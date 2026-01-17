Real MadridKylian MbappéLevantespanyol fociVinícius Júnior

Füttyszóval indult és zárult a Real Madrid hazai bajnokija, Mbappé és Vinícius is gúnyolódott

A spanyol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában a Real Madrid hazai közönsége előtt győzelemmel mutatkozott be Álvaro Arbeloa vezetőedző: a második félidőben szerzett gólokkal a fővárosiak a Levante ellen 2-0-ra nyertek.

2026. 01. 17. 16:00
Kylian Mbappé tizenegyesgólja törte meg a jeget a Real Madrid bajnokiján Fotó: AFP/Javier Soriano
A Real Madrid sorozatban öt győzelem után múlt vasárnap a Barcelona ellen 3-2-re elveszítette a Spanyol Szuperkupa döntőjét, majd szerdán az Albacete ellen kiesett a Király-kupából is. A két mérkőzés között Xabi Alonso helyett Álvaro Arbeloa lett az új vezetőedző, aki így szombaton, a Levante ellen mutatkozhatott be hazai közönség előtt a kispadon. A szurkolók a megszokottnál kevésbé buzdítottak a találkozón, és Vinícius Júnior szokás szerint nagy füttyszót kapott az elején.

Kylian Mbappé és Raúl Asencio góljaival nyert a Real Madrid a Levante ellen
Kylian Mbappé és Raúl Asencio góljaival nyert a Real Madrid a Levante ellen Fotó: NurPhoto/José Breton

A szünet után feltámadt a Real Madrid

Az első félidő után is volt füttyszó a Santiago Bernabéu Stadionban, ugyanis a valenciai együttes játszott veszélyesebben, és a hazai labdabirtoklási fölény ellenére Thibaut Courtois örülhetett jobban, hogy nem született gól a szünetig. Arbeloa a szünetben kettőt is cserélt, és a Real Madrid-játékosok talán ennek hatására is jobban kezdtek futballozni. Aurélien Tchouaméni még kihagyta a maga helyzetét, de Kylian Mbappé az 58. percben tizenegyesből már vezetést szerzett – a francia a gólja után kigúnyolta az őt megzavarni próbáló, de rossz irányba vetődő Levante-kapust, Mathew Ryant is ünneplés közben.

A Real Madrid hét perccel később Arda Güler szöglete után, Raúl Asencio fejesével duplázta meg az előnyét, de a folytatásban többek között Franco Mastantuono felső léce és Jude Bellingham helyzetei is góllal zárulhattak volna. 

A hajrában a madridi közönség – amely a húsz (!) hazai lövést tartalmazó második félidővel és a 2-0-s győzelemmel elégedett lehet – nagy része ennek ellenére továbbra is kifütyülte Viníciust (aki ezt válaszul gúnyosan megtapsolta) és a csapatot is.

A spanyol bajnokságban a Barcelona mögött (egy mérkőzéssel többet játszva) egypontos lemaradásban lévő Real Madrid jövő szombaton a Villarreal vendége lesz, előtte kedden a francia Monaco együttesét fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

La Liga, 20. forduló:

péntek:

  • Espanyol–Girona 0-2 (0-1)

szombat:

  • Real Madrid–Levante 2-0 (0-0)
  • Real Mallorca–Athletic Bilbao 16.15
  • Osasuna–Oviedo 18.30
  • Real Betis–Villarreal 21.00

vasárnap:

  • Getafe–Valencia 14.00
  • Atlético Madrid–Alavés 16.15
  • Celta Vigo–Rayo Vallecano 18.30
  • Real Sociedad–FC Barcelona 21.00

hétfő:

  • Elche–Sevilla 21.00

A tabella állása ide kattintva nézhető meg.

 

