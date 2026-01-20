Liverpool FCBajnokok LigájaArne SlotOlympique MarseilleSzoboszlai Dominik

Kerkez Milos titkolózott, Slot viszont beszélt arról, mikor váltja őt Xabi Alonso

A Liverpool első 2026-os BL-meccsét szerda este a Marseille otthonában vívja. Arne Slot csapata tizenkettő, a Marseille kilenc pontot szerzett az őszi hat alapszakasz-forduló alatt, amelyeket januárban még kettő követ a kieséses fázis kezdete előtt. Slot hangsúlyozta a találkozó előtti sajtótájékoztatón, hogy nagyon örül Mohamed Szalah visszatérésének, Kerkez Milos pedig kiemelte, hogy egyenes ágon szeretnének a nyolcaddöntőbe jutni. Xabi Alonso esetleges érkezése is szóba került.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 20:26
Kerkez Milos és Arne Slot a Marseille elleni BL-meccsre készül, a Liverpool a legjobb nyolc között zárná az alapszakaszt Fotó: AFP/Ben Stansall
A Liverpool a BL-alapszakasz utolsó előtti fordulójában a Marseille ellen lép pályára. Arne Slot csapatának már az egy pont is a kieséses szakaszba jutás bebiztosítását jelentené, ám a Liverpool ennél többre vágyik, hiszen Szoboszlai Dominikék szeretnének egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jutni, ehhez a top 8-ba kellene felkapaszkodniuk a pillanatnyi kilencedik helyről. A szerdai meccs előestéjén Arne Slot mellett Kerkez Milos válaszolt a hivatalos sajtótájékoztatón válaszolt a kérdésekre.

Arne Slot nem gondolja, hogy hamarosan már Xabi Alonso vezetné a Liverpool edzéseit, szerdán a Marseille lesz Kerkez Milosék ellenfele a BL-ben
Arne Slot nem gondolja, hogy hamarosan már Xabi Alonso vezetné a Liverpool edzéseit, szerdán a Marseille lesz Kerkez Milosék ellenfele a BL-ben Fotó: AFP/Oli Scarff

A Liverpool szurkolói a legutóbbi, Burnley elleni, döntetlennel végződött bajnoki után kifütyülték játékosaikat, ami ellen a 350. Pool-meccsére készülő Virgil van Dijk felszólalt. Kerkez másként válaszolt a felvetésre.

– Megértem a szurkolók frusztráltságát, szólásszabadságuk van. Mi is csalódottak vagyunk, de egységesnek kell maradnunk akkor is, ha nem megy – fogalmazott a magyar válogatott balhátvéd.

Slot nélkül találkoztak a Liverpool játékosai?

Kerkezt, majd Slotot is megkérdezték arról, hogy a Burnley elleni találkozó után valóban összegyűltek-e válságtanácskozásra a játékosok, s ott mi hangzott el. Kerkez szűkszavú volt.

Ez a játékosok között marad.

Slot elterelte a témát, ő arról a csapattalálkozóról beszélt, amelyet ő vezényelt.

Kerkez és Gakpo párosa

Kerkez hangsúlyozta, hogy meg akarják nyerni a két hátralévő alapszakaszmeccsüket a BL-ben, hogy a legjobb nyolcban zárjanak, azt pedig cáfolta, hogy konfliktus lenne közte és a balszélső, Cody Gakpo között.

– Nincs gond, jól játszom vele együtt. Feladatom, hogy a szélsőnek adjam a labdát, hogy helyet nyissak neki a mozgással, aztán az ő döntése, hogy mit tesz. Gyakran beszélünk, az edzéseken végrehajtjuk a kombinációkat.

Slot örül Szalah visszatérésének

Arne Slot elárulta, hogy Konaté családi okok miatt nem tartott a kerettel Marseille-be, a holland edző szavai alapján az Afrikai Nemzetek Kupája végeztével Szalah hamar megkapja a lehetőséget.

A távollétében jól teljesítettünk, kevés lehetőséget engedtünk, sokat dolgoztunk ki, viszont ezeknek a jobb kihasználásában Szalah nagy segítség lett volna. Mindenki figyelje a kezdőt, aki azt gondolja, hogy továbbra is konfliktus van köztünk

 – mondta sejtelmesen Slot Szalahról, aki ősszel az Inter elleni BL-meccs keretéből kimaradt emlékezetes nyilatkozata miatt.

Xabi Alonso lesz a Liverpool edzője?

Slotot arra is kérték, hogy reagáljon a híresztelésekre, melyek szerint hamarosan a Real Madridtól nemrég elküldött Xabi Alonso lesz helyette a Liverpool vezetőedzője.

– Igen, felhívott, kérdezte, hogy mit gondolok a csapatról, mert hat hónap múlva átveszi a helyemet. Vagy talán már korábban, már holnap… – felelt szarkasztikusan Slot, mielőtt a valaha kapott egyik legfurcsább kérdésnek nevezte a felvetést.

 

