Mourinho a Puskás Aréna parkolójában kiabált a bíróval

José Mourinho sorozata megszakadt. Az AS Roma portugál vezetőedzője első öt európai kupadöntőjét megnyerte, a hatodikban viszont, az idei budapesti Európa-liga-fináléban tizenegyespárbajban alulmaradt csapatával, a Sevilla nyerte a trófeát. Tapasztaltunk már olyat, hogy Mourinho bírózik egy-egy vereség után, s ezt most Budapesten is megtette, élesen kritizálta Anthony Taylor munkáját.

José Mourinho (fekete felsőben) ezúttal sem rejtette véka alá a véleményét (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– Fizikailag és mentálisan is intenzív döntő volt. Szomorúak vagyunk, hogy nem lett miénk a trófea, de a srácok büszkék lehetnek magukra, méltósággal veszítettek, az utolsó leheletükig küzdöttek. Sajnos a játékvezetőnek nem egy, nem kettő és nem három döntése akadt, ami az ellenfélnek kedvezett. Pellegrini azonnal sárga lapot kapott, amikor elesett a tizenhatoson belül, az ellenféltől Ocampos nem. Lamela a sárga lapja után is több szabálytalanságot elkövetett, mégsem kapott második sárgát, így rúghatott tizenegyest – mondta Mourinho, akiből csak úgy dőlt a szó a meccs utáni sajtótájékoztatón.