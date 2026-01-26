Újabb fordulat a Liverpoolnál, ez Kerkez Milost is nagyban érintheti

Andy Robertson sorsa már egy ideje erősen kérdőjeles a Liverpoolnál: a skót válogatott balhátvéd ebben az idényben kiszorult a kezdőcsapatból, s bár 14 bajnokin pályára lépett a Premier League-ben, ezekből csupán négyszer volt tagja a kezdőcsapatnak. Arne Slot egyértelművé tette, hogy Kerkez Milost favorizálja a csapatkapitány-helyettessel szemben, aki korábban elmondta, többet szeretne játszani a nyári világbajnokságot megelőzően.

Andy Robertson a Bournemouth ellen is csereként állt be (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Andy Robertson nem lesz a Tottenham játékosa

A 32. születésnapját márciusban ünneplő védő iránt a Tottenham érdeklődött élénken s tett ötmillió fontos ajánlatot. Robertsonnak a nyáron lejár a szerződése, ezt, a korát, valamint a csapatban betöltött szerepét nézve ennél többet nemigen remélhet érte a Liverpool. Az első hírek arról szóltak, hogy a Vörösök nyitottak az eladásra, figyelembe véve Robertson a 2017-es odaigazolása óta a klubért tett erőfeszítéseit.

Vasárnap viszont már arról írtak a megbízható források, hogy a két klub nem tud megegyezni, így a Liverpool kihátrál az üzletből. A BBC szerint a Pool eddig nem tudta visszahívni az AS Romától Kosztasz Cimikaszt, amely elengedhetetlen feltétele lett volna Robertson távozásának, emellett az egyre több sérülés – a Bournemouth elleni 3-2-es vereség során Joe Gomez is kidőlt – sem segítette a Spurs helyzetét.

A szombati bajnokit követően a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is elmondta, mennyire fontos tagja a csapatnak Robertson, aki egyáltalán nem erőltette a vezetésnél a távozást, annak ellenére sem, hogy többet szeretne játszani.

Mit jelent ez Kerkez Milosra nézve?

Noha valószínűtlennek tűnik, hogy Robertson hosszú távon visszakapná a helyét a kezdőcsapatban, az idény olyan szakaszába érkeztünk, amikor a skót az eddiginél több játéklehetőséget kaphat. A heti két mérkőzés alaposan igénybe veszi a játékosokat, a rotáció elengedhetetlen lesz, s ennek már az előző héten mutatkoztak jelei: Kerkez végigjátszotta a Marseille ellen 3-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzést, korábbi csapata ellen viszont egy félidő után lecserélte Slot, mondván, már a találkozó előtt is nyilvánvaló volt, hogy nem okos dolog újabb kilencven percet játszatni vele.