Mbappé és Güler is megszólalt Xabi Alonso menesztése után, teljes döbbenet a Real Madridnál

A Real Madrid hétfő este a honlapján közölte, hogy a tavaly nyáron kinevezett Xabi Alonso vezetőedzővel közös megegyezéssel szerződést bontott. A szakítás részleteit nem közölték, de megköszönték a 44 éves tréner munkáját és további sok sikert kívántak a pályafutásához. Xabi Alonso tavaly nyáron a Bayer Leverkusentől érkezett Madridba, az együttes kispadján mindössze 34 mérkőzés jutott neki, ezeken 24 győzelem, négy döntetlen és hat vereség volt a mérlege. Az utolsó meccse a vasárnapi, Barcelona ellen 3-2-re elveszített Spanyol Szuperkupa-döntő volt. A Real nem sokkal később azt is bejelentette, hogy Alonso helyét a 42 esztendős Álvaro Arbeloa veszi át: a szakember tavaly június óta a klub második számú csapatát, a Castillát irányította, de 2020 óta a királyiak akadémiáján dolgozik. Arbeloa játékosként 2009 és 2016 között 238 mérkőzésen szerepelt a Realban, amellyel nyolc trófeát nyert: a Bajnokok Ligájában és a Király Kupában kétszer diadalmaskodott, a klub-vb-t, az Európai Szuperkupát, a spanyol bajnokságot és a Spanyol Szuperkupát egyaránt egyszer nyerte meg. A spanyol válogatottban 56 alkalommal lépett pályára, az együttessel világbajnok és kétszeres Európa-bajnok.

Xabi Alonso sem gondolta, hogy vasárnap irányította utoljára a Real Madrid csapatát Fotó: FADEL SENNA / AFP

A spanyol média megdöbbent Xabi Alonso kirúgásán, mert erről van szó, a „közös megegyezést” a klub kezdeményezte. A Marca is kiemelte, hogy váratlan Xabi Alonso menesztése, mert egy olyan időszakban történt, amikor úgy tűnt, a tréner „közelebb van az öltözőhöz, mint valaha”, azaz maga mellé állította a csapatot azután, hogy valóban voltak gondjai egyes játékosaival. A szuperkupa döntője előtt a média biztosra vette, hogy Xabi Alonsót csak akkor menesztik, ha a Real csúnya vereséget szenved a Barcelona ellen, és erről nem volt szó.

A Real Madrid játékosai teljesen megdöbbentek

A Defensacentral arról ír, hogy a Real Madrid hétfőn körülbelül 18.15-kor jelentette be Xabi Alonso menesztését, ami a királyi gárda játékosainak túlnyomó többségét meglepetésként ért.

– Két játékossal beszéltem, és mindketten meglepődtek – mondta el Edu Aguirre újságíró az „El Chiringuito de Jugones ” Twitch-csatornáján, egy olyan műsorban, amelyet más platformokon, például a Facebookon, az X-en és a YouTube-on is lehet követni. Az újságíró arról is beszámolt, hogy a Real Madrid játékosai az első percekben teljesen megdöbbentek, és nem mertek találgatni, hogy ki váltja Xabi Alonsót.