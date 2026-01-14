Rendkívüli

real madridliverpooljürgen kloppflorentino pérezálvaro arbeloaxabi alonso

Xabi Alonso 28 millió eurót bukott el, Klopp a nyáron érkezhet a Real Madrid kispadjára

A Real Madrid labdarúgócsapata hétfőn edzőt váltott, de meglehet, hogy ez sem lesz hosszú távú megoldás. Xabi Alonso menesztése után Álvaro Arbeloa kezébe került az irányítás, de sokat mondó, hogy csak 2027 nyárig szól a szerződése. Jövő nyáron pedig Jürgen Klopp veheti át a Real Madrid irányítását, írja a Sky Sports. Xabi Alonso májusban hároméves szerződést kötött, de csak az első évre járó bérét kapja meg.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 10:58
Xabi Alonso sem gondolta, hogy vasárnap irányította utoljára a Real Madrid csapatát Fotó: FADEL SENNA Forrás: AFP
Xabi Alonso kirúgása után nem sokkal meg is lett az utódja: a Király-kupában a szerdai, Albacete elleni idegenbeli meccsen már Álvaro Arbeloa ül a kispadon. A szakember tavaly június óta a klub második számú csapatát, a Castillát irányította, de 2020 óta a Real Madrid akadémiáján dolgozik, és emblematikus alakja a klubnak. Arbeloa játékosként 2009 és 2016 között 238 mérkőzésen szerepelt a Realban, amellyel nyolc trófeát nyert: a Bajnokok Ligájában és a Király Kupában kétszer diadalmaskodott, a klub-vb-t, az Európai Szuperkupát, a spanyol bajnokságot és a Spanyol Szuperkupát egyaránt egyszer nyerte meg. Edzői múltja viszont topcsapat szinten nincs, így meglehet, hogy Florentino Pérez elnök csak tűzoltásnak gondolja a kinevezését. Sokatmondó, hogy csak 2027 nyárig szól Arbeloa szerződése, vagyis az idei szezon hátralévő részére és a következőre kötelezte magát, és körülbelül 3,5 millió eurót fog keresni – írja a Defensacentral. Egyben megerősíti a Skyports információját, mely szerint  Arbeolától már idén nyáron megválhatnak, a madridi remények szerint Jürgen Klopp lenne a hosszú távú megoldás.

A Real Madrid csapatával szóba hozott Jürgen Klopp itt a Liverpool trénereként és Pep Guardiola, a Mancheser City vezetőedzője
A Real Madrid csapatával szóba hozott Jürgen Klopp itt a Liverpool trénereként és Pep Guardiola, a Mancheser City vezetőedzője. Fotó: AFP

Ezt a Sky Germany nagy tekintélyű újságírója, Florian Plettenberg szellőztette meg, és az X-en 12,5 millió követővel rendelkező Sky Sports is közölte. A kiváló forrásokkal rendelkező újságíró kijelentette, hogy a német szakember komolyan fontolóra vette a Real Madrid ajánlatát, feltéve persze, ha az valóban befut. Jelen állás szerint a királyi klub mindenesetre Klopp megszerzésén mesterkedik.

Klopp 2024-ben távozott a Liverpooltól, mondván, fogytán van az energiája, miután hat trófeát nyert a klubbal, köztük Premier League-et és Bajnokok Ligáját. Tavaly januárban csatlakozott a Red Bull-csoporthoz, ahol ő a nemzetközi futballigazgató.

– Ha Xabi Alonso, aki több mint két éven át bizonyította Leverkusenben, hogy milyen rendkívüli tehetséges edző, mindössze hat hónappal később távozik a Real Madridtól, az azt mutatja, hogy a dolgok nincsenek százszázalékosan rendben a klubnál – jegyezte meg most Klopp, és az Origo azt is idézi tőle: továbbra sem szándékozik vezetőedzői munkát vállalni sehol. 

Ami persze nem jelenti azt, hogy a nyáron sem vállalna, és a Defensacentral a cikkében megosztja az információját: Florentino Pérez örömmel látná Jürgen Kloppot a Real Madrid kispadján.

 

Xabi Alonso: Liverpool?

Arról is megindultak, a találgatások, hogyan alakul Xabi Alonso pályafutása. Az biztos, hogy ebben a szezonban Spanyolországban már nem ülhet kispadra, a szabályok nem teszik lehetővé, hogy más spanyol csapatot irányítson, miután egynél már megtette. Más országok azonban rengeteg lehetőséget kínálnak neki. Xabi Alonsót igazából három nagy klub érdekli: a Liverpool, a Bayern München és a Manchester City – írja az AS, és a cikk szerzője hozzáteszi: Arne Slot (Liverpool) jövője a legbizonytalanabb, a Pep Guardiola és a Manchester City közötti kapocs állandó kérdőjel, Vincent Kompany (Bayern Münhen) helye a legbiztosabb jelenleg. Xabi Alonso liverpooli kötődése közismert, ez alapján, miként az Origo kedden megírta, Slot kényelmetlenül érezheti magát.

 

Súlyos összeg a madridi végkielégítés

Ramón Álvarez de Mon, a Real Madridról megbízható információkkal rendelkező újságíró ma beszámolt Xabi Alonso végkielégítési csomagjáról. A trénernek, akinek 2028 nyaráig szólt a szerződése, csak a jelenlegi szezon hátralévő részére fizetik ki a bérét. A Real Madridnál ez nem újdonság, a klub mindenkivel így köt szerződést. Xabi Alonso éves fizetése 14 millió euró volt, így 28 milliót elbukott. A Realnak pedig hétmillióba kerül Alonso menesztése.

Napvilágra került, hogy a tréner szerződésében szerepel egy titoktartási záradék, amely megtiltja neki, hogy bizonyos kijelentéseket tegyen a Real Madrid játékosairól, így senki sem várhatja, hogy Xabi Alonso nekiáll kritizálni immár korábbi futballistáit.

 

 

