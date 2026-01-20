Kerkez Milos titkolózott, Slot viszont beszélt arról, mikor váltja őt Xabi Alonso

– Megértem a szurkolók frusztráltságát, szólásszabadságuk van. Mi is csalódottak vagyunk, de egységesnek kell maradnunk akkor is, ha nem megy – fogalmazott a magyar válogatott balhátvéd.

Slot nélkül találkoztak a Liverpool játékosai?

Kerkezt, majd Slotot is megkérdezték arról, hogy a Burnley elleni találkozó után valóban összegyűltek-e válságtanácskozásra a játékosok, s ott mi hangzott el. Kerkez szűkszavú volt.

Ez a játékosok között marad.

Slot elterelte a témát, ő arról a csapattalálkozóról beszélt, amelyet ő vezényelt.

Kerkez és Gakpo párosa

Kerkez hangsúlyozta, hogy meg akarják nyerni a két hátralévő alapszakaszmeccsüket a BL-ben, hogy a legjobb nyolcban zárjanak, azt pedig cáfolta, hogy konfliktus lenne közte és a balszélső, Cody Gakpo között.

– Nincs gond, jól játszom vele együtt. Feladatom, hogy a szélsőnek adjam a labdát, hogy helyet nyissak neki a mozgással, aztán az ő döntése, hogy mit tesz. Gyakran beszélünk, az edzéseken végrehajtjuk a kombinációkat.

Slot örül Szalah visszatérésének

Arne Slot elárulta, hogy Konaté családi okok miatt nem tartott a kerettel Marseille-be, a holland edző szavai alapján az Afrikai Nemzetek Kupája végeztével Szalah hamar megkapja a lehetőséget.