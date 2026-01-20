Kerkez Milos titkolózott, Slot viszont beszélt arról, mikor váltja őt Xabi Alonso

A Liverpool a BL-alapszakasz utolsó előtti fordulójában a Marseille ellen lép pályára. Arne Slot csapatának már az egy pont is a kieséses szakaszba jutás bebiztosítását jelentené, ám a Liverpool ennél többre vágyik, hiszen Szoboszlai Dominikék szeretnének egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jutni, ehhez a top 8-ba kellene felkapaszkodniuk a pillanatnyi kilencedik helyről. A szerdai meccs előestéjén Arne Slot mellett Kerkez Milos válaszolt a hivatalos sajtótájékoztatón válaszolt a kérdésekre.
A Liverpool szurkolói a legutóbbi, Burnley elleni, döntetlennel végződött bajnoki után kifütyülték játékosaikat, ami ellen a 350. Pool-meccsére készülő Virgil van Dijk felszólalt. Kerkez másként válaszolt a felvetésre.
