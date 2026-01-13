Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

real madridflorentino pérezMarcaedzőváltásxabi alonsofelmérés

Szétszakadt a Real Madrid: a szurkolók átkozódnak, több játékos el sem köszönt Xabi Alonsótól

Vélhetően a Barcelona labdarúgócsapatának szurkolóinál nincs most boldogabb, hiszen vasárnap megnyerték a Spanyol Szuperkupát, legyőzték a Real Madridot és a legújabb hírek szerint az ősi rivális a szétesés szélére jutott. Xabi Alonso hétfői elküldése palotaforradalmat indított el a királyi gárdánál, hiszen amíg az öltöző szétszakadni látszik – több játékos egyszerűen még elköszönni sem hajlandó volt edzőjétől –, addig a szurkolók nekiestek a klubelnöknek, és véleményük szerint a frissen kinevezett Álvaro Arbeola alkalmatlan a Real Madrid vezetőedzői posztjára.

Molnár László
2026. 01. 13. 12:05
Noha a jövőt tervezte, mégis el kellett köszönnie a Realtól Xabi Alonsónak Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou
A Real Madrid hétfőn este a hivatalos honlapján közölte, hogy a tavaly nyáron kinevezett vezetőedzőjével közös megegyezéssel szerződést bontott. A szakítás részleteit nem közölték, de megköszönték a 44 éves Xabi Alonso munkáját és további sok sikert kívántak a pályafutásához. Vélhetően senki sem gondolta azt a klubvezetésből, hogy ezzel a döntéssel milyen lavinát indítanak el, ami nem egészen egy nap alatt a királyi gárda széteséséhez vezet. A Marca elkészített egy gyors felmérést, ami igencsak reprezentatívra sikeredett, hiszen a szavazás lezárását követően kiderült, 537 ezer ember mondta el a véleményét az edzőváltással kapcsolatban.

Xabi Alonso a szurkolókat megnyerte, de a Real Madrid klubvezetését viszont nem, így távoznia kellett
Xabi Alonso a szurkolókat megnyerte, a Real Madrid klubvezetését viszont nem, így távoznia kellett Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Xabi Alonso az öltözőt nem, de a Real Madrid szurkolóit megnyerte

Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a szurkolók Florentino Pérez klubelnököt és a játékosokat hibáztatják a kialakult helyzetért – második hely a bajnokságban a Barcelona mögött, elveszített Spanyol Szuperkupa-döntő a katalánokkal szemben és a vártnál gyengébb BL-szereplés –, míg Xabi Alonsót felmentik a csapat gyenge teljesítményével kapcsolatban. A Bayer Leverkusentől érkezett szakember összesen 34 meccsen ült a blancók kispadján, melyből 24 alkalommal győzött a csapata négy döntetlen és hat vereség mellett, ami 70,59 százalékos győzelmi arány. A felmérésből egyértelműen kiderült, hogy a Real Madrid szurkolói a tolosai születésű edzőt szerették volna megtartani a csapat élén.

A felmérés legfontosabb pontjai

  • 79 százalék kifejezetten rossznak, míg 21 százalék jónak tartja a Real és az edző elválását
  •  a válaszadók 80 százaléka úgy gondolja, hogy rossz időpontban történt az edzőcsere, míg csupán 20 százalékuk szerint ez volt a megfelelő időpont
  • a válaszadók 78 százaléka legalább elfogadhatóra értékelte Xabi Alonso munkáját (47 százalék elfogadhatóra, 25 százalék jóra, 6 százalék kiválóra), míg csak 22 százalékuk adott neki elégtelent
  • a megkérdezettek 48 százaléka szerint az elnök a hibás a kialakult helyzetért, 46 százaléka szerint a játékosok, és csak 6 százalékuk jelöli meg Xabi Alonsót a hiba forrásaként
A Marca felmérése szerint a szurkoló Florentino Perezt és a játékosokat okolják a Realnál kialakult helyzetért
A Marca felmérése szerint a szurkoló Florentino Pérezt és a játékosokat okolják a Realnál kialakult helyzetért Fotó: Marca.com

Arbeola még le sem ült a kispadra, máris meg kell küzdenie a szurkolókkal

Az internetfelhasználók véleménye az újonnan kinevezett Álvaro Arbeloáról nem éppen hízelgő, a túlnyomó többségük úgy véli, hogy nincs meg a kellő szintje és a tapasztalata ahhoz, hogy irányítsa a Real Madrid első csapatát. A válaszadók 76 százaléka úgy véli, hogy hiányzik belőle a tapasztalat és az a képesség, ami egy Real Madrid irányításához mindenképpen kell, míg 24 százalékuk szavaz csak bizalmat neki.

Persze az elnök sem járt jobban. Sőt! A válaszadók 90 százaléka úgy véli, hogy Florentino Pérez rosszul végzi a munkáját, és elsősorban a rossz tervezésért, valamint azért okolható, mert nem támogatta az edzőjét. Mindössze 10 százalék gondolja úgy, hogy jól teljesített, azaz minden helyzetben a megfelelő döntést hozta meg, Xabi Alonso elküldését is beleértve.

Vinícius Júnior nem reagált Xabi Alonso elküldésére
Vinícius Júnior nem reagált Xabi Alonso elküldésére Fotó: NurPhoto/Alberto Gardin

Szétszakadt az öltöző, van, aki elköszönni sem hajlandó az edzőtől

Mint azt korábban megírtuk, a játékosok közül többen szívhez szóló búcsút vettek az elküldött szakembertől. Ám kiderült, még ez a döntés is megosztotta az öltözőt, hiszen amíg többek között Mbappé, Güler és Huijsen is a tiszteletét fejezte ki Xabi Alonso iránt a közösségi oldalain, addig voltak olyanok, akik szóra sem méltatták edzőjük távozását. A Marca összegyűjtötte utóbbiak neveit, akik között olyanok vannak, mint 

  • Vinícius Jr., 
  • Militao, 
  • Alexander-Arnold, 
  • Mendy, 
  • Bellingham, 
  • Mastantuono,
  • illetve a már a Lyonhoz kölcsönbe került Endrick.

Hogy ez a fajta széthúzás hova vezethet, illetve Arbeola mit kezd majd a csapattal ekkora ellenszélben, akár már a szerdai, Albacete elleni kupamérkőzésen megláthatjuk. Ám, ha sokáig húzódik a válság, a Real teljes idénye rámehet minderre.

