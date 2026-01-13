xabi alonsoFlorentino Pérezkylian mbappéArda Gülerreal madridbarcelona

Mbappé és Güler is megszólalt Xabi Alonso menesztése után, teljes döbbenet a Real Madridnál

Spanyolországban teljes a döbbenet azután, hogy a Real Madrid hétfő este menesztette Xabi Alonso vezetőedzőt. Bár a csapat vasárnap a Spanyol Szuperkupáért vívott meccsen 3-2-re veszített a Barcelona ellen, gyakorlatilag mindenki biztosra vette, hogy a tréner marad a posztján. Xabi Alonso is így hitte, és a Real Madrid játékosait is váratlanul érte a fejlemény. Mbappé, Güler és Tchouaméni is megszólalt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 5:17
Xabi Alonso és Arda Güler jól megértették egymást Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU
A Real Madrid hétfő este a honlapján közölte, hogy a tavaly nyáron kinevezett Xabi Alonso vezetőedzővel közös megegyezéssel szerződést bontott. A szakítás részleteit nem közölték, de megköszönték a 44 éves tréner munkáját és további sok sikert kívántak a pályafutásához. Xabi Alonso tavaly nyáron a Bayer Leverkusentől érkezett Madridba, az együttes kispadján mindössze 34 mérkőzés jutott neki, ezeken 24 győzelem, négy döntetlen és hat vereség volt a mérlege. Az utolsó meccse a vasárnapi, Barcelona ellen 3-2-re elveszített Spanyol Szuperkupa-döntő volt. A Real nem sokkal később azt is bejelentette, hogy Alonso helyét a 42 esztendős Álvaro Arbeloa veszi át: a szakember tavaly június óta a klub második számú csapatát, a Castillát irányította, de 2020 óta a királyiak akadémiáján dolgozik. Arbeloa játékosként 2009 és 2016 között 238 mérkőzésen szerepelt a Realban, amellyel nyolc trófeát nyert: a Bajnokok Ligájában és a Király Kupában kétszer diadalmaskodott, a klub-vb-t, az Európai Szuperkupát, a spanyol bajnokságot és a Spanyol Szuperkupát egyaránt egyszer nyerte meg. A spanyol válogatottban 56 alkalommal lépett pályára, az együttessel világbajnok és kétszeres Európa-bajnok.

Xabi Alonso sem gondolta, hogy vasárnap irányította utoljára a Real Madrid csapatát
Xabi Alonso sem gondolta, hogy vasárnap irányította utoljára a Real Madrid csapatát Fotó: FADEL SENNA / AFP

A spanyol média megdöbbent Xabi Alonso kirúgásán, mert erről van szó, a „közös megegyezést” a klub kezdeményezte. A Marca is kiemelte, hogy váratlan Xabi Alonso menesztése, mert egy olyan időszakban történt, amikor úgy tűnt, a tréner „közelebb van az öltözőhöz, mint valaha”, azaz maga mellé állította a csapatot azután, hogy valóban voltak gondjai egyes játékosaival. A szuperkupa döntője előtt a média biztosra vette, hogy Xabi Alonsót csak akkor menesztik, ha a Real csúnya vereséget szenved a Barcelona ellen, és erről nem volt szó.

A Real Madrid játékosai teljesen megdöbbentek

A Defensacentral arról ír, hogy a Real Madrid hétfőn körülbelül 18.15-kor jelentette be Xabi Alonso menesztését, ami a királyi gárda játékosainak túlnyomó többségét meglepetésként ért.

– Két játékossal beszéltem, és mindketten meglepődtek – mondta el Edu Aguirre újságíró az „El Chiringuito de Jugones ” Twitch-csatornáján, egy olyan műsorban, amelyet más platformokon, például a Facebookon, az X-en és a YouTube-on is lehet követni. Az újságíró arról is beszámolt, hogy a Real Madrid játékosai az első percekben teljesen megdöbbentek, és nem mertek találgatni, hogy ki váltja Xabi Alonsót.

Kylian Mbappé később egy Instagram-sztoriban köszönt el Xabi Alonsótól:

Rövid volt, de öröm volt nálad játszani és tanulni tőled. Köszönöm, hogy az első naptól kezdve bizalmat adtál nekem. Úgy fogok rád emlékezni, mint egy olyan edzőre, akinek világos elképzelései voltak, és sokat tud a futballról. Sok sikert kívánok neked a következő fejezethez!

Arda Güler is köszönetet mondott az Instagramon:

– Xabi, köszönöm, hogy hittél bennem és megbíztál bennem az első naptól fogva. Minden beszélgetés, minden részlet, minden kérés segített formálni a játékomat és magasabb szintet elérni. Igazán hálás vagyok mindenért, amit adtál nekem. A belém vetett hited jobb játékossá tett. Sok sikert kívánok neked és a csapatodnak a jövőben. A hatásotok mindig velem marad.

Aurélien Tchouaméni a következőket írta ki a közösségi oldalára:

– Mindent köszönünk! Öröm volt a történelem egyik legjobbjától tanulni.

Xabi Alonso már a jövőt tervezte a Real Madrid csapatánál

A tréner sem számított a menesztésére.

– A csapat keményen küzdött. Nem vagyunk elégedettek az eredménnyel, de találhatunk pozitívumokat is. Hosszú szezon áll még előttünk, és a lehető leghamarabb meg kell fordítanunk a dolgokat – mondta Alonso a Barca elleni vereség utáni sajtótájékoztatón a szaúd-arábiai Dzsiddában. – Amikor visszatérünk Madridba, elfelejtjük a szuperkupát, és az előttünk álló feladatokra koncentrálunk, hogy minden fronton teljes erőbedobással küzdjünk – tette hozzá még vasárnap Xabi Alonso, aki májusban 2028-ig szólt a szerződést írt alá, de ezt Florentino Pérez elnök hétfőn felbontotta.

A Barcelona–Real Madrid találkozó összefoglalója:


 

