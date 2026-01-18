Virgil van Dijk beszólt a Liverpool szurkolóinak, erre sokan felkapták a fejüket + videó

Amint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik az első félidőben büntetőt hibázott, csapata, a címvédő Liverpool pedig csak 1-1-es döntetlent ért el a vendég Burnley ellen az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában. A Liverpool sorozatban a negyedik döntetlenjét játszotta a bajnokságban, és a tabellán továbbra is a negyedik. A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is csalódott.

Szoboszlai Dominik nem lőtte be a 11-est, de a Liverpool így is nyerhetett volna, és akkor Virgil van Dijk sem lenne frusztrált Fotó: Peter Byrne/PA Wire

– Azt hiszem, a frusztráció az a szó, ami most biztosan a fejemben van. Frusztrált vagyok amiatt, hogy nagyjából hatvan perc után elkezdtünk pontatlanul játszani, és nem ez az első alkalom, hogy ez történik velünk. Erre megoldást kell találnunk. Már beszéltünk erről, de úgy tűnik, újra foglalkoznunk kell ezzel. A hétfő fontos nap lesz ebből a szempontból, mert a szerdai mérkőzésünk nagyon nehéz lesz. Nemcsak a várható hangulat miatt, hanem azért is, mert egy Roberto De Zerbi által irányított csapat ellen játszunk, amely nagyon megnehezítheti a dolgunkat – utalt Virgil van Dijk az Olympique Marseille elleni szerdai, idegenbeli BL-meccsre.

A Marseille mindenesetre olyan csapat, amely hátulról építkezik és nyíltabbá teszi a játékot, ami kedvezhet a Liverpoolnak. A Vörösök – ahogy Arne Slot vezetőedző erről már számtalanszor beszélt – nehezen boldogulnak azokkal a védelmekkel, amelyek visszaállnak.