Szétszakadt a Real Madrid: a szurkolók átkozódnak, több játékos el sem köszönt Xabi Alonsótól

A Real Madrid hétfőn este a hivatalos honlapján közölte, hogy a tavaly nyáron kinevezett vezetőedzőjével közös megegyezéssel szerződést bontott. A szakítás részleteit nem közölték, de megköszönték a 44 éves Xabi Alonso munkáját és további sok sikert kívántak a pályafutásához. Vélhetően senki sem gondolta azt a klubvezetésből, hogy ezzel a döntéssel milyen lavinát indítanak el, ami nem egészen egy nap alatt a királyi gárda széteséséhez vezet. A Marca elkészített egy gyors felmérést, ami igencsak reprezentatívra sikeredett, hiszen a szavazás lezárását követően kiderült, 537 ezer ember mondta el a véleményét az edzőváltással kapcsolatban.
Xabi Alonso az öltözőt nem, de a Real Madrid szurkolóit megnyerte
Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a szurkolók Florentino Pérez klubelnököt és a játékosokat hibáztatják a kialakult helyzetért – második hely a bajnokságban a Barcelona mögött, elveszített Spanyol Szuperkupa-döntő a katalánokkal szemben és a vártnál gyengébb BL-szereplés –, míg Xabi Alonsót felmentik a csapat gyenge teljesítményével kapcsolatban. A Bayer Leverkusentől érkezett szakember összesen 34 meccsen ült a blancók kispadján, melyből 24 alkalommal győzött a csapata négy döntetlen és hat vereség mellett, ami 70,59 százalékos győzelmi arány. A felmérésből egyértelműen kiderült, hogy a Real Madrid szurkolói a tolosai születésű edzőt szerették volna megtartani a csapat élén.
A felmérés legfontosabb pontjai
- 79 százalék kifejezetten rossznak, míg 21 százalék jónak tartja a Real és az edző elválását
- a válaszadók 80 százaléka úgy gondolja, hogy rossz időpontban történt az edzőcsere, míg csupán 20 százalékuk szerint ez volt a megfelelő időpont
- a válaszadók 78 százaléka legalább elfogadhatóra értékelte Xabi Alonso munkáját (47 százalék elfogadhatóra, 25 százalék jóra, 6 százalék kiválóra), míg csak 22 százalékuk adott neki elégtelent
- a megkérdezettek 48 százaléka szerint az elnök a hibás a kialakult helyzetért, 46 százaléka szerint a játékosok, és csak 6 százalékuk jelöli meg Xabi Alonsót a hiba forrásaként
