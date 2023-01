José Mourinho, akit az Isten is James Bond főgonoszának teremtett

Sam Mendes rendezte a James Bond-sorozat 2012-es Skyfall és a 2015-ös Spectre – A Fantom visszatér című részeit. Az utóbbi idők egyik legsikeresebb filmrendezőjét arról kérdezték, hogy ha rajta múlna, ki lenne James Bond következő főellensége.

– Ki lenne nagyszerű főgonosz? José Mourinho. Nála jobb nem akadna a szerepre – jegyezte meg viccesen Mendes a Marca cikke szerint. Azt is hozzátette, hogy Mourinho a ravasz mosolyával és a pályán is gyakran bemutatott magánszámaival minden olyan jegyet egyesít magában, ami egy James Bond-főgonosz sajátja.

Csak érdekességképpen: korábban olyan színészek játszották James Bond főellenségét, mint Telly Savalas, Rami Malek és Christoph Waltz.

José Mourinho mostanában kapós

Nem James Bond főgonosza az egyetlen szerep, amellyel szóba hozták Mourinhót az elmúlt hetekben. Portugáliában arról cikkeztek, hogy ő lehet a válogatott új szövetségi kapitánya, miután a vb-negyeddöntős kiesés után Fernando Santos távozott a csapat éléről. Állítólag Mourinho hajlott is volna a feladatra, de az időzítés rossz volt, ugyanis az AS Roma élén mindenképpen be akarta fejezni az idényt, így kútba esett a lehetőség.

Mourinho tavaly megnyerte a Konferencia-ligát a Romával, így ő lett az első edző a világon, aki a jelenlegi mindhárom európai kupasorozatban győzni tudott (a BL-t 2004-ben és 2010-ben, az El-t és elődjét pedig 2003-ban és 2017-ben nyerte meg).

Főgonoszi képességeit gyakorta megmutatja, áprilisban még önmagához képest is durván kiosztott egy olasz újságírót, akinek azt mondta, hogy becsinál a gatyájába előtte.

Az AS Roma 15 forduló után a hetedik helyen áll a Serie A-ban.

Borítókép: José Mourinho (Fotó: Anadolu Agency/AFP/Claudio Pasquazi)