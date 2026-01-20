Kylian MbappéBajnokok LigájaMonacoReal MadridVinícius Júnior

Mbappé kénytelen volt bocsánatot kérni, Vinícius Júniort éltették a Real Madrid szurkolói

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában kedden a Real Madrid hazai pályán 6-1-re nyert a Monaco ellen. Kylian Mbappé kétszer is betalált nevelőegyesülete kapujába, és ahogy ilyenkor illik, feltett kezekkel „bocsánatot kért”. Vinícius Júnior is remekelt, neki egy gól és két gólpassz jött össze. Az Arsenal 3-1-re nyert az Inter vendégeként, Gyökeres Viktor is betalált.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 22:55
A Real Madrid–Monaco BL-meccsen Kylian Mbappé kétszer is bevette a vendégek kapuját Fotó: THOMAS COEX Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A labdarúgó BL 7. fordulójának keddi játéknapján akadt egy közép-európai idő szerint délután játszott mérkőzés, amelyen a Club Brugge 4-1-re nyert a Kairat Almati otthonában, ezt követően pedig a Manchester City hatalmas meglepetésre 3-1-re kikapott a norvég Bodö/Glimt otthonában! Hét találkozó 21 órakor kezdődött, köztük a Real Madrid a Monaco összecsapása, a múlt hétfőn menesztett Xabi Alonso utódjaként Álvaro Arbeola harmadszor irányította a királyi gárdát: a másodosztályú Albacete otthonában 3-2-ra kikaptak, így a Király-kupában nem jutottak a nyolc közé, a La Ligában viszont otthon 2-0-ra nyertek a Levante ellen. De Vinícius Júniort kifütyülték a Real szurkolói... Ami a BL-t illeti, Kylian Mbappé és társai a 7. forduló előtt a tabella hetedik helyen álltak, míg a Monaco csak a 19. helyet foglalta el a tabellán. 

A Real Madid klasszisa, Kylian Mbappé nem feljeti, hogy volt ő a Monaco játékosa is
A Real Madid klasszisa, Kylian Mbappé nem felejtette el, hogy volt ő a Monaco játékosa is Forrás: X/Fútbol  Moderno

Kylian Mbappé pályafutása éppen Monacóból indult. 2013-ban 14 évesen került az AS Monaco akadémiájára, és a klub színeiben kezdte meg felnőtt pályafutását is, 2015 és 2018 között 60 meccsen 27 gólt szerzett.  Aurélien Tchouaméni is játszott a Monacóban, ő 2020 és 2022 között 95 meccsen nyolcszor talált be, de védekező középpályásként neki nem a gólszerzés a feladata. 

Mbappé az első félidőben kétgólos előnyhöz juttatta a Real Madrid csapatát

Mbappénak viszont nagyon is, és most már az ötödik percben bevette a kaput. Valverde labdájával Mastantuono indult meg a jobb oldalon, majd visszatette a labdát felfutó uruguayinak, aki a középen érkező Mbappéhoz továbbított, ő pedig 14 méterről egyből a kapuba lőtt (1-0). A találata után visszafogottan ünnepelt, majd „bocsánatot kért” nevelőegyesületétől. A 26. percben aztán újra betalált. A felezővonnalnál Camavinga Gülert indította, aki kitette a labdát balra Vinícus Júniorhoz, s a brazil centerezését Mbappé közelről gólra váltotta (2-0). Ezúttal egyáltalán nem ünnepelt, kiszedte a labdát a kapuból, így indult vissza. A félidőben is 2-0 volt az állás.

Fordulás után az 51. percben Mastantuono is betalált (3-0), Vinícius a második gólpasszát jegyezte, az 55. percben Kehler öngóljával pedig még tovább nőtt a Real Madrid előnye (4-0). A 63. percben Vinícius is gólt szerzett (5-0), ez jót tehetett a lelkének, s persze az is, hogy éltették a drukkerek. A támadó Arbeloához szaladt, és összeölelkezett vele.

A 72. percben meglett a Monaco becsületgólja, miután Ceballos elveszítette a labdát a tizenhatoson belül, Teze szépített (5-1).  A végeredmény azonban 6-1 lett, mert a 80. percben Bellingham is betalált.

Nyert az Arsenal az Inter otthonában, Gyökeres is betalált

A listavezető Arsenal továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a mezőnyt, ezúttal az Internazionale otthonában szerezte meg a három pontot, a brazil Gabriel Jesus duplázott, és a magyar felmenőkkel rendelkező Gyökeres Viktor is betalált, az Ágyúsok 3-1-re győztek. A címvédő Paris Saint-Germain 2-1-re kikapott a Sporting vendégeként, a portugál csapatból Luis Suárez duplázott (a kolumbiai légiós csak névrokona a 143-szoros uruguayi válogatott csatárnak). A Napoli a 35. perctől emberelőnyben futballozott Dániában, és a skót Scott McTominay révén négy perccel később ki is használta a létszámfölényt, de a Köbenhavn a 72. percben Jordan Larsson góljával egyenlített. A svéd támadó kihagyta ugyan a tizenegyest, de a kipattanó labdát magabiztosan lőtte a hálóba (1-1).

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló:

Real Madrid (spanyol)–AS Monaco (francia) 6-1 (2-0)
Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) 1-3 (1-2)
Villarreal (spanyol)–Ajax Amsterdam (holland) 1-2 (0-0)
Tottenham Hotspur (angol)–Borussia Dortmund (német) 2-0 (2-0)
Sporting Lisboa (portugál)–Paris Saint-Germain (francia) 2-1 (0-0)
Olimpiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) 2-0 (2-0)
FC Köbenhavn (dán)–SSC Napoli (olasz) 1-1 (0-1)
Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3-1 (2-0)
Kairat Almati (kazah)–Club Brugge (belga) 1-4 (0-2)

szerdán játsszák:

  • Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol) 18.45
  • Qarabag (azeri)–Eintracht Frankfurt (német) 18.45
  • Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi) 21.00
  • Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00
  • Juventus (olasz)–Benfica (portugál) 21.00
  • Slavia Praha (cseh)–FC Barcelona (spanyol) 21.00
  • Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) 21.00
  • Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland) 21.00
  • Bayern München (német)–Union Saint-Gilloise (belga) 21.00
     

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu