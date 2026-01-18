Szalah nemezise vagy Budapest hőse örülhet?

Mohamed Szalah és Sadio Mané történetét a másik nélkül nem lehet megírni. A két, egyaránt harminchárom éves afrikai támadó éveken át egymás oldalán küzdöttek a Liverpool sikereiért, nyerte együtt BL-döntőt, Premier League-trófeát, sőt voltak egymással holtversenyben PL-gólkirályok is. Az afrikai Aranylabdát is egyformán kétszer nyerték el, a közvetlen párharcok azonban rendre Mané javára dőltek el. Szalah és Mané összeakaszkodása után utóbbi szerezte idén az Egyiptom–Szenegál Afrikai Nemzetek Kupája-elődöntő egyetlen gólját, míg 2022-ben az ANK-döntőben és a vb-részvételért vívott tizenegyespárbajt is Mané sikeres lövése zárta le. Az Afrika-kupa mai döntőjében viszont a tornától búcsúzó Mané nem biztos, hogy örülne egy újabb szétlövésnek, Marokkó kapujában ugyanis az ilyen helyzetek specialistája, Jaszin Bunu áll.

Jaszin Bunu, Marokkó hőse a levegőben a Nigéria elleni tizenegyespárbaj után, a rendező Szenegál és a búcsúzó Sadio Mané ellen döntőzik az ANK-n Fotó: Anadolu via AFP/Fareed Kotb

Bunu és Mané egyszer már kis híján találkoztak tizenegyespárbajban, ám a 2024-es szaúdi Király-kupa döntőjében a szenegáli támadót lecserélte az al-Nasszr a szétlövés előtt, amelyet aztán a marokkói kapus két védésének köszönhetően az al-Hilal nyert meg.

Bunu, a tizenegyesölő, Budapest hőse

Jaszin Bunu legutóbbi hőstettéért nem sokáig, éppen csak a szerdai, Nigéria elleni elődöntőig kell visszamenni az időben, akkor Chukwueze és Onyemaechi lövését is védte, utóbbit egészen szokatlan módon.

Az egyik legfontosabb tizenegyespárbaját éppen Budapesten vívta meg – sikerrel – Bunu, 2023-ban, az Európa-liga döntőjében két Roma-büntetőt is védett a Sevilla örömére és José Mourinho bánatára.

Ennél is meghökkentőbb volt, hogy a 2022-es katari vb nyolcaddöntőjében a három spanyol lövő egyike sem tudta bevenni Bunu kapuját a szétlövésben, igaz, itt is csak két esetben kellett védenie, Sarabia a kaput sem találta el.

Ugyanakkor az ANK történetében veszített már Bunu is tizenegyespárbajt: 2019-ben, a Benin elleni nyolcaddöntőben, pedig előtte Marokkó százszázalékos mérleggel, Benin pedig nyeretlenül hozta le a csoportkört.