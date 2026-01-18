vinícius júniorreal madridálvaro arbeloasantiago bernabéu stadionmundo deportivoLevantexabi alonso

Vinícius Júnior üzent a Real Madrid szurkolóinak a durva kifütyülése után + videó

Azután, hogy immár Álvaro Arbeloa irányításával szerdán kiesett a Király Kupából, a Real Madrid szombaton a La Ligában nyert, hazai pályán 2-0-ra győzött a Levante ellen. A Real Madrid szurkolói azonban nem voltak elégedettek, fütyültek, Vinícius Júnior pedig továbbra is nagyon népszerűtlen. A brazil vasárnap az Instagram-oldalán „válaszolt” a drukkereknek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 16:38
Vinícius Júnior a Real Madrid–Levante mérkőzés után megtapsolta az őt kifütyülő Real-szurkolókat Fotó: ALBERTO GARDIN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Xabi Alonso hétfőn ment, Álvaro Arbeloa még aznap jött, ám a debütálása balul sült el, mert a Real Madrid szerdán a Király Kupában nem jutott be a legjobb nyolcba, 3-2-re kikapott a másodosztályú Albacete otthonában. Arbeloa hazai pályán szombaton mutatkozott be, és a Santiago Bernabéu Stadion közönsége nem volt boldog, bár a királyi gárda a második félidőben kétszer betalált, Kylian Mbappé 11-esből, majd Arda Güler szöglete után Raúl Asencio fejessel, így a Real 2-0-ra nyert. Ám nemcsak az első félidő után, a meccs után is fütyültek a nézők, Vinícius Júnior különösen népszerűtlen, őt már a meccs előtt is kifütyülték, utána pedig minden labdaérintésénél. A brazil a lefújás után pedig megtapsolta a drukkereket... Amúgy Bellingham is Valverde is kihúzta a gyufát a drukkereknél.

Vinícius Júnior most nem népszerű a Real Madrid szurklói között
Vinícius Júnior most nem népszerű a Real Madrid szurklói között Forrás: Mundo Deportivo

Vinícius Júniort megviseli, hogy nem kedvelik a Real szurkolói. A Mundo Deportivo arról ír, hogy a meccs előtt is feszült volt, az öltözőfolyosón a csapattársainak kellett lelket önteniük belé. Mbappé is próbálta vigasztalni Viníciust, amikor a brazil meghallotta, hogy a játékosok bemutatásánál fütyülnek a szurkolók a nevét hallva. A lefújás után is letörve látták Viníciust az alagútban.

 

Van-e visszaút Vinícius Júnior számára a Real Madrid szurkolóinak szívéhez?

 

A találkozó aztán Vinícius Júnior megosztott egy fotót, ami azt tanúsítja, hogy éppen a 350. meccsét játszott a Real Madrid színeiben, a fotóhoz pedig egy fehér szív alakú hangulatjelet tett. A Mundo Deportivo a cikkét azonban azzal zárja: nem túl késő-e már a próbálkozás, hogy Vinícius Júnior maga mellé állítsa a Real Madrid szurkolóit?

 A Real Madrid–Levante találkozó összefoglalója:


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu