Szétszakadt a Real Madrid: a szurkolók átkozódnak, több játékos el sem köszönt Xabi Alonsótól

A Marca felmérése szerint a szurkoló Florentino Pérezt és a játékosokat okolják a Realnál kialakult helyzetért Fotó: Marca.com

Arbeola még le sem ült a kispadra, máris meg kell küzdenie a szurkolókkal

Az internetfelhasználók véleménye az újonnan kinevezett Álvaro Arbeloáról nem éppen hízelgő, a túlnyomó többségük úgy véli, hogy nincs meg a kellő szintje és a tapasztalata ahhoz, hogy irányítsa a Real Madrid első csapatát. A válaszadók 76 százaléka úgy véli, hogy hiányzik belőle a tapasztalat és az a képesség, ami egy Real Madrid irányításához mindenképpen kell, míg 24 százalékuk szavaz csak bizalmat neki.

Persze az elnök sem járt jobban. Sőt! A válaszadók 90 százaléka úgy véli, hogy Florentino Pérez rosszul végzi a munkáját, és elsősorban a rossz tervezésért, valamint azért okolható, mert nem támogatta az edzőjét. Mindössze 10 százalék gondolja úgy, hogy jól teljesített, azaz minden helyzetben a megfelelő döntést hozta meg, Xabi Alonso elküldését is beleértve.

Vinícius Júnior nem reagált Xabi Alonso elküldésére Fotó: NurPhoto/Alberto Gardin

Szétszakadt az öltöző, van, aki elköszönni sem hajlandó az edzőtől

Mint azt korábban megírtuk, a játékosok közül többen szívhez szóló búcsút vettek az elküldött szakembertől. Ám kiderült, még ez a döntés is megosztotta az öltözőt, hiszen amíg többek között Mbappé, Güler és Huijsen is a tiszteletét fejezte ki Xabi Alonso iránt a közösségi oldalain, addig voltak olyanok, akik szóra sem méltatták edzőjük távozását. A Marca összegyűjtötte utóbbiak neveit, akik között olyanok vannak, mint

Vinícius Jr.,

Militao,

Alexander-Arnold,

Mendy,

Bellingham,

Mastantuono,

illetve a már a Lyonhoz kölcsönbe került Endrick.

Hogy ez a fajta széthúzás hova vezethet, illetve Arbeola mit kezd majd a csapattal ekkora ellenszélben, akár már a szerdai, Albacete elleni kupamérkőzésen megláthatjuk. Ám, ha sokáig húzódik a válság, a Real teljes idénye rámehet minderre.