Xabi Alonso megszólalt, és egyvalakit feltűnően kihagyott az elköszönő üzenetéből

Megdöbbentek a Real Madrid szurkolói és játékosai is, hogy Xabi Alonso hétfő este lapátra került. Bár a májusban érkezett tréner alatt megingott a kispad, a hírek arról szóltak, hogy folytathatja a munkát, kivéve akkor, ha a Real vasárnap este nagy pofonba szalad bele a Barcelona ellen, és erről nincs szó, a 3-2-es vereség nem volt kiütés. A találkozó után a sajtótájékoztatón Xabi Alonso már a jövőt tervezte. Ám hétfőn 18.15-kor robbant a bomba, Florentino Pérez elnök felbontotta a májusban kötött, 2028-ig szóló szerződését. Hivatalosan közös megegyezéssel váltak meg a trénertől, ami azonban csak porhintés. Xabi Alonso kirúgása után nem sokkal meg is lett az utódja: a Király-kupában a szerdai, Albacete elleni idegenbeli meccsen már Álvaro Arbeloa ül a kispadon. A szakember tavaly június óta a klub második számú csapatát, a Castillát irányította, de 2020 óta a Real Madrid akadémiáján dolgozik.

Xabi Alonso menesztése hétfőn a Real Madrid kispadjáról váratlan volt. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Xabi Alonso nem említette Florentino Pérez nevét

Xabi Alonso kedden az Instagram-oldalán búcsúzott el. „Ez a szakasz lezárult az életemben, és nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna. A Real Madridot irányítani megtiszteltetés és felelősség volt. Köszönettel tartozom a klubnak, a játékosoknak és mindenekelőtt a szurkolóknak a bizalmukért és a támogatásukért. Tisztelettel, hálával és büszkeséggel, tiszta lelkiismerettel távozom, minden tőlem telhetőt megtettem” – írta Xabi Alonso.

A Marca sportnapilap kiemeli, hogy búcsúüzenetében Xabi Alonso a klubot megemlítette, ám Florentino Pérez elnök nevét nem.

Xabi Alonso felesége, Nagore Aranburu szintén a közösségi olalán köszönt el, és reagált a támogató üzenetekre: „Ma búcsút veszünk a Bernabéutól. Xabi, nagyon büszkék vagyunk rád és arra a munkára, amelyet minden nap végeztél, mindig tisztelettel és elkötelezettséggel. A gyermekeimmel együtt mindig Xabi és a klub mellett voltam. Köszönjük minden madridistának, akik bíztak bennünk, és ennyi szeretetet juttattak el hozzánk, az üzeneteitek sokat jelentenek számunkra.”