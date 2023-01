Mourinho váratlanul kiakadt, pedig győzött a csapata

A fővárosiak portugál edzője mégsem boldog. José Mourinho Európa legrosszabb sorozatának nevezte az Olasz Kupát. A portugál elsősorban a lebonyolítással nincsen kibékülve. – Először is azt mondom, hogy nagyon szeretném megnyerni a sorozatot, egyszer már megnyertem az Interrel a Roma ellen, idén szeretném megnyerni a Romával a római Stadio Olimpicóban. Bár szerintem ez a legrosszabb sorozat egész Európában, nem is értem, miért nem élveznek elsőbbséget a kisebb csapatok. Például a Torinóról beszélek, amely nyert az olasz bajnok Milan pályáján, aztán a következő meccsét idegenben kell játszania. Egész egyszerűen nem értem ezt a versenykiírást. A Torino nyert az olasz bajnok ellen, történelmet írt a nyolcaddöntőben, és ezek után idegenben kell játszania. Hol van az Olasz Kupa szépsége? A következő meccsünk Nápolyban lesz vagy otthon játszunk a Cremonesével. Egy olyan csapat számára, mint a miénk, nagyon nehéz három sorozatban, a bajnokságban, a kupában és a nemzetközi porondon játszani – dohogott Mourinho.

Beszélt arról is, hogy nem tülekednek a csapatában a minőségi futballisták, Paulo Dybala klasszisa jelentette a különbséget a Genoa ellen, és nyilván sokkal könnyebb dolga lenne, ha – mint jó pár kollégája – több klasszist is tudhatna a csapatában. Mourinho nem értette, miért fütyülte ki a közönség Nicolo Zaniolót, aki nem szolgált rá a kritikákra. Sérülékeny játékosa védelmében az edző kiemelte, nem szereti, ha a nézők kipécéznek egy-egy célpontot, és őt fütyülik ki. Szó esett arról is, hogy Mourinho végtelenül büszke, amiért a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke őt szerette volna felkérni a hazája szövetségi kapitányának, de ennek nem volt semmilyen realitása.

Az olasz labdarúgó-bajnokság hetedik helyén álló AS Roma vasárnap este a Fiorentinát fogadja (tv: 20.45, Sport 1) a Serie A 18. fordulójában.

Borítókép: Mourinho megint kritizált (Fotó: AFP)