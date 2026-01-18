Vinícius Júnior üzent a Real Madrid szurkolóinak a durva kifütyülése után + videó

Xabi Alonso hétfőn ment, Álvaro Arbeloa még aznap jött, ám a debütálása balul sült el, mert a Real Madrid szerdán a Király Kupában nem jutott be a legjobb nyolcba, 3-2-re kikapott a másodosztályú Albacete otthonában. Arbeloa hazai pályán szombaton mutatkozott be, és a Santiago Bernabéu Stadion közönsége nem volt boldog, bár a királyi gárda a második félidőben kétszer betalált, Kylian Mbappé 11-esből, majd Arda Güler szöglete után Raúl Asencio fejessel, így a Real 2-0-ra nyert. Ám nemcsak az első félidő után, a meccs után is fütyültek a nézők, Vinícius Júnior különösen népszerűtlen, őt már a meccs előtt is kifütyülték, utána pedig minden labdaérintésénél. A brazil a lefújás után pedig megtapsolta a drukkereket... Amúgy Bellingham is Valverde is kihúzta a gyufát a drukkereknél.

Vinícius Júnior most nem népszerű a Real Madrid szurklói között Forrás: Mundo Deportivo

Vinícius Júniort megviseli, hogy nem kedvelik a Real szurkolói. A Mundo Deportivo arról ír, hogy a meccs előtt is feszült volt, az öltözőfolyosón a csapattársainak kellett lelket önteniük belé. Mbappé is próbálta vigasztalni Viníciust, amikor a brazil meghallotta, hogy a játékosok bemutatásánál fütyülnek a szurkolók a nevét hallva. A lefújás után is letörve látták Viníciust az alagútban.

🚨 Vinícius Jr was very sad and emotional after hearing the fans boo his name.



Mbappé and Pintus were consoling him. pic.twitter.com/7i3btTg5JH — Madrid Zone (@theMadridZone) January 17, 2026

🚨🇧🇷| Vinicius Jr getting booed by Real Madrid fans every time he touches the ball!



pic.twitter.com/7rTr9ZUi9Q — AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) January 17, 2026

Van-e visszaút Vinícius Júnior számára a Real Madrid szurkolóinak szívéhez?

A találkozó aztán Vinícius Júnior megosztott egy fotót, ami azt tanúsítja, hogy éppen a 350. meccsét játszott a Real Madrid színeiben, a fotóhoz pedig egy fehér szív alakú hangulatjelet tett. A Mundo Deportivo a cikkét azonban azzal zárja: nem túl késő-e már a próbálkozás, hogy Vinícius Júnior maga mellé állítsa a Real Madrid szurkolóit?