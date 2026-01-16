Real MadridJosé MourinhoFlorentino PérezvezetőedzőÁlvaro Arbeloa

Portugáliában is már tudni vélik: a Real Madrid elnöke José Mourinhót akarja edzőnek

A spanyol labdarúgó-bajnokságban második helyen álló Real Madrid rémes napokon van túl, hiszen a Spanyol Szuperkupa Barcelona elleni elvesztése után Xabi Alonso vezetőedzőt menesztette a klub, amely ezután kiesett a Király-kupa nyolcaddöntőjében. Az Alonso helyére érkezett Álvaro Arbeloa aligha marad sokáig a kispadon, a portugálok szerint José Mourinho érkezik a madridiakhoz.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 8:18
A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez (balra) jó kapcsolatot ápolt José Mourinhóval Fotó: AFP/Franck Fife
A Real Madrid novemberben kisebb gödörbe került, ám december közepétől sorozatban öt győzelmet aratott. Ezt követte vasárnap a Barcelona ellen 3-2-re elveszített Spanyol Szuperkupa-döntő, ami Xabi Alonso vezetőedző állásába került. Az új tréner Álvaro Arbeloa lett, vele a Király-kupa szerdai nyolcaddöntőjében a másodosztályú Albacete együttesétől szintén 3-2-re kapott ki a fővárosi együttes, amely így kiesett. Egyelőre kérdéses a madridi kispad jövője, de Portugáliában arról beszélnek, hogy Florentino Pérez klubelnök José Mourinho visszahívását tervezi.

A portugálok szerint José Mourinho ismét a Real Madrid vezetőedzője lehet. Fotó: AFP/Javier Soriano

Mourinho 2010 és 2013 között már volt a Real Madrid (és többek között Arbeloa) edzője, ebben az időszakban a klub egy-egy bajnokságot, Király-kupát és Spanyol Szuperkupát nyert meg. Bár nem ezek voltak a legeredményesebb évek a Pérez-érában, a honfitársai szerint mégis a portugál szakember volt az, akivel a leginkább elégedett volt a Real klubelnöke. Ez pedig úgy is elég lehet a visszahívására, hogy decemberben Mourinho lezárt ügynek tekintette a madridi pályafutását. Ezt erősítette meg egy spanyol rádiós sportműsor szakértője is.

– Bárki, aki nem ért egyet Florentino Pérezzel, idiótának vagy munkára alkalmatlannak tartják. Arbeloa nem olyan figura, aki bárkit is inspirálna. Zidane egy igazi ikon volt játékosként is, de Arbeloa nem. 

Pérez végső terve az, hogy visszahozza José Mourinhót.

Olyan edző, aki jelenleg nagy káoszt okoz a Benficánál, de éppen azért, hogy kirúgják. Mourinho volt az еgyetlen, akivel Florentino Pérez elégedett volt, ezért vissza fogja hozni őt – nyilatkozta Alfredo Relano, az El Partidazo de COPE szakértője.

José Mourinho szeptember óta a Benfica vezetőedzője, ám nem alakul jól a lisszaboniak idénye: a portugál bajnokságban tízpontos lemaradással a harmadikak, az elmúlt egy hétben pedig a ligakupából és a kupából is kiestek – érik tehát a 62 éves tréner távozása.

A spanyol La Liga tabelláján a Barcelona mögött négypontos hátrányban második Real Madrid szombaton a Levante együttesét fogadja a bajnokságban.

 

