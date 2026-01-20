BournemouthTóth AlexKerkez MilosátigazolásSzoboszlai DominikPremier LeagueLipcsei Péter

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is reagált Tóth Alex átigazolására

Kedden hivatalossá vált: Tóth Alex a Premier League-ben szereplő Bournemouth labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A játékos öt és fél évre szóló szerződést kötött a klubbal, két honfitársa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos pedig máris köszöntötte őt az angol bajnokságban. Tóth Alex korábbi edzője, Lipcsei Péter is megszólalt a klubváltásról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 13:59
Tóth Alex a Bournemouth játékosa lett Forrás: instagram.com/afcb
A húszéves, kilencszeres válogatott középpályás az FTC-től igazolt a Bournemouth csapatába, így Pécsi Ármin, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik (mind Liverpool) után a negyedik magyar játékosa lett a Premier League-nek. – Óriási érzés ennek a klubnak a részévé válni és nagyon izgatottan várom, hogy jó dolgokat érjünk el együtt – nyilatkozott az egyesület honlapján a Bournemouth sportigazgatója által is megdicsért Tóth Alex. – Amikor először hallottam a Bournemouth érdeklődéséről, izgatottságot és boldogságot éreztem, mert a Premier League egyik klubjáról van szó, a PL pedig a világ legjobb és legerősebb bajnoksága. Az egész klub és annak felépítése tetszik, a vezetőkkel is hamar megtaláltuk a közös hangot. Nagyon várom a közös munkát és a csapattal a jó eredményeket.

Tóth Alex, Bournemouth
Tóth Alex Bournemouth-ba igazolásához Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is gratulált. Forrás: Instagram.com/afcb

Tóth Alex klubváltása után Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is üzent

Az Origo észrevette, hogy nem sokkal az angol klub bejelentése után a Liverpool két magyar játékosa is posztolt a közösségi oldalán. Szoboszlai egy szóval („Üdvözöllek”), a korábbi Bournemouth-játékos Kerkez pedig hasonló módon („Élvezni fogod ott, üdvözöllek”) köszöntötte honfitársát a ligában. Szombaton 18.30-tól ráadásul akár egyszerre pályán is lehetnek, hiszen akkor a Bournemouth éppen a címvédőt fogadja a Premier League következő fordulójában.

Lipcsei Péter is reagált

Tóth 2023 májusában mutatkozott be a magyar NB I-ben, stabil FTC-csapataggá viszont Robbie Keane vezetőedzői kinevezése után vált az előző idény tavaszi szezonjában, addig többnyire a másodosztályú Soroksárban szerepelt – ott Lipcsei Péter volt az edzője.

– Nagyon örülök, hogy a Bournemouth-hoz igazolt, és kíváncsian várom, hogy hogyan fog ott teljesíteni. Persze a Premier League más kávéház, hetente akár két-három mérkőzést is kell ott játszani, de bízom abban, hogy minél több lehetőséget kap majd – fogalmazott Lipcsei Péter, aki kiemelte, Tóth Alexen hamar látták, hogy gyorsabban gondolkodik, mint a társai, és ahogyan a Soroksárnál, úgy később a Ferencvárosban is hamar felvette a ritmust. – A munkabírásával soha nem volt gond, ezért remélem, hogy az új klubjában is gyorsan be tud majd illeszkedni. 

Lényegesnek tartom azt az alázatot, ami benne megvan, úgy láttam és tapasztaltam, hogy ő nem felejtette el, honnan jött.

Mindemellett mentálisan erős futballistáról van szó, és nagyon szurkolok neki, hogy a Bournemouth-ban is teljes mértékben a feladataira tudjon koncentrálni. Az a lényeg, hogy itt is építse fel magát, mint ahogyan a Ferencvárosnál tette, aztán játsszon minél többet és jöjjenek a gólok, gólpasszok, hogy aztán hazatérve a válogatottban is jó teljesítményt tudjon nyújtani – nyilatkozta Lipcsei az M1 aktuális csatornának.

Tóth Alexért sajtóhírek szerint 12 millió eurót és bónuszokat fizet az FTC-nek az angol élvonal 15. helyén álló klub, ez pedig átigazolási rekord, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.

 

