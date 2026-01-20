Szoboszlai tiszta vizet öntött a pohárba, Szalah egyszerre örülhet és bosszankodhat

Mohamed Szalah az elmúlt hetekben nem a Liverpool, hanem az egyiptomi válogatott sikeréért játszott, ám végül lemaradt az Afrikai Nemzetek Kupája-éremről . Szalah távollétében Szoboszlai Dominik volt a Vörösök tizenegyesrúgója, ám szombaton hibázott a mészpontról a Burnley ellen, mindössze másodszor fordult vele ilyen elő pályafutása során. A szerdai BL-meccsen már Szalah is ott lesz a meccskeretben, ám ha az egyiptomi nincs a pályán, újra Szoboszlai állhat oda egy esetleges liverpooli büntetőhöz.

Szoboszlai Dominik büntetőt hibázott a Liverpool legutóbbi PL-meccsén, ugyanazon a napon Mohamed Szalah sem tudott tizenegyesből betalálni Fotó: AFP/Oli Scarff

– Amikor Szalah visszatér, ő lesz az első számú büntetőrúgó, addig pedig én – idézi a Guardian Szoboszlait.

Szoboszlai Szalah hibáit is felemlegette

A magyar játékos legutóbbi hibája után is 91 százalékos hatékonysággal (20/22) értékesíti a büntetőket, Szalah esetében csak 83 százalékos (55/66) a mutató, s ebben nincsenek is benne a szétlövések, márpedig Szalah éppen szombaton hibázott az Afrika-kupa bronzmeccsének tizenegyespárbajában, már nem először Egyiptom színeiben.