Szoboszlai a hátán vitte a Liverpoolt, Tóth bemutatkozott, Varga elkezdett törleszteni

Angliától kezdve Németországon át Törökországban, Franciaországban, Belgiumban és Görögországban is megnéztük, hogyan teljesítettek a magyar légiósok. Többen góllal és gólpasszal háláltak meg a bizalmat, sokan győzelemnek örülhettek.

Tóth Alex bemutatkozott, újabb magyar légiósért szoríthatunk a világ legerősebb bajnokságában Forrás: Bournemouth

Szoboszlai Dominik nagy gólokat lőtt, Tóth Alex bemutatkozott a PL-ben

Több szempontból is különleges volt a magyarok számára az angol labdarúgás szombati napja. Tóth Alex a 85. percben csereként beállva bemutatkozott a Bournemouth színeiben a Premier League-ben. A Ferencvárostól szerződtetett magyar válogatott játékos a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool ellen kóstolhatott bele az angol futballba. A magyar balhátvédet a szünetben cserélték le a találkozón.

Szoboszlai viszont góllal és gólpasszal emelkedett ki a mezőnyből, azonban a Liverpool 3-2-re kikapott.

Az angol alsóbb osztályokban is akadtak magyar szereplők. Callum Styles két meccset játszott a West Bromban a héten a Championshipen (II. osztály). A keddi Norwich ellen bajnokit 5-0-re vesztették el, a magyar válogatott játékos 63 percet játszott. Pénteken 1-1-es döntetlent ért el a Derby County otthonában a West Bromwich Albion, Styles ismét kezdett, ezúttal a 61. percben cserélték le.

Tóth Balázs szintén két meccset húzott le a héten a másodosztályú Blackburn Rovers kapujában.

A sérüléséből a közelmúltban visszatért magyar kapus kedden három gólt kapott a Swansea ellen, csapata 3-1-re maradt alul, még szombaton a Watford ellen 1-1-re végzett a Blackburn. Szűcs Kornél az angol harmadosztályban a Luton ellen a 78. percben állt be csereként, a Plymouth 1-0-ra nyert. Turi Géza Dávid az angol negyedik vonalban szereplő Grimsby játékosaként végig a pályán volt a Cheltenham ellen, nyertek 2-0-ra.

Tóth Balázs ismét kirobbanthatatlan a Blackburn kapujából Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A magyar légiósok főszereplők volt a Bajnokok Ligájában

A Liverpool és a Galatasaray is a szerdai játéknapon lépett pályára a Bajnokok Ligájában. Arne Slot együttese 3-0-ra nyert Franciaországban,

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból talált be. Kerkez végig a pályán volt, a magyar balhátvédnek is jó meccse volt.

A Galatasaray pontot szerzett az Atletico Madrid ellen. Az 1-1-re végződő találkozón az elejétől a végéig játszott Sallai Roland. A magyar támadó beadása után az Atlético hátvédje, Marcos Llorente a saját kapujába talált.

Sallai így kulcsszerepet vállalt a BL-pontszerzésben.

Gulácsi Pétert védéseit emelték ki

A Bundesligában három magyar játékos is pályán volt a hétvégén. A Leipzig 3-0-ra nyert a Heidenheim vendégeként szombaton, Gulácsi Péter és Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

Meglepő módon az első félidő a magyar kapusról szólt, aki kétszer is megmentette a Lipcsét a góltól. A Kicker az első félidőben gyakorlatilag csak Gulácsi-védésekről írt a lipcseiek kapcsán.

Schäfer András a 76. percben lépett pályára az Union Berlin Borussia Dortmund elleni 3-0-ás veresége alkalmával. A német másodosztályban szereplő Hertha 2-2-re zárt a Karlsruhe otthonában, Dárdai Márton kezdő volt a berliniek csapatában, minden percet a pályán töltött.