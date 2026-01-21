A Liverpool ellen is győzelemre játszik a Marseille a Bajnokok Ligájában

A BL-alapszakasz hetedik körének szerdai kínálatában két klubban három magyar labdarúgó lesz érdekelt. A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray az Atlético Madridot fogadja 18.45-től, míg Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik klubja, a Liverpool Franciaországban szerepel, az Olympique Marseille vendége lesz 21.00-s kezdettel.

A Liverpool legutóbbi, Inter elleni, decemberi BL-meccsén Szoboszlai Dominik (pirosban) győztes gólt szerzet (Fotó: AFP/Stefano Rellandini)

Visszatért Sallai Roland csapatába a nigériai gólvágó

A Galatasaray az eddig gyűjtött kilenc pontjával a 18., a tizenkét pontos Atlético pedig a 8. helyen állt a keddi találkozók előtt. Ha a hátralévő két forduló után is minden így maradna, a törökökre egy párharc várna a nyolcaddöntőért, a spanyolok viszont automatikusan a legjobb 16 közé jutnának. Az esélyek előzetesen a madridi gárda mellett szólnak.

A két csapat legutóbbi hat találkozójából négyet az Atlético nyert

Kétszer döntetlen született

– A hazai mérkőzések a világ topcsapatai ellen az évek során a Galatasaray történelmének részei lettek, akár a meccsekre, akár az eredményekre gondolunk. Ezek a klubnak, a játékosoknak, a szurkolóknak és nekem is remek lehetőséget kínálnak, hogy átéljük a meccseket és emlékezetessé tegyük őket. Igyekszünk majd a legjobbunkat nyújtani – mondta keddi sajtótájékoztatóján Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője.

Egy remek formában lévő csapat ellen játszhatunk, melyet egy nagyon jó menedzser irányít. Simeone 15 éve egy olyan együttest vezet, amely mindig ambiciózus és a győzelemre összpontosít. Bízom a játékosaimban.

Okan Buruk a Galatasaray keddi sajtóeseményén válaszolt az újságírók kérdéseire (Fotó: Anadolu/Arife Karakum)

Okan Buruk beszámolt visszatérő gólvágójának helyzetéről is. A nigériai válogatottal Afrikai Nemzetek Kupája-bronzérmes támadó, Victor Osimhen hat mérkőzést játszott a tornán, hétfőn viszont újra csatlakozott a törökökhöz, edzésen is részt vett. Jelenléte sokat jelenthet a Galatasaraynak, amelynek színeiben az eddigi négy BL-meccsén hatszor volt eredményes.

A Liverpool ellen sem érnék be döntetlennel

A 36 együttest felvonultató tabellán közvetlenül az Atlético után következik az előző, decemberi fordulóban az Intert Szoboszlai Dominik góljával legyőző Liverpool, amely ezúttal a 16. pozíciót elfoglaló Marseille stadionjában vendégszerepel. A két magyar válogatottat is szerepeltető angoloknak tehát előznie kell a ligaszakaszból hátralévő két mérkőzésen, ha nem szeretnének plusz két meccset beilleszteni az egyébként is zsúfolt versenynaptárjukba.