakapná a helyét a kezdőcsapatban, az idény olyan szakaszába érkeztünk, amikor a skót az eddiginél több játéklehetőséget kaphat. A heti két mérkőzés alaposan igénybe veszi a játékosokat, a rotáció elengedhetetlen lesz, s ennek már az előző héten mutatkoztak jelei: Kerkez végigjátszotta a Marseille ellen 3-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzést, korábbi csapata ellen viszont egy félidő után lecserélte Slot, mondván, már a találkozó előtt is nyilvánvaló volt, hogy nem okos dolog újabb kilencven percet játszatni vele.

Így jöhet a képbe Robertson, aki bár már nem bír annyit, mint pályafutása csúcsán, egy-egy mérkőzésen rendkívül értékesnek bizonyulhat, s így Kerkez is kaphat pihenőt. Ez már csak amiatt is fontos, mert a Liverpool a Premier League mellett a Bajnokok Ligájában és az FA-kupában is versenyben van.

A körülmények persze gyorsan változhatnak, amennyiben a Liverpool kap egy jobb ajánlatot más klubtól, és sikerül pótolnia a skótot, könnyen megeshet, hogy Robertson mégis elhagyja a csapatot – erre a február 2-i átigazolási zárásig van lehetősége.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hortobágyi T. Cirill OSB
idezojelekvárszegi asztrik

Várszegi Asztrik 80 – a hűség és a megújulás szolgálatában

Hortobágyi T. Cirill OSB avatarja

Asztrik főapát vezetésével Pannonhalma valóban élő lelki és kulturális központtá vált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu