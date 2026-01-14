Xabi Alonso 28 millió eurót bukott el, Klopp a nyáron érkezhet a Real Madrid kispadjára

Xabi Alonso kirúgása után nem sokkal meg is lett az utódja: a Király-kupában a szerdai, Albacete elleni idegenbeli meccsen már Álvaro Arbeloa ül a kispadon. A szakember tavaly június óta a klub második számú csapatát, a Castillát irányította, de 2020 óta a Real Madrid akadémiáján dolgozik, és emblematikus alakja a klubnak. Arbeloa játékosként 2009 és 2016 között 238 mérkőzésen szerepelt a Realban, amellyel nyolc trófeát nyert: a Bajnokok Ligájában és a Király Kupában kétszer diadalmaskodott, a klub-vb-t, az Európai Szuperkupát, a spanyol bajnokságot és a Spanyol Szuperkupát egyaránt egyszer nyerte meg. Edzői múltja viszont topcsapat szinten nincs, így meglehet, hogy Florentino Pérez elnök csak tűzoltásnak gondolja a kinevezését. Sokatmondó, hogy csak 2027 nyárig szól Arbeloa szerződése, vagyis az idei szezon hátralévő részére és a következőre kötelezte magát, és körülbelül 3,5 millió eurót fog keresni – írja a Defensacentral. Egyben megerősíti a Skyports információját, mely szerint Arbeolától már idén nyáron megválhatnak, a madridi remények szerint Jürgen Klopp lenne a hosszú távú megoldás.

A Real Madrid csapatával szóba hozott Jürgen Klopp itt a Liverpool trénereként és Pep Guardiola, a Mancheser City vezetőedzője. Fotó: AFP

Ezt a Sky Germany nagy tekintélyű újságírója, Florian Plettenberg szellőztette meg, és az X-en 12,5 millió követővel rendelkező Sky Sports is közölte. A kiváló forrásokkal rendelkező újságíró kijelentette, hogy a német szakember komolyan fontolóra vette a Real Madrid ajánlatát, feltéve persze, ha az valóban befut. Jelen állás szerint a királyi klub mindenesetre Klopp megszerzésén mesterkedik.

Klopp 2024-ben távozott a Liverpooltól, mondván, fogytán van az energiája, miután hat trófeát nyert a klubbal, köztük Premier League-et és Bajnokok Ligáját. Tavaly januárban csatlakozott a Red Bull-csoporthoz, ahol ő a nemzetközi futballigazgató.

– Ha Xabi Alonso, aki több mint két éven át bizonyította Leverkusenben, hogy milyen rendkívüli tehetséges edző, mindössze hat hónappal később távozik a Real Madridtól, az azt mutatja, hogy a dolgok nincsenek százszázalékosan rendben a klubnál – jegyezte meg most Klopp, és az Origo azt is idézi tőle: továbbra sem szándékozik vezetőedzői munkát vállalni sehol.