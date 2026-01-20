Mbappé kénytelen volt bocsánatot kérni, Vinícius Júniort éltették a Real Madrid szurkolói

A labdarúgó BL 7. fordulójának keddi játéknapján akadt egy közép-európai idő szerint délután játszott mérkőzés, amelyen a Club Brugge 4-1-re nyert a Kairat Almati otthonában, ezt követően pedig a Manchester City hatalmas meglepetésre 3-1-re kikapott a norvég Bodö/Glimt otthonában! Hét találkozó 21 órakor kezdődött, köztük a Real Madrid a Monaco összecsapása, a múlt hétfőn menesztett Xabi Alonso utódjaként Álvaro Arbeola harmadszor irányította a királyi gárdát: a másodosztályú Albacete otthonában 3-2-ra kikaptak, így a Király-kupában nem jutottak a nyolc közé, a La Ligában viszont otthon 2-0-ra nyertek a Levante ellen. De Vinícius Júniort kifütyülték a Real szurkolói... Ami a BL-t illeti, Kylian Mbappé és társai a 7. forduló előtt a tabella hetedik helyen álltak, míg a Monaco csak a 19. helyet foglalta el a tabellán.

A Real Madid klasszisa, Kylian Mbappé nem felejtette el, hogy volt ő a Monaco játékosa is Forrás: X/Fútbol Moderno

Kylian Mbappé pályafutása éppen Monacóból indult. 2013-ban 14 évesen került az AS Monaco akadémiájára, és a klub színeiben kezdte meg felnőtt pályafutását is, 2015 és 2018 között 60 meccsen 27 gólt szerzett. Aurélien Tchouaméni is játszott a Monacóban, ő 2020 és 2022 között 95 meccsen nyolcszor talált be, de védekező középpályásként neki nem a gólszerzés a feladata.

Mbappé az első félidőben kétgólos előnyhöz juttatta a Real Madrid csapatát

Mbappénak viszont nagyon is, és most már az ötödik percben bevette a kaput. Valverde labdájával Mastantuono indult meg a jobb oldalon, majd visszatette a labdát felfutó uruguayinak, aki a középen érkező Mbappéhoz továbbított, ő pedig 14 méterről egyből a kapuba lőtt (1-0). A találata után visszafogottan ünnepelt, majd „bocsánatot kért” nevelőegyesületétől. A 26. percben aztán újra betalált. A felezővonnalnál Camavinga Gülert indította, aki kitette a labdát balra Vinícus Júniorhoz, s a brazil centerezését Mbappé közelről gólra váltotta (2-0). Ezúttal egyáltalán nem ünnepelt, kiszedte a labdát a kapuból, így indult vissza. A félidőben is 2-0 volt az állás.