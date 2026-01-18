Rendkívüli

Virgil van Dijk beszólt a Liverpool szurkolóinak, erre sokan felkapták a fejüket + videó

Virgil van Dijk beszólt a Liverpool szurkolóinak, erre sokan felkapták a fejüket + videó

A Premier League-ben szombaton megint pontokat veszített a Liverpool, sorozatban a negyedik döntetlenjét játszotta a bajnokságban: a Burnley ellen hazai pályán csak 1-1-et ért el, a lefújás után fütyült is az Anfield közönsége. A csapatkapitány Virgil van Dijk nem tagadja, hogy frusztrált.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 17:54
Minden Virgil van Dijk arcára van írva, most sem nyert a Liverpool Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
Amint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik az első félidőben büntetőt hibázott, csapata, a címvédő Liverpool pedig csak 1-1-es döntetlent ért el a vendég Burnley ellen az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában. A Liverpool sorozatban a negyedik döntetlenjét játszotta a bajnokságban, és a tabellán továbbra is a negyedik. A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is csalódott.

Szoboszlai Dominik nem lőtte be a 11-est, de a Liverpool így is nyerhetett volna, és akkor Virgil van Dijk sem lenne frusztrált
Szoboszlai Dominik nem lőtte be a 11-est, de a Liverpool így is nyerhetett volna, és akkor Virgil van Dijk sem lenne frusztrált Fotó: Peter Byrne/PA Wire

– Azt hiszem, a frusztráció az a szó, ami most biztosan a fejemben van. Frusztrált vagyok amiatt, hogy nagyjából hatvan perc után elkezdtünk pontatlanul játszani, és nem ez az első alkalom, hogy ez történik velünk. Erre megoldást kell találnunk. Már beszéltünk erről, de úgy tűnik, újra foglalkoznunk kell ezzel. A hétfő fontos nap lesz ebből a szempontból, mert a szerdai mérkőzésünk nagyon nehéz lesz. Nemcsak a várható hangulat miatt, hanem azért is, mert egy Roberto De Zerbi által irányított csapat ellen játszunk, amely nagyon megnehezítheti a dolgunkat – utalt Virgil van Dijk az Olympique Marseille elleni szerdai, idegenbeli BL-meccsre.

A Marseille mindenesetre olyan csapat, amely hátulról építkezik és nyíltabbá teszi a játékot, ami kedvezhet a Liverpoolnak. A Vörösök – ahogy Arne Slot vezetőedző erről már számtalanszor beszélt – nehezen boldogulnak azokkal a védelmekkel, amelyek visszaállnak.

Virgil van Dijk nem tudja a megoldást a Liverpool problémájára

– Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, és ez jó jel, különösen, ha megnézzük az utóbbi néhány döntetlenünket. De most is csak döntetlent játszottunk, és ez a frusztráló – tért még vissza Virgil van Dijk a szombati találkozóra.

Nem szeretem, amikor a saját szurkolóim fütyülnek. De mit mondhatnék? Mennünk kell tovább

– szögezte a Liverpool csapatkapitánya, aki így finoman beszólt a Pool szurkolótáborának, mert azt azért nem tette hozzá, hogy bizony jogos volt a füttyszó. A megjegyzésére sokan felkapták a fejüket.

 

Van Dijk elismeri, fogalma sincs, miért szenved a  Liverpool.

– A kemény munka az egyetlen út, hogy kilábaljunk ebből a helyzetből. De mi most is nagyon keményen dolgoztunk a helyzetek kialakításán, és rengeteg helyzetet is teremtettünk. Sajnos mégsem nyerjük meg a meccseinket. Ha tudnám, mi a megoldás, akkor most nem erről beszélgetnénk. Az biztos, hogy cselekednünk kell – mondta Virgil van Dijk.

A találkozó összefoglalója:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

