Sallai Roland főszereplő volt, egy pontot otthon tartott a Galatasaray a BL-ben

A kedden megkezdődött idei első BL-forduló előtt a Galatasaray kilenc szerzett ponttal a 18., míg a hárommal többet gyűjtött Atlético Madrid a nyolcadik helyen állt a 36 csapatot felvonultató tabellán. A két klub legutóbbi hat találkozójából négyet az Atlético nyert , kétszer pedig döntetlen született, így idegenben is a madridiak számítottak esélyesebbnek. A magyar válogatott Sallai Roland a védelem jobb oldalán kapott helyet a Galatasaray kezdőcsapatában, de nem az ő szereplése volt az egyetlen magyaros szál a találkozó történetében, játékvezetőként ugyanis a romániai magyar Kovács István vezette a meccset.

Sallai Roland (balra) kezdőként kapott lehetőséget az Atlético Madrid ellen (Fotó: Anadoul/Elif Ozturk)

Sallai Roland készítette elő a hazaiak gólját

Nem kezdődött jól a Bajnokok Ligája-párharc a vendéglátó törökök szempontjából, az Atlético ugyanis már a 4. percben megszerezte a vezetést. Giuliano Simeone egy remek beadást követően fejjel vette be a kaput (0-1).

Előnye birtokában sem dőlt hátra a vendéggárda, amely a folytatásban is tudott helyzeteket kialakítani, igaz, a házigazda is kezdte elkapni a fonalat. Ennek meg is lett az eredménye, ugyanis kisvártatva egyenlített a Galatasaray: Sallai Roland beadása után az Atlético hátvédje, Marcos Llorente a saját kapujába juttatta a labdát a 20. minutumban. Öngól!

A játékrész hajrájában az állás nem változott már, 1-1-nél vonultak szünetre a csapatok.

Davinson Sanchez (6) és a spanyolokat erősítő Alexander Sorloth párharca (Fotó: Anadoul/Serhat Cagdas)

A Galatasaraynak volt meccslabdája a legvégén

A második félidőre mindkét csapat frissített, Sallai ugyanakkor továbbra is a pályán maradt. A 61. percben sárga lapot érően szabálytalankodott a magyar Álex Baenával szemben. Ezt megelőzően kissé beszorult a Galatasaray, az Atléticónak volt próbálkozása előbb Alexander Sorloth révén, ám ő a kapu fölé bombázott, majd Marc Pubill fejelt szintén fölé.

A végjátékhoz közeledvén egyre inkább átvette az irányítást az Atlético. Nyolc perccel a lefújás előtt Pubill lövése nem talált kaput, kicsivel később Antoine Griezmann szabadrúgása után védett nagyot vetődve Ugurcan Cakir. A kapuvédő hamarosan Baena középre tartó lövését is hatástalanította. A slusszpoén a ráadás negyedik percében jöhetett volna, akkor Victor Osimhen beadása után Gabriel Sara lőtt nyolc méterről, de Jan Oblak útját állta a Galatasaray győzelmének.