A Real Madrid hóhéra, Jefté Betancor hihetetlen sztorival szolgált + videó

Balul sült el Álvaro Arbeloa bemutatkozása, a 3-2-es vereség a másodosztályú, a tabellán ott is a 17. helyen álló Albacete otthonában kínos kudarc. Ahogy a Marca spanyol sportnapilap fogalmaz, a Real Madrid hóhéra Jefté Betancor volt, és ez így igaz, hiszen az 58. percben beállva két gólt is szerzett, a 82. és a 94. perben is bevette Lunyin kapuját. S a második találatával kétségkívül kivégezte a Real Madridot. Pedig a 32 éves spanyol középcsatárnak a pályán sem kellett volna lennie!

Jefté Betancor, a Real Madrid végzete Forrás: X/ESPN FC

A Real Madrid legyőzése Jefté Betancor élete nagy meccse lett

Jefté játszott a román CFR és a görög Panszerraikosz csapatában, s volt görög gólkirály is. Jelenleg is a görög Olimpiakosz rendelkezik a játékjogával, de tavaly kölcsönadta a spanyol másodosztályba az Albacete csapatához. Jefté Betancor azonban igazi vándormadár, és úgy nézett ki, hogy megint továbbáll. A Marca arról számolt be, hogy mesés ajánlatot kapott a thaiföldi (!) élvonalban szereplő Buriram együttesétől, kezében volt a repülőjegye, és hétfőn kellett volna elutaznia Ázsiába. Jefté azonban az utolsó pillanatban meggondolta magát, maradt, szerdán Alberto González vezetőedző becserélte a Real Madrid ellen, ő pedig a királyi gárda hóhéra lett. Pedig a piaci értéke már csak 600 ezer euró. De a csúcson is csak 1,6 millió volt.

A szerdai mérkőzés után Betancor elérzékenyülve nyilatkozott:

– Ez a legnagyszerűbb dolog, ami valaha történt velem a futballban. Ez az, amiről gyerekként álmodozol! Kilenc évvel ezelőtt abba akartam hagyni a focit, és most itt vagyok! Nagyon nehéz meccs volt, de a csapat mindent beleadott, megérdemeltük ezt a sikert.