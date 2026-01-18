Ezt már a Liverpool-szurkolók sem bírják cérnával, Szoboszlai szóba sem került

A Liverpool november óta nem veszített el egy mérkőzést sem, a szurkolók szombat délután mégis kifütyülték a csapatot. Ezen már a csapat menedzsere, Arne Slot sem csodálkozik, mert mit ér a veretlen sorozat, ha közben a győzelmek nem jönnek? Márpedig ez a helyzet, a szombati volt zsinórban a negyedik döntetlenje a Vörösöknek, és ezekből a listavezető Arsenalon kívül rendre olyan együttesekkel csapott össze a Liverpool, amelyikeket papíron le kellett volna győznie.

Ha Szoboszlai Dominik büntetője bemegy, talán jobb délutánt zárt volna a Liverpool Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Liverpoolban mindenki frusztrált

A Burnley elleni 1-1 után adott hangot a rosszallásának az Anfield közönsége. A csapat egyébként nem játszott rosszul, csak az újonc szervezett védelme és a 37 évesen is remeklő kapus, Martin Dúbravka kifogott rajta. Na meg Szoboszlai Dominik esetében a keresztléc, a magyar játékos oda bombázott egy könnyű síppal befújt tizenegyest. Érdekes módon ez az eset Arne Slot meccs utáni sajtótájékoztatóján nem merült fel.

– A fejemben ez nem kifütyülés volt, hanem csak a frusztrációt adták ki magukból – válaszolta a Liverpool vezetőedzője, amikor az Anfield közönségének reakciójáról kérdezték. – Elismerés illeti a Burnley-t a remek védekezésükért, azért, hogy a gólvonalról mentettek, felszabadítottak. Burnley-edzőként ezeket szeretnéd látni, a játékosaid mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák az ellenfélt a gólszerzésben. De ha a Liverpool játékosaként valaki nem csalódott amiatt, hogy hazai pályán döntetlent játszik a Burnley ellen, akkor ott valami nagyon nincs rendben. Teljes mértékben megértem a frusztrációt. Én is ugyanezt érzem, és a játékosok biztosan ugyanannyira frusztráltak, mint a szurkolók.

Nem véletlenül, hiszen a 22. fordulóban eddig a Liverpool előtt álló csapatok közül kettő, az Arsenal és a Manchester City is pontokat veszített, ezt ki lehetett volna használni. A Vörösök üldözői pedig megérkeztek Szoboszlaiék nyakába, a Manchester United, a Chelsea és a Sunderland is győzelemmel zárta a szombati játéknapot. A Liverpool pedig a topligák egyik leggyengébb csapatával, a Premier League 19. helyezettjével nem tudott mit kezdeni…

– Nem az első alkalom, hogy ilyesmi történik, és ez nagyon frusztráló. Néha az történik, hogy a hosszabbításban gólt szerzünk, már azt hisszük, megnyertük a meccset, majd szintén a hosszabbításban kapunk egy gólt. Úgy gondolom, sok ilyen mérkőzést játszottunk (szeptember és november között 19-ből kilencet – a szerk.), ahol mi voltunk az a csapat, amely több helyzetet alakított ki, mint az ellenfél, mégis elbuktuk ezeket a meccseket. Ezután elkezdtünk egy kicsit óvatosabban játszani, kevesebb helyzetet engedni az ellenfeleknek, ami viszont azzal járt, hogy nekünk is nehezebb lett ziccereket kialakítani. Ennek eredményeként sok olyan meccsünk volt, amelyet nem veszítettünk el, és a mai találkozón is tetszett, hogy még a szokásosnál is többet birtokoltuk a labdát, rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Általában, ha több kockázatot vállalsz, az együtt jár azzal, hogy az ellenfél kontrákkal próbálkozik, de ezt ma nagyon jól kontrolláltuk.

De a futballban előfordulhat, hogy az egyik csapatnak két helyzete van – náluk az egyikből majdnem öngól lett –, és szerez egy gólt, míg a másik csapat sok ziccert alakít ki, mégis csak egy gólt szerez. Így alakult ki a mai eredmény.

Kerkez is fejlődik, de az eredmények nem ezt tükrözik

Az újabb pontvesztés ellenére van még, aminek Slot örülhet, mégpedig a javuló egyéni teljesítményeknek:

A korábban agyonkritizált Florian Wirtz megérkezett a Premier League-be, a legutóbbi hét tétmérkőzésén négy gólnál és két gólpassznál jár, zsinórban kétszer volt eredményes;

Kerkez Milos, akit a tavaly nyári átigazolása óta szintén sokat savaztak, mostanában viszont egyre több dicséretet zsebel be;

Jeremie Frimpong a liverpooli időszakában többet volt sérült, mint amikor nem, de most villog.

– Nekem az eredményen kívül néha kicsit az is frusztráló, hogy a játékosok fejlődése nem látszik, mert az eredmények nem tükrözik a csapat és az egyes játékosok előrehaladását. Milosról beszélve, aki megint jó meccset játszott. Florian ismét egy nagyszerű gólt szerzett, és egyébként is aktívan kivette a részét a támadásokból. Jeremie Frimpong szintén remekül játszott, óriási fenyegetést jelentett a jobb oldalon – mondott ítéletet Slot. – De az eredmények nem mindig tükrözik a fejlődést, és ez megint csak frusztrációt szül, mert nehezükre esik elhinni a játékosoknak, hogy ők maguk és a csapat is fejlődnek, ha az eredmények nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. Természetesen beszélhetünk arról, hogy tizenkét meccs óta veretlenek vagyunk, de az elvárásaink magasabbak ennél: az a célunk, hogy minden meccset megnyerjünk – zárta a sajtótájékoztatót a holland tréner.