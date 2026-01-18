Sadio ManéJaszin Bunumarokkói fociválogatottAfrikai Nemzetek Kupájaszenegáli fociválogatott

Szalah nemezise vagy Budapest hőse örülhet?

Vasárnap véget ér a 2025-ös Afrikai Nemzetek Kupája. A rendező Marokkó 1976, az ellenfél, Szenegál 2022 után nyerné meg másodszor a kontinenstornát. Az elődöntőben, Nigéria ellen Marokkó hőse Jaszin Bunu kapus volt, aki újra bizonyította tizenegyesölő hírnevét, míg Szenegál legnagyobb sztárja, Sadio Mané góljával jutott a döntőbe a Mohamed Szalah vezette Egyiptom ellen.

Koczó Dávid
2026. 01. 18. 6:30
Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupája terén csak Sadio Mané hátát nézheti, Szenegál Marokkó ellen vívja a döntőt Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mohamed Szalah és Sadio Mané történetét a másik nélkül nem lehet megírni. A két, egyaránt harminchárom éves afrikai támadó éveken át egymás oldalán küzdöttek a Liverpool sikereiért, nyerte együtt BL-döntőt, Premier League-trófeát, sőt voltak egymással holtversenyben PL-gólkirályok is. Az afrikai Aranylabdát is egyformán kétszer nyerték el, a közvetlen párharcok azonban rendre Mané javára dőltek el. Szalah és Mané összeakaszkodása után utóbbi szerezte idén az Egyiptom–Szenegál Afrikai Nemzetek Kupája-elődöntő egyetlen gólját, míg 2022-ben az ANK-döntőben és a vb-részvételért vívott tizenegyespárbajt is Mané sikeres lövése zárta le. Az Afrika-kupa mai döntőjében viszont a tornától búcsúzó Mané nem biztos, hogy örülne egy újabb szétlövésnek, Marokkó kapujában ugyanis az ilyen helyzetek specialistája, Jaszin Bunu áll.

Jaszin Bunu, Marokkó hőse a levegőben a Nigéria elleni tizenegyespárbaj után, a rendező Szenegál és a búcsúzó Sadio Mané ellen döntőzik az ANK-n
Jaszin Bunu, Marokkó hőse a levegőben a Nigéria elleni tizenegyespárbaj után, a rendező Szenegál és a búcsúzó Sadio Mané ellen döntőzik az ANK-n Fotó: Anadolu via AFP/Fareed Kotb

Bunu és Mané egyszer már kis híján találkoztak tizenegyespárbajban, ám a 2024-es szaúdi Király-kupa döntőjében a szenegáli támadót lecserélte az al-Nasszr a szétlövés előtt, amelyet aztán a marokkói kapus két védésének köszönhetően az al-Hilal nyert meg.

Bunu, a tizenegyesölő, Budapest hőse

Jaszin Bunu legutóbbi hőstettéért nem sokáig, éppen csak a szerdai, Nigéria elleni elődöntőig kell visszamenni az időben, akkor Chukwueze és Onyemaechi lövését is védte, utóbbit egészen szokatlan módon.

Az egyik legfontosabb tizenegyespárbaját éppen Budapesten vívta meg – sikerrel – Bunu, 2023-ban, az Európa-liga döntőjében két Roma-büntetőt is védett a Sevilla örömére és José Mourinho bánatára.

Ennél is meghökkentőbb volt, hogy a 2022-es katari vb nyolcaddöntőjében a három spanyol lövő egyike sem tudta bevenni Bunu kapuját a szétlövésben, igaz, itt is csak két esetben kellett védenie, Sarabia a kaput sem találta el.

Ugyanakkor az ANK történetében veszített már Bunu is tizenegyespárbajt: 2019-ben, a Benin elleni nyolcaddöntőben, pedig előtte Marokkó százszázalékos mérleggel, Benin pedig nyeretlenül hozta le a csoportkört.

Marokkó idén végre nem remegett meg esélyesként, a 2004-es ezüstérem óta először jutott elődöntőbe, noha 2022-ben ez még a világbajnokságon is összejött a válogatottnak, első afrikai csapatként.

Sadio Mané utolsó ANK-meccse lesz a döntő

Szenegál még az első nagy generációjával, 2002-ben volt közel a vb-elődöntőhöz (hosszabbításban, aranygóllal bukott el a Törökország elleni negyeddöntőben), abban az évben vívott először Afrika-kupa-döntőt is a válogatott, de tizenegyesekkel elbukott a címvédő Kamerunnal szemben.

A második nagy generációnak Sadio Mané a vezére, 2019-ben ezüst, 2022-ben arany jutott Szenegálnak, s valamelyikből lesz még egy, Mané búcsúajándéka.

A támadó ugyanis bejelentette az Egyiptom ellen megnyert elődöntő után: a finálé lesz az utolsó ANK-meccse – a válogatottól nyilván majd csak a nyári világbajnokság után vonul vissza.

Az már biztos, hogy Mané újra túltesz Szalah teljesítményén – Egyiptom végül a bronzmeccset is elveszítette, amiben Szalah kihagyott tizenegyese is szerepet játszott –, s ha két arannyal fejezi be a pályafutását, azt a továbbra is az első Afrika-kupájára vágyó Szalah aligha hozza be.

Marokkó és Szenegál útja a döntőig

Eddig összességében a papírforma érvényesült az Afrikai Nemzetek Kupája során, a Transfermarkt-keretösszértékek és a FIFA-világranglista alapján is Marokkó és Szenegál jelenleg a kontinens két legjobb csapata. Mindkét rangsor alapján Marokkó a finálé esélyese.

Marokkó

  • Csoportkör: Comore-szigetek 2-0, Mali 1-1, Zambia 3-0
  • Nyolcaddöntő: Tanzánia 1-0
  • Negyeddöntő: Kamerun 2-0
  • Elődöntő: Nigéria 0-0 után 11-esekkel 4-2

Szenegál

  • Csoportkör: Botswana 3-0, Kongói DK 1-1, Benin 3-0
  • Nyolcaddöntő: Szudán 3-1
  • Negyeddöntő: Mali 1-0
  • Elődöntő: Egyiptom 1-0

Érdekességek az ANK-döntő előtt

  • Szenegál és Marokkó még sosem találkozott egymással ANK-meccsen.
  • Marokkó még sosem nyert Afrika-kupa-döntőt. Amikor 1976-ban megnyerte a trófeát, négyes döntőt rendeztek, az utolsó fordulóban Guinea ellen az 1-1-es döntetlen is elég volt az aranyéremhez.
  • Ha Marokkó nyer, ez lesz egymás után a második Afrikai Nemzetek Kupája, amely a házigazda aranyérmével ér véget, két éve Elefántcsontpart nyert hazai pályán.
  • Akár Marokkó, akár Szenegál nyer, a nyolcadik ország lesz Egyiptom, Kamerun, Ghána, Nigéria, Elefántcsontpart, Algéria és Zaire/Kongói DK után, amely egynél többször hódította el a trófeát.
  • Ha Szenegál győz, mindkét tornagyőzelmét más évben aratja, mint a torna hivatalos időpontja. A 2021-es ANK-t teljes egészében 2022-ben rendezték, a mostani a 2025-ös torna, noha a decemberi kezdés után a torna érdemi része már 2026-ban zajlott.

Afrikai Nemzetek Kupája, döntő

Szenegál–Marokkó 20.00

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu