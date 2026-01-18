Wirtz nagyot csalódott, Szoboszlai hibájára is utalhatott, akit máris utolért

Kifütyülték a Liverpool csapatát az Anfielden, ami nem megszokott arrafelé. Hiába őrzi már novembere óta Arne Slot együttese a veretlenségét, az eredmények nem úgy jönnek, ahogy az a Premier League címvédőjéhez méltó lenne. Ezúttal az újonc Burnley rabolt pontot a bajnok otthonából . Pedig Florian Wirtz a 42. percben szerzett góljával megszerezte a vezetést a Liverpoolnak – az utóbbi időben a német szárnyal, és utolérte Szoboszlai Dominiket a kanadai táblázaton, ami a gólok és gólpasszok összességét fejezi ki.

Wirtz gólt lőtt, és ezzel utolérte Szoboszlai Dominiket a Liverpool házi rangsorában (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Wirtz azt nehezményezte a Burnley elleni iksz után, hogy az első félidőben nem döntötték el a mérkőzést, szerinte ugyanis erre temérdek lehetőségük lett volna. Mind közül az egyik legnagyobbat Szoboszlai Dominik hagyta ki, aki a 32. percben, még 0-0-nál elhibázott egy tizenegyest, kapufára lőtte a labdát.

A Liverpool számára vereséggel ért fel ez a döntetlen

– Nagyon frusztráló – nyilatkozta Wirtz a döntetlenről. – Szerintem rengeteg helyzetünk volt, bőven elég ahhoz, hogy korán eldöntsük a meccset, de ezt elmulasztottuk. Szóval ez így nagyon csalódást keltő.

Wirtz nem mondta ki konkrétan, de nyilvánvalóan arra is utalhatott, hogy a Liverpoolnak nagyon hiányzott az a gól, ami elúszott Szoboszlai kihagyott tizenegyesével.

A magyar középpályás az idény korábbi részében kizárólag a remek teljesítményével tűnt ki, most viszont egy héten belül a második látványosabb hibáját követte el – hétfőn a Barnsley elleni FA-kupa-meccsen a gyönyörű találata mellett gólt eredményező bakija is volt.

– Néhány alkalommal talán kicsit jobban is dönthettünk volna – elemezte Wirtz. – Kicsit balszerencsések is voltunk bizonyos pillanatokban. Ugyanakkor a kapu előtt jobbnak kell lennünk. Amikor ennyi lövésünk van, és ennyi kaput eltaláló próbálkozásunk, szerintem több gólt kellett volna szereznünk. Így ez az eredmény vereséggel ér fel.

Wirtz utolérte Szoboszlai Dominiket a gól-gólpassz mutatóban

Wirtz a saját formájáról azt mondta, hogy kezdi egyre jobban érezni a csapattársakat, már működik az összjáték, ami neki is egyre több önbizalmat ad. Ez kezd meglátszani a számain is: december eleje óta 11 tétmeccsen négy gólt és négy gólpasszt hozott össze.

A németnek így összességében 28 meccsen négy gólja és hét gólpassza van a Liverpool színeiben ebben az idényben. Szoboszlai Dominik 29 mérkőzésen ért el hat gólt és öt gólpasszt, ami azt jelenti, hogy Wirtz utolérte őt a kanadai táblázaton (gólok és gólpasszok összessége), mindkettejüknek 11-11 pontja van.

Ezzel egyébként Wirtz és Szoboszlai holtversenyben áll a Liverpool házi rangsorának a második helyén a 12 góljával és három gólpasszával 15 pontos éllovas, Hugo Ekitiké mögött.