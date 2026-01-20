Szoboszlai DominiktizenegyesBajnokok LigájaMohamed SzalahLiverpool FC

Szoboszlai tiszta vizet öntött a pohárba, Szalah egyszerre örülhet és bosszankodhat

Vajon ki lövi a Liverpool büntetőjét? Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is hibázott a mészpontról szombaton, előbbi a Premier League-ben, utóbbi az Afrikai Nemzetek Kupája bronzmeccsének szétlövésében. Szoboszlai tisztázta a helyzetet, beszélni fog Szalahhal a témában.

2026. 01. 20. 17:34
Szoboszlai Dominik és Mohamed Salah között jó a viszony, a Liverpool következő büntetője előtt átbeszélik a hibáikat
Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah között jó a viszony, a Liverpool következő büntetője előtt átbeszélik a hibáikat Fotó: AFP/Paul Ellis
Mohamed Szalah az elmúlt hetekben nem a Liverpool, hanem az egyiptomi válogatott sikeréért játszott, ám végül lemaradt az Afrikai Nemzetek Kupája-éremről . Szalah távollétében Szoboszlai Dominik volt a Vörösök tizenegyesrúgója, ám szombaton hibázott a mészpontról a Burnley ellen, mindössze másodszor fordult vele ilyen elő pályafutása során. A szerdai BL-meccsen már Szalah is ott lesz a meccskeretben, ám ha az egyiptomi nincs a pályán, újra Szoboszlai állhat oda egy esetleges liverpooli büntetőhöz.

A penalty kick from Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai hits the crossbar during the English Premier League football match between Liverpool and Burnley at Anfield in Liverpool, north west England on January 17, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik büntetőt hibázott a Liverpool legutóbbi PL-meccsén, ugyanazon a napon Mohamed Szalah sem tudott tizenegyesből betalálni Fotó: AFP/Oli Scarff

– Amikor Szalah visszatér, ő lesz az első számú büntetőrúgó, addig pedig én – idézi a Guardian Szoboszlait.

Szoboszlai Szalah hibáit is felemlegette

A magyar játékos legutóbbi hibája után is 91 százalékos hatékonysággal (20/22) értékesíti a büntetőket, Szalah esetében csak 83 százalékos (55/66) a mutató, s ebben nincsenek is benne a szétlövések, márpedig Szalah éppen szombaton hibázott az Afrika-kupa bronzmeccsének tizenegyespárbajában, már nem először Egyiptom színeiben.

Szalah tehát örülhet, hogy ennek ellenére ő kapja majd a lehetőséget, annak már kevésbé, amit Szoboszlai hozzátett a fentiekhez.

Ad majd nekem tanácsot, hogyan gondolkozzam a kihagyott büntető után, hiszen ő is hibázott már néhányszor. De megy tovább, elfelejti, ami történt

– finomította egyiptomi csapattársa hibáinak felemlegetését Szoboszlai.

A két játékos jó viszonyban van, Szalah aligha haragszik meg a magyar futballistára, pláne, hogy ő is tudja: a szombati dupla hibával most hasonló cipőben járnak.

Az egyiptomi futballista szerdán Marseille-ben már tagja lesz a Liverpool meccskeretének, de az még kérdéses, hogy pályára is lép-e a BL-meccsen.

Szalah az ANK-bronzmérkőzésen rontott tizenegyeset a múlt héten

 

